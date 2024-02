A gdje nam je Vasva, pusti Hanku? O’ ljudi : stig’O nam O’Brien iz Amerike, Biden na crnu listu stavio izraelske izjeglice u Palestini, Hanka Paldum postala hadžinica, Benjamina Karić promoviše povratak zara i feredže, profa Denis Zvizdić otvara NATO koledž za OVO i DSZ obuku, Sarajlije voza ‘Žuti Taxi’ sa taxistima ‘na bijelom’, šef kabineta Denisa Bećirovića hoće mobilizaciju oružanih snaga ali niko ne zna šta je sa najomiljenijom bh advokaticom Vasvijom?

– Nema goreg datuma u našem zvaničnom bh Hidžra kalendaru od ovog 02.02. 2024. godine, takve su nam i vijesti. Poklopili se mistično isti brojevi, pa ne sluti na dobro. Sve bolja od bolje. Braća Hrvati i u datumu mimo nas, mrze nas. Kažu nije 2. Januar niti 02. od Veljače, već naprosto hrvatski čisto i bistro : ‘drugi drugog, dvije tisuće i četvrte’. Pa ko koga stigne.

– Sav naš trud da saznamo šta se dešava u Jedinstvenoj, Samostalnoj i Nadasve Suverenoj ‘na svakom pedlju’ od Baščaršije i Sebilja do Marijin Dvora, kao i svakog dana svodi se na dešavanja u Republici Sarajevo. Ostatak BiH ne postoji osim u ‘crnoj kronici’ ili kad se natačemo čiji kontejneri su veći. Da li oni u ‘manjem’ ili ovu u ‘većem’ entitetu. U Republici k’o na vašaru. Svega ima O’ nacijo, i svašta se O’ priča. Ovo ‘O’ je zbog O’Brian-a i zbog O’ nas.

– Dugo očekivani ‘partner’, ‘prijatelj’ i jaran iz Amerike drug O’ Brien stigao nam pravo od ‘dede’ Biden-a u zijaret posjetu, iako smo se trudili da ga ne dočekamo jer šta će nam. A on doš’O a mi ga dočekali. Javno zagrljajima-tajno ‘samo nam još ti fališ’. Pa obiš’O čitavu Republiku. Još nismo saznali kakve je darove posl’O ‘Dedo Joe’, očekujemo da raspakuje kufere. Za sada nosi samo original Daytona ali nam ne da da virnemo u njega. Pa rekao kako ‘Švabo Šmit’ ima svu njegovu pažnju, priznao je da smo samostalni i suvereni i da niko ‘ne sme da nas bije’, pa je profa Bećirović rumeni Denis odmah objasnio šta to znači. Sigurno smo ušli u NATO samo se još ne govori kada i kako. Njegov šef kabineta i poznati ‘Gulenovac’ također profesor Alija Kožljak je potvrdio šefa i za svaki slučaj najavio bh naoružavanje a moguće i novu bošnjačku JNA, regrute i kasarne, potvrđujući da zapravo mi ni ne trebamo u NATO jer NATO je došao kod nas.

Zbilja, O’vaj NATO se preselio u BiH, svaki dan je neko tu, čak i Mađari stigli, ‘majka nad majkama’ Munira nije uspjela spriječiti njihov dolazak. Kako će postupiti oružana bh sila, Kožljak stručnjak za NATO nije mogao ništa reći precizno ali zna da smo bezbjedni. To ne zna čak ni sveznajući ministar Zukan H, koji je nakon što je krivično prijavio svoje suradnike Tužilaštvu, onako pokisao ipak našao snage da se uslika sa glavnim prijavljenim Srbinom, kojem je ‘predao u ruke’ naše i njegove oružane. I još zajedničke.

