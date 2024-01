Reis i Rosensaft, ‘Muslimansko-Jevrejska mirovna inicijativa’, slika ‘nalik’ na Dayton : osudili osuđeno, obećali nemoguće, dogovorili komunukaciju, citirali Kur’an i Talmud, Reis proglasio genocid u Srebrenici holokaustom, Rosensaft više o holokauste neogo o ratu u Palestini ili genocidu u Srebrenici, pozitivan potez sa uopštenim i bezbolnim zaključcima bez ikakvih konkretnih zaključaka, ‘profitirao’ jedino Emir Suljagić.

– Svaka mirovna inicijativa zaslužuje pažnju javnosti i pohvalu, međutim u Potočarima i ‘Muslimansko-Jevrejskom Inicijativom’ koju su u povodu Svjetskog dana holokausta 27. januara potpisali bh političar i Reis – Kavazović i bivši potpredsjednik Svjetskog jevrejskog kongresa Menachem Rosensaft nije se desilo ništa ‘historijsko’. Razumljivo, medji kod nas sve proglašavaju na taj način, tako je i ovaj dokument tretiran i obrađen iako se može slobodno reći da po težini i značaju ima isti efekat kao i svaka deklaracija ili rezolucija Islamske Zajednice BiH ili UNa.

Iako slika sa potpisivanja podsjeća na potpis Daytonskog Sporazuma (naprijed Reis i Rosensaft, iza ‘stranci’ Sattler i Schmidt koji su svaki dan u Potočarima, a sa strane ‘svjedoci’ Minura Subašić, Jakob Finci i Hamdija Fejzić predsjednik jednog od odbora u Potočarima), zaključci ove Inicijative se ne mogu porediti sa tim, ni po sadržaju ni posljedicama.

– Uopštene fraze, priča o ljudima i životima, o žrtvama, citiranje Svetih knjiga (poznate vjerske gluposti ‘ko spasi samo jednog čovjeka kao da je spasio čovječanstvo..’ dok se na terenu pod Svetim Knjigama ne spašava već ubija nemilice), uopštene osude terorizma – malo Hamasa a malo Izraelske vojne akcije, Reis o genocidu u Srebrenic kojeg je proglasio holokaustom, Rosensaft puno više o holokaustu, suradnja, antisemitizam, islamofobija, korespondencija, nesmije se dozvoliti, moraćemo, Svijet mora, osuđuje se svaki zločina, i tako u tom stilu.

– Datum holokausta je bio zgodna prilika da se podsjeti na žrtve, kako one u II Svjetskom ratu tako i one u zadnjem bh ratu, međutim ništa spektakularno. Sastanak vrijedan i začajan svakako, međutim ako će mo iskreno, on je upriličen ciljano i planski. Da svakom bude potaman i da se mnogo priča a ništa ne kaže.

Bivši podpredsjednik je ovom inicijativom osim što je podsjetio na holokaust potvrdio ranije veze sa Emirom Suljagićem koji je, kao što znamo, osudio Hamas a ne Izrael zbog čega su ga u Sarajevu danima razapinjali budući da Sarajevo o ‘čifutima Židovima’ fura drugačiju priču i mjesecima talasa sa Palestinom veličajući teroriste iz Hamasa, Reis se kao i obično još o tome ‘nije svrstao’ pa vazi o ‘osudama svih žrtava’ ne dirajući u Suljagića i ‘majku’ Muniru jer Potočari su njegov poseban projekat uz žrte genocida, ujedno je dobio priliku i to i uradio : proglasio genocid u Srebrenici holokaustom. Suljagić je ovim poentirao najviše. Njegova direktorska fotelja koja mu ističe aprila ove godine je osnažena ponovo. Zbog prisustva VP BiH Schmidt-a kojem je događaj bio povod da dokaže da nije nacista i Hitlerov potomak kako ga titulišu Bošnjaci te predstavnika EU Sattler-a koji debelo finansira Suljagićeve projekte te zbog njegovog stava o ratu u Palestini može komotno računati na nove megalomanske projekte u sjenci genocida.

– Naravno, Reis je ovako ‘merhametli’ jer ima još jedan u nizu ‘dokaza’ da je ‘na pravom putu’ a posebno jer je opet uspio povezati Srebrenicu i holokaust, što mu je i bio cilj, ujedno pokazuje međunarodnim čimbenicima gdje mogu doći po savjete i prijedloge o BiH.

Jakob Finci, jevrejska maskota Bošnjaka, može opet računati na dodatne pare iz budžeta za svoje ‘nevladine Jevrejske udruge’, ‘majka nad majkama’ Munira je opjevana kroz Inicijativu kao nobelovka, u svijet je otišla slatka priča o ljubavi muslimana i Jevreja u BiH, čiji broj je od silne ‘zaštite’ i ‘pažnje’, pao na manje od hiljadu u čitavoj BiH, od nekadašnjeg broja većeg od 12.000. Zasluge za takvu brigu su još prisutne u Sarajevu a nije ih niti će pomenuti ni u ovoj ni u bilo kojoj drugoj ‘inicijativi’ ni Reis ni Suljagić ni Rosensaft. Eno ih po tablama u nazivima ulica i škola od Mustafe Busuladžića do ef. Đoze, Pačariza, Čolakovića i mngih drugih koji su u ime ustaškog i nacističkog genocidnog plana u velikom zaslužni za brigu o Židovima u II Svjetskom ratu.

Ako Reis i Rosensaft ne mogu i neće promijeniti stanje u Palestini, mogli su se bar dogovoriti da ovi koljači Židova nestanu i da ih u Sarajevu ne izučavaju i ne glorifikuju. Zbog takvih je i bio holokaust, a ovaj susret je upravo njemu i posvećen. Hamdija Fejzić predsjednik ‘upravnog odbora u Potočarima’ je dok je Munira šutala (ona se još nije izjasnika o Palestini i Izraelu) izvalio popriličnu budalaštinu tvrdnjom ‘ovo je danas jedino mjesto gdje muslimani i Židovi pružaju jedni drugima ruku suradnje” i ostao ‘živ’. Kao da je namjerno zaboravio ispružene ruke načelnice Sarajeva Benjamine Karić prema Jevrejima. Ili one Željka Komšića. Iznad glava herojskog Hamasa.

photo : potpisivanje Mirovne inicijative u Potočarima, arhiv