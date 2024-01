Oj, Harise Hare, Harisaga buzdovane, Haris Zahiragić, podpredsjednik SDA mafije o aferi ‘respiratori’ 29.04.2020: ‘Ne može to dvoje zajedno, moj Fikrete’, 27.01.2024 : Fikret Hodžić je osuđen za krivično djelo za koje nije ni optužen!

* Prvi dio bh afere ‘respiratori’ nabavke 100 respiratora iz Kine ‘teške’ 10,5 miliona KMa (slijedi uskoro drugi dio, mnogo suptilniji gdje bi se trebali otkriti nalogodavci i odgovorni za smrt kovid pacijenata na ‘ventilatorima’ iz Kine koji vodi u sami vrh SDA, do Jedine i Suverene Sebije Izetbegović i njenog mužjaka Bakira) je dobio epilog. Pravosnažnom presudom Suda BiH na koju se ne može izjaviti žalba Fadil Novalić ‘najbolji bh premijer’, nelegalni premijer SDA ahbaba osuđen je na 4 godine zatvora, Fahrudin Solak bivši direktor Federalne uprave Civilne zaštite na 6 godina i nabavljač neupotrebljivih respiratora (po Novaliću ‘najmoderniji, što se kaže dupli, mogu se na njega nakačiti dva pacijenta odjednom’) – 5 godina, uz novčanu kaznu ‘Srebrnoj malini’ od 200.000 KMa i oduzimanje stečene imovinske koristi u iznosu od 694.747 KMa. Jelka Milićević ministrica finansija oslobođena je odgovornosti.

* Novalić negira svoju krivicu i sve svaljuje na tužioce, medije, Ameriku i pakovanje vlasti ‘trojke’, posebno na Aljošu Čamparu ali ‘ide u zatvor’, Solak se ne čuje, vlasnik firme ‘Srebrena malina’ Fikret Hodžić smireno šokiran. ‘Osuđen sam za djelo koje mi nije stavljeno u optužnici’ ali odslužiću pošteno kaznu, da sam htio ‘druge’ teretiti kako su odmene tražili, ne bih ni bio optužen’. SDA, Bakir Izetbegović slično kao i Novalić. Proces je politički, citira ‘časnog i hrabrog’ sudiju Perića koji se par dana pred penziju izblamirao izdvajanjem mišljenja o glasanju gdje je glasao za oslobađanje optuženih i njegovim publikovanjem u medijima, dodatno Bakir nastavlja ono poznato : ‘udar na Bošnjake’, povezujući čak ishod postupka blesavo sa ‘predajom države Dodiku i Čoviću u Laktašima’ januara ove godine, uz vidljivu odbranu samo Fadila, ostali su ‘pušteni niz rijeku’.

Političar SDA Reis Cerić isti kao i kod hapšenja Novalića 29.05.2020. (‘uz Ramazan, namjerno, ovo je direktan udar na Bošnjake’), i malo decidnije : ­’Novalić je nevin, a Allah najbolje zna’.

Javila se i ‘Seb’ Sebija Izetbegović i mnogi botovi SDA, kao notorni nacionalistički islamista ‘Muderris’ : Fadil nije kriv, proces je politički, ostali su zaboravljeni.

*Generalno, sva ‘odbrana’ cilja na ‘montažu’, ‘udar na Bošnjake’ rušenje države (Hodžić ‘malinar’ na tv kaže da je njegovom presudom srušena BiH), da optuženi nisu osuđeni za djela za koja su optuženi, da ih Sud nije mogao proglasiti za zloupotrebu položaja a osloboditi za ‘udruživanje radi krivičnog djela, primanje mita i pranje novca, što posebno ističe Hodžić jer tvrdi da ‘nije ni na kakvom položaju već ima samo firmu’, javio se i SDA pravnik i bošnjački član Predsjedništva ‘iz reda Hrvata’ Željko Komšić i ‘stručnjak’, ima isto pravno mišljenje kao i Bakir, ne ide drugačije.