– Još jedan profa, kod nas su svi iškolovani do mojega, i to onaj SDA Denis Zvizdić koji je sada PR Dine Konakovića, dao je zanimljivu ideju sličnu onome što smo nekad imali u Titino Doba. Ako NATO prihvati, sve riješeno. Nekada smo izučavali ONO i DSZ (odbranu i društvenu samozaštitu) a bezlični Zvizdić je predložio novu strategiju – OVO i DSZ (opštenarodno vojno osposobljavanje i da se zna). Na ovaj način. Prenosimo kako je rekao jer ga kao svakog umnog čovjeka ne razumijemo, pa sami dokučite. Da NATO ‘uspostavi u Brčkom Centar za borbu protiv dezinformacija’ jer valjda se tamo jedino šire neistine na liniji razgraničenja istine od laži a istinom se brani Bosna, ‘u Sarajevu NATO Centar izvrsnosti’ (ma šta god to značilo izvrsno je) i najzad najslađe, ‘u bliskoj budućnosti NATO Koledž za Zapadni Balkan u Sarajevu’. Gdje bi se obučavali za OVO i DSZ radi ‘kolektivne odbrane kroz NATO napredne sigurnosne i odbrambene obuke, kako na strateškom tako i na operativnom nivou za civilno, vojno i diplomatsko osoblje’. Profa nije rekao kakvo zvanje bi dobili budući diplomci niti kako na ovo reaguje dekan NATO Škola ali smo saznali kakvo je njegovo. Genijalno, Bože sačuvaj.

– O’ ljudi, ima toga još iz naše Republike Sarajevo. Nego.

Dodik je, na školanje iz Sarajeva ponovio kao Soraja ili Karleuša da BiH nije moguća iako se Željka Cvijanović rukovala (moš’ misliti) sa O’Brien-om pomoćnikom američkog sekretara, sa osmijehom kojim je Željko Komšić poljubio mađarsku zgodnu Katalin Novak predsjednicu par dana ranije. Prema kojoj ‘Sosi’ je rumeni ‘Lala’ Bećirović kao mlada stidljivo zagledao, kao da pred njim stoji Sijarto MVP Mađarske. Taj vam je još jedan iz naše prijateljske države koja je izvela u par dana pravu agresiju na suverenu, samo još fali Orban da se pojavi.

– Joe Biden je donio važnu odluku u koju je teško povjerovati. Uz silne milijarde Izraelu i nesebičnoj pomoći u ubijanju, na američku crnu listu je stavio 4 neimenovanih izraelskih doseljenika u Palestini. Pa sad oni neće moći ući u USA bez vize kao u Gazu, što je sve iznenadilo. Potez će značajno uticati na nastavak rata a nama ostaje da sačekamo rezultat ove kazne kojoj su se grohotom smijali mnogi u BiH sa iste liste. I prigovarali. Kako to, mi imenovani a izraelski doseljenici anonimni. Ne razumiju taktiku pa će dugo još igrati u nižerazrednom Vratniku.

– U međuvremenu dok su naši ‘lideri’ i junaci vodili ‘teške i složene pregovore’, slušajući domaće zadatke za ulazak u odškrinuta sa lancom poluotvorena vrata EU, i dok banditi i kabadahije po Sarajevu ubijaju djecu i ljude pored novih na kredit kupljenih tramvaja koje pozdravlja Bošnjak Tvrtko I, naša načelnica i državnica Benjamina Karić je cvrkutala na državnom bh prazniku ‘Dan hidžaba’. Proglasivši zar i feredžu našom ‘slobodom, tradicijom, ljubavlju, i ljepotom’, te ‘mirisom nanine marame i toplinom duše’. U čije ime i za račun je najpoznatiji Benjaminin vehabija antidaytonac Niho Aličković uturio sliku na kojoj ljubi nanu Fatu i njuši ‘miris hidžaba’. Čisti ćorak vehabije : Fata Orlović još nije obukla hidžab, starica je još normalno odjevena. Benjki srce k’o tepsija.

