‘istrage tajne’ – problem javni : Još jedan, ko zna koji po redu, mladi život je ugašen u Sarajevu, ubijen je mladić Faris Pendek od strane ‘odranije poznatog’ubice Adema Šumana, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajeva Admir Katica proveo ‘tajnu istragu’ da nam se ‘nikad više’ ovo ne ponovi …

* Često puta će, jer ih građani često pitaju, gradski politički fićfirići a moćnici Sarajeva reći da je, kako se ono fino kaže – ‘sigurnosna i bezbjednosna sitaucija u Sarajevu zadovoljavajuća‘ i da se komotno može reći kako smo ‘prosječno bezbjedni‘, kao u ostalim gradovima Evrope.

Međutim, prečesto se bezbjedno i sigurno po Sarajevu puca, krade i ugrožavaju ljudski životi po cesti, po školama i restoranima, svuda gdje ima života i u okviru tog ‘bezbjednosnog prosjeka‘ osim ograđenih i zaštićenih političara i vlasti, niko nije siguran. Ono što je sigurno, svaki put kad nam se to desi, čujemo ‘nikad više’, ‘da nam se ne ponovi’, ponekad se u ove parole uključe i oni najodgovorniji da nam obznane kako su počinioci ‘odranije poznati organima bezbjednosti‘, a sarajevska počivališta Vlakovo i Bakije svakim danom dobivaju nove stanare i nestaje mladost.

Bez posebnog reda i redosljeda pred očima su nam Dženan, Edita, Selma, Hava, David, Amar, Denis, Jelana, Faris, Orhan … niz je podugačak, ko je sutra na redu to znaju samo ‘oni odranije poznati’ i ovi također još poznatiji u Policiji, Službama bezbjednosti, Tužilaštvu ili Sudu.

* Djecu i građane, stare i mlade, rokaju k’o glinene golubove, ubijaju i policajce ako se zateknu na meti ali uvijek slušamo istu priču. ‘Nikad više’, ‘mi smo pojačali patrole, kupićemo kamere’, ‘donijeli smo propise’, ‘mi moramo’, ‘mi hoćemo’.. jer moramo i trebamo tako govoriti. De de facto i de iure, vlast nas sistematski ubija jer se ‘ovi odranije poznati’ množe kao žohari a nema ni deratizacije ni dezinfekcije a mi šetamo i šutimo. ‘Mirno i dostojanstveno’ i kod slijedećeg ‘nemilog događaja‘ zaboravimo onaj prethodni. Volimo našu vlast i volimo kad nas ubija, mi ne volimo samo ‘onu drugu’. Čak kad nas i djecu ubijaju, mi prepoznajemo svoj patriotizam i kukavičluk, inače bi pomlatili do sada i žohare i ‘državne komunalce’ vlastodršce.

* Zato vrijeme ‘odranije poznati’, ‘naši ‘žestoki momci‘ (kako im tepamo odmilja) i naše medijske zvijezde spremaju nove grobove, pucaju po Sarajevu kao u filmskim scenama, jure 200 na sat ulicama u bijesnim autima a već ukupili po 20.000 ili više kazni koje su ne naplaćene jer država ima para i previše, barabe i kriminalci te najveći drogeraški i reketaški otpad faktički vlada glavnim gradom i upravlja našim životima. Dovoljno je da ‘krivo pogledaš’ i da fasuješ metak ili palicu. Naravno, uz pomoć vlasti koja slabo ili ništa poduzima jer i sama je kao ovi tik-tok šalabajzeri odavno ‘odranije poznata’. I velikim dijelom je u ‘talu’ sa razbojnicima, zbog čega njihove odvratne njuške svaki dan gledamo po novinama pa nam nekakvi opasni bezobrazni debili tipa Mirze Hatića, Keljmendija, Faće, Stojnića, Dade ili sličnih upotpunjavaju dnevnu dozu državnog humora, jebu majku i ‘vode internet probe ubijanja’ da u praksi budu što bolji i efikasniji. Dok od silnih obećanja vlasti dobijemo po koji znak ‘pazi džeparoš‘ čime nas opet zapošljavaju, naređuju nam da se sami čuvamo.

