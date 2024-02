Da li će uz 6. april Dan Grada Sarajeva ‘genetski predodređena’ ekipa za bruku i budalaštine Benjamine Karić izroditi još jednu u nizu nepotrebnih afera : poslije Tonyja Cetinskog na redu ‘za odstrel’ su Zdravko Čolić i glumac Feđa Štukan!?

Prošle godine uz prijedloge dodjele 6-aprilske nagrade i drugih priznanja, dvojac – ‘kraljica fejsbuka’ Benjamina Karić, zelena Reisova SDP načelnica i predsjednik skupštinskog vijeća Jasmin Ademović, ‘genetski predodređen’za funkcije (kako je sina svog kuma Keme Ademovića opisao Dino Konaković) izveo je cirkus i bruku predlažući za ovu najprestižniju nagradu pored ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića još i umrlog sandžačkog muftiju Muamera Zukorlića. Na istu listu su ‘strpali’ bh olimpijsku zlatnu plivačicu Lanu Pudar, ‘Čečena’ (nagradio cvijetom Srebrenice predsjednika ‘bratske’ Čečenije teroristu Ramzana Kadirova) i muftiju političara Zukorlića. Prijedlog je naravno (bio) usaglašen sa Konakovićem (sa Komisijom) iako on to neće javno priznati, svi znamo njegove veze sa islamom, sa džematima Sandžaka i sa hodžama u Sarajevu prema kojima je bio izdašan u dodjeljivanju budžetskih para, srećom i pored silnog navijanja raje po socijalnim mrežama i po Sarajevu, prijedlog je korigovan, preovladao je razum poslanika u skupštini nad zakonima nacionalističke rulje koju prati i osluškuje Benjamina.

Međutim kakve su (ne)prilike, 6. aprila ove, mogla bi se lako ponoviti prošla performansa bez koje načelnica ne može. I koja je na putu da nadmaši bivšeg načelnika Skaku poznatog ‘fašistu SDA’ i ambasadora, sada optuženog za zloupotrebe.

Ove godine, opsjednuta najavljenom feštom uz 37. godine od Olimpijade u Sarajevu, vesela Benjka je taktički predložila, između ostalih, istaknutog i poznatog Sarajliju sa stanom u Beogradu, pjevača Zdravka Čolića te glumca Feđu Štukana. Prefrigfana i lukava ‘naša kraljica i predsjedndica’ je osmislila da bi Čolić dobrodošao u njenom proslavljanju ‘Vučka’ simbola Sarajeva i Olimpijade, ovaj Sarajlija umjetnik mu je posuđivao glas u reklama i pjesmi, rođen je uglavnom gradu i proslavio ga pjesmama, čak je jedan stan u Sarajevu poklonio nekom sirotanu Bošnjaku. Međutim, nije računala na čaršiju, na svoju evropsku mahalu, na ‘klikove’, poruke i komentare dokonih a uticajnih pratilaca. Kod Štukana poznatog domaćeg i svjetskog glumca od ‘zasluga’ preovladala je činjenica da je u svojoj knjizi ‘Blank’ pisao o ratu u Sarajevu, o svom neuspješnom snajperisanju, ali više od toga je značajno to što mu je zabranjen ulazak u Srbiju. Navodno zbog toga jer je u knjizi priznao da je bio na treninzima ‘boraca sa Istoka’ koji su ga podučili snajperu, a bio je i na protestima protiv Vučića u Beogradu, zbog čega su mu vlasti Srbije budalasto-opasno zabranili ulazak i boravak u njihovoj nacionalističkoj državi.

Pratioci i ljubitelji lika i djela načelnice nisu nikakao zadovoljni ovim prijedlozima pa su je oštro napali komentarima zbog čega postoji velika mogućnost da mala načelnica a velika i pokvarena lažljivica ‘promijeni ploču’, i da nam uz golubice sa Baščaršije, sličice ‘akšam na Baščaršiji’ i srca i mašnice sa pozivom na ‘zakon’ uturi nekog drugog umjesto ove dvojice, mnogo podobnijeg i zaslužnijeg.

