Reakcije, negativni komentari i negiranje presude Suda BiH u predmetu ‘respiratori’ osuđenog Fadila Novalića i dr. uz istovremenu kampanjsku medijsku rehabilitaciju osuđenih klasičan je primjer krivičnog djela ne poštivanja odluka Suda… Fadil Novalić kao Alija Izetbegović 1983 o presudi konsultuje Beograd

Ima se i mora se mnogo toga reći na račun bh pravosuđa, njihovg rada, donošenja presuda i izvršenja istih, ali u sudskoj praksi i bh javnosti još nije zabilježen ovakav bestijalan udar na sudske odluke i bh pravosuđe kao što je ovaj, nakon potvrđivanja presude u aferi ‘respiratori’ osuđenima Fadilu Novaliću (4 godine), Solaki (6 godina), Hodžiću (5 godina) i oslobođenoj Jelki Milićević.

Posebno je indikativan medijski prostor dat osuđenima i njihovim advokatima a ono najžalosnije i najstrašnije je činjenica da su u karikiranju i omalovažavanju odluka najvišeg bh Suda među prvima i najdalje otišli predstavnici vlasti i vjerski lideri koji se, da zlo bude gore, permanentno nazivaju legalistima.

Ako se mogu donekle razumjeti reakcije političkih partija osuđenih i njihovih advokata, te plaćenih ‘stručnjaka’ i ‘analitičara eksperata’ koji svaki kriminal nastoje zataškati i razvodniti ili ga prebaciti na teren politike, javne konstatacije ovih drugih gdje se mogu svrstati i jasno svrstani mediji, su zapravo ništa do li školski primjer radnji u kojima ima elemenata za jedno drugo krivično djelo iz bh zakona : ‘ne poštivanja odluka Suda’. Koje se čini umušljajno i udruženo, na sličan ili isti način kako su udruženo osuđeni činili djela za koja su kažnjena.

Na ovaj način ‘de facto’ i posebno ‘de iure’, vlastodršci i legalisti direktno podrivaju zakonodavni i pravosudni sistem države koju predstavljaju i derogiraju i zakone i državu.

Slučaj nije zabilježen samo kod redovnih bh Sudova, još je češći u praksi kod ne primjene odluka Ustavnog Suda BiH ili Federacije, pa tako proizilazi da nam oni koji bi trebali biti zaštitnici pravde i propisa i ostalog legaliteta, djeluju udruženo na razbijanju ovog važnog stuba svake države. Osim toga, ovakve radnje nosilaca vlasti u državi podstiču na strah i nepovjerenje građana u Sudove dok su mnogi komentari usmjereni i pozicionirani na izazivanje nacionalne netrpeljivosti što ovakvim radnjama daje obilježja tog dodatnog opasnog krivičnog djela ili podstrekavanja na njega.

Medijsko seciranje stavova izrečenih i u dva nivoa suda potvrđene presude u elaboriranju osuđenih je otišlo tako daleko da kod običnog čovjeka uzrokuje dozu sumnje u pristrasnost Suda i njegove odluke i tako je koncipirano da u očima građana sudije i tužioci izgledaju kao obični šarlatani i nadripisari koji ne znaju ni najelementarnije postavke propisa, koji ne znaju pročitati optužnicu i koji su presudu donijeli po nečijoj naredbi. A kriminalci koji su dokazano počinili djela nevini anđeli i čuvari države.

Sve se to provodi ciljano jer, iako osuđeni kao ‘gazije’ i heroji najavljuju da će ‘iako nevini’ ići u zatvor’, razrađuju taktiku neodlaska u zatvor, i oni i njihovi advokati već prognoziraju kako će to izvoditi. Idu na Ustavni Sud pa na kraju i Međunarodni Sud u Strasbouru, dakle, nema ništa od njihovog pokajanja ili spremnosti da za krivična djela odgovaraju, ‘boriće se svim sredstvima’, ‘ponosni su, opet bi postupili isto’ nije isključeno iako to negiraju, da će ako im ne uspije odlaganje kazne i promjena odluke, kao i mnogi prije njih zgladiti u neku od sigurnih država.

Ne moguće je povjerovati (a tv sa gostima osuđenima u ovom postupku to iznose svaki dan) da su i sudije prvostepeng i drugostepenog Suda toliko aljkavi i slijepi ‘šalabajzeri’ da su osudili Novalića po propisima koji ne postoje ili Hodžića za djela koja ‘ne postoje’ te da su osuđeni po nalogu i zadatku Amerike i ‘medija plana tužilaca’, ali kad vam ovakvu nebulozu potvrdi član bh Predsjedništva Željko Komšić koji je još uz to i pravnik ili ‘Ajatolah’ Reis Kavazović koji tome kao i Bakir Izetbegović dodaje dozu nacionalizma kroz ‘izvršeni udar na Bošnjake’, šta onda može o presudi pomisliti obični seljak ili građanin ili kakav će odnos zauzeti prema Sudu.

Trojka pomenutih nije usamljena, u spas osuđenih se uključio čitav ešalon državnih poslanik SDA/DF partija, pa džemati, pa ‘analitičari’ i ‘eksperti prava’, stoga nema druge nego je na sceni pored krivičnog djela ne poštivanja odluka Suda i djelo ‘udruženog zločinačkog poduhvata’. Protiv bh Pravosuđa.

P. S.

Interesantna je paralela između ovog predmeta ‘respiratori’ i davnog ‘sarajevskog procesa’ 1983. protiv Alije Izetbegovića i ahbaba. Podsjećamo, u to doba najveći zagovornici puštanja Izetbegovića na slobodu i kritičari njegovog optuženja bili su beogradski intelektualci i advokati, sve do SANU Akademije i Šešelja. Beograd je često posjećivao Alijin sin Bakir i ostala svita iz Islamske Zajednice, uključujući islamskog ideologa Džemaludina Latića. Zna se danas i zašto je to bilo tako.

Fadil Novalić u jednom od svojih intervjua gdje govori ‘kako će se boriti svim sredstvima da dokaže svoju nevinost’ kaže da je ‘konsultovao najbolje stručnjake u Beogradu’ u vezi svoje presude koji su mu rekli da je presuda u najmanju ruku smiješna i da je neodrživa. Dakle, istorija nam se ponavlja. Bar tako Fadil misli.

photo : Željko Komšić i Bakir Izetbegović, arhiv