* Prije par dana još jedan mladi život je ugašen i naša priča se ponavlja. Svijeće na mjestu ubistva umjesto kamere ili bar saobraćajnog znaka, izjave šefova policije i ministara i ‘mirne protestne šetnje’ koje vode nikud. Ubijen je Faris Pendek učenik Gimnazije i ubica Adem Šuman ‘odranije poznat‘ je kažu uhvaćen, vidjeli smo kako ga ‘spremno’ specijalci vuku sa pognutom glavom u tužilaštvo. Za par dana će u pritvor pa će u teretanu, pa će dobiti celularni a od sudije žalosnu presudu kao putokaz slijedećem njegovom krvavom performansu. Ili će mo ga gledati na socijalnim mrežama kako tamo jebe i grebe i još zarađuje lovu. I postaje uzor svojim nasljednicima. Šta će ti škola, koji će ti kurac doktorska diploma kad sa njom da je najregularnija – možeš zaraditi 2.000 KMa za mjesec dana, ovdje to zaradiš za jedan dana i još postaneš slavan. Prije nego će biti uhvaćen, a zapravo samo prihvaćen jer se sam predao uz advokata kojeg će mu platiti država kao što je red i običaj, ministar naše sigurnosti u Sarajevu Admir Katica je još, dok je pola Sarajeva znalo sve o ovom narkomanu i ubici, baratao samo inicijalima (da se ne povrijedi pravo ubice) i zamolio novinare da ‘budu strpljivi’ jer kako reče ‘vodimo tajnu istragu‘ da je ne ometamo.

Odavno veće gluposti nismo mogli čuti jer svi osim ministra znamo da su službene istrage državnih organa tajne, zato se tako i zovu a ne javne ali mora se nešto kazati i progutaćemo i ovu notornu nebulozu. Zato što moramo.

Međutim, problem je javan da ne može biti javniji i ministar to može reći tako i ostati opet ministar samo u BiH i nigdje više. Roditelji i manja grupa građana će ‘mirno i dostojanstveno prošetati‘ do Gimnazije ubijeng dječaka umjesto do kancelarije ministra i sve će leći u zaborav. Takav je naš narod, totalno suprotno onoj Alijinoj (valjda, Alija Izetbegović je poznat po tome što je znao drpnuti tuđe misli i izereke) mudrosti o narodu i blećcima. Jer, više će ih doći protestirati protiv Schmidt-a ili kojeg stranog diplomate ili da zaštiti kakvog ‘svoga’ sličnog ministru Katici nego što će upaliti svijeće žrtvi. A zapravo našoj ‘patriotskoj’ gluposti.

* Nema nigdje u vezi ove tragedije poznatog ‘bošnjačkog Eliot Blesa’ Rame Isaka federalnog prvog Pendreka koji je do sada po tv pričama uhapsio pola države, a zna se i zašto. I on je kao i ove ubice ‘odranije poznat’ pa se od njega ni ne očekuje više. Nema ni načelnice Benjamine, zauzeta je kićenjem ‘voljenog Sarajeva‘ i svojim sličicama i aferama, Tvrtkom, Vučkom, tenkom ili Sebiljem i golubovima. A možda je i bolje što se ne javlja. Čim se pojavi, eto bruke i skandala. Reis, hodža-političar SDA/DF ahbaba Kavazović šuti također kao i njegovo ministarstvo ‘za brigu’, zauzet je sadakom, Gazom, vazifom, zekjatom muslimanskim PDVom, ‘bitkom za državu‘ i pobunom džematlija zbog njegovih nameta, zna se šta je preče od prečeg. Interesantno je da se ministru Katici sa konkretnim prijedlogom javio od kolega jedino Semir Efendić sa zahtjevom da Katica odstupi sa funcije. Tužno, ovaj SDA isprdak i načelnik je zadnja adresa sa koje se može o ovakvim stvarima pisati. I on je ihahha ‘odranije poznat’. Ubio je starca na pješačakom prelazu u povratku od ljubavnice i nikad nije odgovarao, tužilaštvo i tajno i javno obustavilo istragu. Da bi dokazao kako po Aliji ‘naš narod nije blećak’ već blekčina, zaposlio je u Opštinu člana porodice pa mu ‘porodica halalila‘ što im je ubio babu ili dida, a što je tužiocu dobrodošlo da ga pomiluje.

*Ima jedna kafana u Sarajevu na Džidžikovcu simboličnog naziva ‘Qué pasa’ (mi smo opsjednuti Špancima, uhapšeni predsjednik Suda Debevec nam je Španac, sadašnji v.d. direktor KCUSa dr. Pilav ima firmu u Hrvatskoj ‘Dva bandita’ – ‘Dos Bandidos’, narko-kartel Dino i Tito Edin Gačanin ‘European Escobar … ) što bi se na ‘sarajevskom’ reklo ‘đes’ba šta ima’, i tamo je prije sedmicu-dvije bilo pucanja i povrijeđenih.

‘Tajne istrage’ ministra Katice još nisu uhvatile pucača. Ne znamo da li tamo ministar zalazi jer je ‘prosječno sigurno‘ i udobno mjesto za razonodu i relaksaciju i zato umjesto daljnjih elaboracija Katici čisto na našem ‘prosječnom španskom‘ jedan mali pozdrav : ‘Qué pasa’ ministre! Umjesto ‘Hasta la Vista’.

photo : ministar sigurnosti Kantona Sarajevo Admir Katica, arhiv