Ona, to se zna, svoju karijeru gradi na sličicama, slatkasti i degutantnim komentarima koje je održavaju i u životu i na funkciji i pomno prati ‘glas naroda’ sa Fejsbuka te zvuk mujezina sa munara.

A tamo je kritikuju i prozivaju na što ona nije navikla, pa je velika vjerovatnoća da će vratiti ‘na ‘pravi put’.

Već su iz kuhinje botova Reisa i SDA krenuli ‘zahtjevi’ i ‘prijedlozi’ da se nagradi ‘neko naš’ ko je ‘zaslužan za Sarajevo’ i odmah se ide na konkretno. Avdo Huseinović, nekadašnji folker a podugo već autor na desetine dokumentarnih filmova i knjiga, pravo je rješenje. Piše i snima o ratu, o šehidima, o četničkim zločinima, o herojstvu i junaštvu i čistoći ArBiH… Napisao je i knjigu o Naseru Oriću, njegova fondacija ‘Pravda’ izbacuje svaki dan po jedan dokumentarac k’o onaj ‘pisac’ iz Švedske sa stanom u Sarajevu Muhamed Mahmutović ‘knjige’.

Kakav Čolić ‘četnik’ i ‘pobjegulja’, hoćemo Avdu. Ili ‘onaj drogeraš Štukan, ‘pehlivan’ – mješanac, što baljezga da smo i mi šicali Srbe snajperima…

I Čolić i Štukan se već opisuju kao face koje ‘ništa nisu dali Sarajevu’. Čoliću se čak za zlo uzima jedan kratki razgovor sa Mladićem, preuzet iz pera Avde Huseinovića, u susretu sa ‘komšijom’ prije dvije decenije, par rečenica iz jednog intervjua gdje je odgovarao na slična pitanja. Čolić : pitao me ‘kako pjesme’, a ja njemu odgovorio :’kako vaše pčele, generale’. Eto ti doka­za četništva. Huseinović, koji je sa ‘četnicima’ surađivao i zarađivao pišući tekstove i pjevajući, ‘nikad ne bi sebi to dozvolio, radije bi bi obješen’.

A tek svjetski poznati glumac Štikan? Ma, bjež’ bolan, ko je on uopšte? Huseinović uz pomoć portala i lajkova osim miniranja nekih kandidata pokušava da ove, kad već nije uspio prošle godini, dobiti plaketu i 10.000 KMa, koliko sada iznosi šestoaprilska nagrada.

Suvišno je porediti zasluge predloženih i Huseinovića, ali kao što rekosmo, Benjamina koju prati u stopu mlađani Ademović i vlast ‘trojke’ ima čaršijske i dnevno-političke kriterije, još se ništa ne zna. Njoj nije teško slagati, zahvaljujući Avdi postala je čak i ‘dokumentarna glumica’. Fondacija ‘Pravda’ Avde Huseinovića o kojoj smo već pisali jednom, zgrće lovu, daju opštine i firme, Benjamina, daje dijaspora u projekcijama po džematima i u njegov patriotizam se ne smije sumnjati. Tim prije što su u predzadnjem njegovom dokumentarcu glumili skupa Željko Komšić i Benjamina Karić, koja se okušala pred kamerama i u najnovijem projektu o Markalama.

Afera sa Cetinskim i otkazanim koncertom u olimpijskoj fešti koja se uveliko priprema, te način kako je načelnica odobrila i reklamirala pa onda naglo koncert otkazala pravdajući se da je sve ‘urađeno bez nje’, daje nam za pravo da bi i Čolić i Štukan kao i Tony Cetinski mogli izvisiti. Izgubiće u obračunu ‘genetski ‘predodređenih’ za vlast u Sarajevu sa onima koji nisu ‘genetski muslimani’. Koji nemaju u sebi ‘krvi Vikinga’, gdje su se po najnovijem istraživanju Bošnjaci sa Benjaminom pronašli.

Ako uopšte i prihvate ponuđeno.

photo : Zdravko Čolić pokazuje stan u Sarajevu kojeg je poklonio, arhiv