– Iz tužilaštva BiH pak saznajemo da će sarajevsko poduzeće (javno i tajno) ‘Žuti Taxi’ uskoro promijeniti ime. Vozač ove firme uhapšen kao pomagač u ubistvu nevinog Farisa Pendeka kojeg je lišio života Adem Šuman po privatnom pozivu jer je ubicu sakrio i odvezao iz Sarajeva a vozio pod tabletama speeda. Nafiksan kao i mnoge njegove kolege vozači. Zato a i radi lakšeg prepoznavanja taxija, firma će sva auta prefarbati u bijelo. I zvaće se ‘Bijeli Taxi Sarajevo’. Pa ko voli šmrknuti dok se vozika, nek’ izvoli.

– Ima još vijesti ‘drugi drugog’, evo jedne kako kaže bh štampa ‘pozitivne’. Zapravo dvije. Hanka Paldum se javila sa Kabe, na hadžu je, što je svakako važna i pozitivna vijest ali ova druga također van Republike Sarajevo je važnija. Islamska Zajednica i Kavazović Reis političar šire biznis.Dok džematlijama koji su u revoluciji i pobuni narezuje nove namete i članarine, on neimar gradi. Treba živjeti kako je Bog rek’o. U Sanskom Mostu otvoren je ogromni Tržni halal centar u kojeg je ulupano 6,5 milona KMa. U sklopu je halal pijace a posao će voditi zajedno Reis i turska firma ‘Tika’ koja je sa njim u biznisu već tri decenije. Ima svašta za kupiti samo nema halal kupaca. Nema ni onih normalnih, sve otišlo vani ‘na kršćanski Zapad’. Ali imamo islamski Tržni Centar. I još kulturni, gdje možeš dok tržiš malo paprike i kupus i odklanjati, ako si šta propustio od svojih dužnosti.

– Pa je onda Željko Komšić nazvao Dinu Konakovića ‘patološkim lažovom’ jer ga je razotkrio u vezi ne postojanja plana BiH za ulazak u NATO tvrdnjom da postoji samo ‘plan suradnje sa NATO’ kako su SDA i DF dogovorili sa Dodikom, a Dino njega tračarom, pa nam javljaju o svirepom filmskom ubistvu u Doboju iz ljubavnog trougla ali O’ ljudi, svega ima ali nema ništa O’ Vasviji Vidović. O’ Alijinoj, državnoj i našoj najboljoj advokatici, koja je prije više od mjesec dana uhapšena na jedan dan kao advokatica uhapšenog predsjednika Suda BiH – Španca Debevca Kavsona. Jer je pokušala iznijeti jedan od tri telefona predsjednika kojeg je ovaj navodno držao u gaćama i njoj da izvinete tutnuo da ga sakrije. Debevcu je ko i ahbabu Osmanagiću ‘Osmici’ produžen pritvor ali o Vasvi i telefonu iz međunožja niko i ništa. Njena advokatica kaže da se ona na saslušanju ‘nije branila šutnjom’, da joj nisu izrečene zaštitne mjere, međutim Vasve nema a svaki dan je bila u medijima i svi šute. Da li je postala ‘pokajnik’ suradnik Tužioca, nagodila se možda ili se čuva za svjedočenje, ne zna se. Vasva nama nije bilo ko. Nedaj Bože da se ona uhapsi, šta bi radili ‘naši kapitalci’ pošteni lopovi političari i generali ratni zločinci bez nje, a? Ima Senka Nožica ali brate bez Vasve mi smo niko i ništa. Od afere Agrokomerc, Alije i Haaga do Bakira i Vijećnice i revizije pa sve do Fadila i jarana.

Zašto svi šute? Znam, važno je što se javila Hanka sa mirisom maHrame na glavi, ali ja ovog ‘drugi drugog’ datuma hoću Vasvu, pusti Hanku.

P.S. svaka sličnost sa licima i događajima slučajno je – namjerna.

photo : Denis Zvizdić, arhiv