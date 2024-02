Društvo neograničene neodgovornosti, Da ga Tito čuje : Predsjednik Sabora IZBiH Edhem Bičakčić nekadašnji SDA zvaničnik a sada tajkun ispod ahmedije opravdava megalomanski bismillah biznis Islamske zajednice otvorom ‘Shoping Halal Centra HAMZA’ u Sanskom Mostu i najavljuje buduće projekte tvrdnjom da se Zajednica tim bavila i u vrijeme Tite …

* Nema sumnje, IZBiH postaje najprofitabilnija firma u BiH i ona je zapravo ‘država u državi’. Ne plaća PDV, ubire od svojih vjernika megalomanske poreze putem ‘zekjata’-muslimanskog PDVa, sve donacije bilo vjerske ili državne kanališe i koristi isključivo po svojim odlukama, u vlasti participiranju njeni kadrovi koji su se izmiješali sa funkcijama u Rijasetu i umiješana je u sve pore države od vrtića i škola do samog vrha države. Čak, jedina su vjerska zajednica koja ima i svoja dva zvanična predstavništva kao država : jedno u Bruxellesu a drugo u Washington DCu. Iako je nametima džematima dovela do prave pobune zbog tarifa i uzimanja novca, zbog pravilnika i preobimne administracije i organizacije koju je kao i država uredila na državnom nivou i po Kantonima, iako još s vremena na vrijeme kuka da je diskriminisana nepotpisivanjem ugovora sa državom kao ostale dvije koncesije para ne fali, država daje drugim kanalima i načinima. I što više vjernici protestuju, ahmedije su sve udaljenije od vjere i vjernika, imaju čak i svoju ‘Bir’ televiziju a državna BHRT propada i pred gašenjem je, bismillah biznis im je u progresiji.

* Registrovali su se za gradnju, trgovinu, promet, za uvoz i izvoz robe, silne munare po džamijama su odavno izdate za repetitore i signale BH Telekoma, naplaćuju ulaznice po spomen džamijama, otimaju na bazi vakufa uz pomoć sudova najelitnije lokacije i zgrade, čak i državne spomenike kulture. Gradnja infrastrukture im je sada glavni prioritet, ne obaziru se na proteste siromašnih vjernika na silne namete i na nelegalan raspored zekjata, kurbana i svake ostale sadake, i sve to pravdaju ‘potrebnim izvorima prihoda za održavanje Zajednice’. Ne pomišljajući ni u snu da smanje birokratiju, skupa auta, administraciju, troškarenje od raje uzetih para na ručkove po kafanama ili putovanjima te dnevnicama kao i svaki prosječan bh političar.

* Otvor ogromnog ‘Šoping halal Centra’ u Sanskom Mostu prije par dana u kojeg je spiskano 6,5 miliona KMa izazvao je ogromni revolt sirotinje koja najviše daje IZBiH a umrijeti od skupih nameta ne može lako, ali ahmedije u svojoj ignoranciji ne popuštaju i namjeravaju u razvoj firme još dalje. Zato jer mogu i jer im se hoće, i jer se Reis ponaša kao predsjednik Islamske države, njemu ‘na noge’ dolaze i domaći i strani političari gdje se raspravlja o državi, o NATO savezu ili drugim političkim problemima, što IZ tjera u još veću aroganciju i prezentaciju moći.

* Ovaj Tržni halal Centar u Sanskom Mostu je već sav iznajmljen (a ko će kupovati, pola Sanskog Mosta je nestalo u dijaspori?), kaže za novine predsjednik Sabora IZBiH Edhem Bičakčić i opravdana je investicija koja je provedena uz suradnju turske firme ‘Tika’ i ‘nećemo na tome stati, imamo još ambicija’. Centar je samo jedan ‘u nizu naše infrastrukture radi dodatnih prihoda i održavanja IZBiH’.

Sistem je jednostavan. Država proglasi skoro sve džamije ‘spomenicima kulture’ i onda kad treba para za opravke i održavanje, zovi državu. Proizvode hodže i mualime po Medresama a onda ih ubace po vrtićima, školama ili svom Univerzitetu, na državnu grbaču. Ostatak kadrova šalju vani da ih dijaspora finansira. Ako treba hodžama stan, obrati se državi i eto para. A sve ono što mi, IZBIH zaradi svojom firmom od kurbana do zekjata i sadake, to ostaje nama. I sve je tajna, posebno zarada Reisa političara.

Zato se gradilišta šire. Milioni frcaju. Bičakčić inače nekadašnji kadrovik vrha SDA ‘sa kojom se razišao’ a sada u vrhu Rijaseta i vlasnik više privatnih hidroelektrana i titule ‘zeleni tajkun’ odlično razumije Reisa. Pa kaže da se ‘neće stati’. Nabraja, da bi dokazao da Sanski Most nije iznenađenje, islamske vrtiće, staračke islamske domove, muzarfihane, studentske islamske domove, zgrade za stanovanja, sve je to IZ izgradila jer treba para još više. Pa pominje restoran i Centar u Mostaru, pa Fojnicu gdje obnovljena zgrada Stare medrese, onda u Kiseljaku restoran, musafirhana, neka obdaništa po BiH, hotel Kalima Resort, restoran, Centar za zdravo starenje, džamija i biblioteka sve u Mostaru… projekat od 4,5 miliona KM.. Naglašava i početak gradnje prve solarne elektrane Green Vakuf u Tešnju, ‘samoodrživost IZBiH? nema granica.

* Ambicije nemaju obraza, ali to smo mi i to je ‘naša’ država. Da je ‘samoodrživost’ onda ne bi trebale pare iz drugih izvora, od države najviše, ovako bezobrazna floskula ‘Božjeg roba’. Za Bičakčića je ovo poslovanje ‘sasvim normalna stvar’ koja je kaže, bila prisutna i u doba Yugoslavije. ‘Sa mlinovima i uslužnim radnjama vakufa’.

Da ga čuje Tito, vjerovatno bi rekao ‘U Božju mater, vidite da sam bio musliman a vi me sada psujete i ne volite’.

Srazmjerno ‘ambicijama’ šire se i guzice bijelih ahmedija. Logično. Uzimaju sve što hoće a nikom ne odgovaraju. Osim Onom Gore koji je kao i Reis daleko od raje.

Šalu na stranu, nikako se ne mogu porediti prodaja trave ili šljiva sa vakufske parcele u Titino doba sa ovim megalomanskim projektima bismillah biznisa, to mogu samo ‘odabrani’. Od tih para ‘samoodržavanja’ onda plaćao se hodža ili opravka džamije, danas niko ne zna gdje osim džepova trpa i u šta gura lovu ova korumpirana i kriminalizovana firma ‘IZ BiH.d.no.

Društvo sa neograničenom neodgovornošću.

photo : megalomanski Shoping Halal Centar ‘Hamza’ ovoren u Sanskom Mostu, arhiv