I, što je interesantno, osuđeni ležerno izjavljuju ‘idemo u zatvor iako smo nevini’, dok njihovi advokati tvrde drugačije. Kažu, idemo na Ustavni Sud apelacijom a nije isključeno ni obraćanje Sudu u Strasbouru. Što nas dovodi do zaključka da osuđeni nisu tako ‘saburli’, da ne prihvataju odluku Suda BiH i da neće lako u kaznionicu, ovo je samo njihova priprema ‘nastavka borbe svim sredstvima’ koju je najavio Novalić. Spas vide u Ustavnom Sudu koji uglavnom udovoljava silnim apelacijama SDA, a postoji u BiH i ‘institut pomilovanja’, pa institut odlaganja ‘usljed bolesti’, još će mo se mi nagledati ovih ‘patriota’. Iako kategorički izjavljuju da neće pobjeći vani, znajući za njihov karakter lako je moguće da nam se jave jednog dana iz Turske, kao Sakib Mahmuljin presuđeni ratni zločinac koji je ‘patriotski’ kao Fadil tvrdio da ‘nema rezervnu domovinu’ pa se ispostavilo da mu je rezervna BiH.

* Dakle, ‘tumačenja’, ‘komentari’ i udari na presudu Suda BiH su čisto političko proseravanje i razvodnjavanje kriminala zbog čega su, valjda, svi ostali osim ovih komentatora umjesto ‘udara na državu i Bošnjake’ postali ‘udareni’ u glavu. Uključujući posebno tužioce, medije i sudije.

No, kao što rekosmo razumljivo, pravi ‘udar’ tek slijedi, vodi se dodatna istraga o ‘učinku’ ovih neupotrebljivih respiratora i o smrti građana BiH koja će, ako se detaljno provede dovesti do nalogodavaca ove sramne pljačke države i novca i namjernog ubijanja njenih građana u najtežim situacijama vremena korone. O čemu ima mnogo toga reći Sebija Izetbegović koja se u prepiskama oko nabavke spominjala pod imenom ‘Seb’, pa Asim Sarajlić i mnogi drugi, sve do Bakira najrevnosnijeg supruga u Bošnjaka. Respiratori su kao što znamo da bi se dokazalo da su ‘dobri i upotrebljivi’ bili priključeni na pacijente kod Sebije na KCUS da bi ubrzo nakon pritužbi anesteziologa i umiranja većeg broja priključenih pacijenata (čija obdukcija je namjerno izbjegnuta) nestali bestraga i trunu u nepoznatim skladištima. U tom kontekstu treba i gledati ove ‘tumače’ i pravne stručnjake koji osim Novalića ne brane ostale optužene, već nalogodavce. Sebe najviše.

* Srećom, u ovom modernom dobu sve što se jednom javno kaže, ostaje zapisano. To će posebno dočekati Bakira Izetbegovića jer on ima taj običaj da kao i Ćaća Alija ‘jedno kaže na sabahu a drugo oko akšama’. Slaže ‘čim migne’. Sada, naime, tvrdi da su uveženi respiratori dobri, 2020. je govorio stilskim figurama ovako. ‘Respirator nije neka klasa, ali i Jugo 45 i Stojadin su automobili koje vas mogu spasiti, da morate pobjeći iz neke situacije – a ne možete pješke’. Kako Bakir nije uopšte nikakva ‘klasa’, svojim nastupima je zagorčao sudbinu i voljenoj ženki u vezi njenog studiranja i nepostojeće diplome. Ona kaže ‘nisam studirala u Zagrebu’, Bakir se javi pa kaže ‘jeste studirala’. I tako iz dana u dan. Istražiteljima neće biti teško ni povezati sms poruke sekretarice Novalića Edite Kalajdžić (‘Seb zove, respiratori ne valjaju, u problemima smo’) ili sadržaj telefona sekretara Ganibegovića i grupe ‘Gensek’ na čelu sa Sarajlićem, no da se vratimo na osvježavanje pamćenja u ovom dijelu afere.

* Haris Zahiragić, mladomuslimanski internet buzdovan SDA i njen podpredsjednik, među prvima se uključio u ‘odbranu’ osuđenih, kao političar i naravno, kao pravnik i ‘poznavalac’ javnh nabavki. Kao da je završio par semestara pravne škole kod Željka Komšića a ostatak kod Bakira, ‘tumačenja’ su mu skoro ista kada je u pitanju njegovo poimanje i krivičnog djela i Krivičnog Zakona BiH.

Nakon objave presude ‘prvnik’ Zahiragić na ‘fejsbuku’ odlučio ‘da nam tvori oči. Parafrazirano, nema krivičnog djela, Fadil je nevin. Svi su nevini jedino žali što nije osuđena Jelka Miličević. Za Fikreta Hodžića kaže da nije mogao biti osuđen za djelo kojeg nema u optužnici, da se nisu mogle oprati čiste pare koje je dobio od Federacije, da ‘nije postupao sa umišljajem’, da je Hodžić imao dozvolu.. i sve tako, ‘Harisaga’- kako su ga prozvali pratioci na fejsu a on nadimak prigrlio muški, okitio je svoj post u tačkama, od 1 do 10.

Da ne ulazimo u sva njegova blebetanja (uz napomenu da je Hodžić dobio ‘dozvolu’ od Agencije tek kad je afera buknula, ili u njegovo notorno nepoznavanje propisa kako Hodžić nije mogao počiniti zloupotrebu službenog položaja jer osim što je vlasnik privatne firme nije nigdje u državnoj službi – što je budalaština, laž i notorno nepoznavanje prava, firma je pravno lice a Hodžić odgovorna osoba i svakako da po zakonu može počiniti zloupotrebu, kao što Sud može ako nađe drugo krivično djelo osuditi počinioca bez obzira da li je obuhvaćeno optužnicom), ovdje treba podsjetiti kako je ‘Hare’ cvrkutao odmah nakon izbijanja afere. Na tv i u svom ‘fejsbučenju’. Zbog čega se sada sam javio da se malo ‘opere’.

Tako će 29.04.2020 u postu pod naslovom ‘Ne može to dvoje zajedno, moj Fikrete’, Zahiraga reći ovako.

“Kao prvo, firma ‘Srebrena malina’ – ili kako se već zvala, nije mogla imati taj novac da kupi, pa da proda Federaciji, nego je robu morala platiti novcem Federacije. Iako poznajem dovoljno Zakon o javnim nabavkama i propise koji važe za vanredna stanja, ipak ne mogu a da ne postavim pitanje zašto je trebao posrednik za nabavku ili, ako je trebao, zašto baš ovaj koji nema iskustva u sličnim nabavkama, šta više, koji se primarno bavi sokovima od maline? Da stvari budu gore, mislim da njegova firma nije registrovana kod nadležne agencije za nabavku medicinske opreme. Na kraju, kaže nam Fikret da je ovo nabavio iz humanih razloga i duga prema zajednici, ali eto ipak je malo i zaradio? Ne može to dvoje zajedno moj Fikrete, nego ti nama reci s kim si ovaj posao ugovorio i dogovorio? Nemoralno je, kada se firme bore za opstanak, profitirati na krizi…’ (Ima toga još, prekinut citat).

* Zorica Brunclik je davno u popularnoj sexi pjesmici pojasnila ovo pravničko kurvanje Zahiragića.

‘Ne može to tako, uzimaš pa daš, ne može to tako treba to da znaš, ne možeš kad hoćeš da me ostavljaš’.

Zato umjesto jednosmjerne rasprave i ‘ekspertize pravnika’ Zahiragića, upućujem ga da presluša ovu ljubavnu poštapalicu. Da dođe ‘tobe’, na pravi put. Inako obožava, kako voli reći, ‘četnikuše’ Cecu i Zoricu, dokazano u praksi. I tonom i slikom.

Osim ako se napio pa kao i njegovi puleni ostao potrešen i zatečen.

Popio trodupli ‘šok’ od maline.

photo : Haris Zahiragić podpredsjednik SDA, arhiv