Saudi Arabia nakon 70 godina ponovo u glavnom gradu otvara trgovinu sa alkoholom, nezvanično saznajemo da je princ Muhamed bin Salman ovaj potez učinio ne samo zbog svoje vizije modernizacije države već i da udovolji željama mnogobrojnih hadžija … Ostaje jedino nejasna primjena propisa po kojem će alkohol moći kupiti samo nemuslimani, ali i za to naše buduće hadžije imaju rješenje …

Vijest da su ‘Čuvari Harema’ u glavnom muslimanskom svetištu dozvolili otvaranje prve trgovine alkoholom, odjeknula je kao prava ‘medijska bomba’. Princ Muhamed bin Salman je ovim potezom ukinuo striktnu zabranu nakon 70 godina postojanja iste, a kako se ‘potrefilo’ da sloboda alkoholu stiže pred skori islamski praznik Ramazan iza kojeg slijedi Bajram pa odlazak na ‘svetu dužnost’ hadž, potez vlasti u Riyadu je potaknuo mnoga mišljenja i analize. Od kritike do razvodnjavanja ili čak i pravdanja ovakvog poteza vlasnika države i izvorišta islama.

Kao po običaju o ovom šuti političar Reis Kavazović, umjesto njega pravdanje su preuzeli na sebe bošnjački mediji i ideolozi naglabanjima kako je to dio ‘vizije’ (‘Vizija 2030’) za liberalizaciju saudijskog društva pod prijestolonasljednikom), kako će se prodaja dozvoliti samo nemuslimanima, kako je to dijelom i zbog Svjetskog nogometnog prvenstva 2034. kojem je domaćin Saudu Arabia, kako će se prije kupovine morati kupac internetom najaviti uz dozvolu vlade, kako je trgovina samo u ‘središtu za strane diplomate’, kako to i nije vijest jer alkohol se može kupiti i u UAE i u Qataru (zašto je onda naš ambasador a inače rodom sa Bliskog Istaoka Jasin Ravašde otuda isfrcio jer je trgovao sa viskijem?), svašta je rečeno ali najosnovnije prešutano : šta god da propišu ili učine ‘braća’ u Saudi Arabia-i, za nas je potaman. I svaku njihovu rigidnu islamsku novotariju (a ima ih koliko hoćeš i sve dolaze od njih, počev od vehabija pa nadalje) ili odšutimo ili razvodnimo da izgleda normalno.

Saznajemo ipak da je na ovakvu odluku vlade uticala i želja milionskih hadžija koji su jedan od velikih izvora prihoda za ovu rigidnu islamsku državu koja na komercijalizaciji vjere godinama zgrće, pored postojećeg, još veće bogatstvo. Kako se broj hadžija iz godine u godinu povećava, tako rastu i cijene ove ‘svete dužnosti’ koja svakom hadžiji uvećava više od sto puta na onom svijetu odlazak u raj zvani džennet. Tamo je čak ‘jedan vakat namaza u vrijeme hadža vrijedniji 100.000 puta’ nego ista takva molitva kod kuće u svojoj džamiji.

U BiH odlazak na hadž je postala ne samo vjerska već i zakonska državna obaveza i kako se broj hadžija u BiH uvećava srazmjerno cijeni koju narezuje Islamska Zajednica i blagodetima ove titule zbog čega smo odavno postali ‘hadžijska nacija’ (naprosto je sramota ne biti hadžija) i jer tamo ide i staro i mlado, idu i tek rođene bebe, ide se po nekoliko puta u godini, idu ministri, oficiri, generali, državnici, doktori i profesori, svi idu jer je to dokaz vjere i islamske države i odlaskom na hadž svako postaje važan i uticajan, otvaranje trgovine alkoholom će direktno uticati na broj hadžija iz BiH. Biće još više ‘naših’ tamo, to je nesporno, budući da svi znamo ali kao po običaju šutimo da tamo odlaze i oni koji ne mogu bez cuge, a samo prošle godine je tamo titulu hadžije steklo 2.200 građana BiH.

Alkohol vole i mnoge druge hadžije ne samo bosanske, pa je ovim potezom Princ udovoljio i njihovim željama, što je kod nas, posebno u SDA koja jedino ima pravo na njega i baštini islam Reisa dočekano sa sakrivenim oduševljenjem. Naime, još je pokojni Tihić Sulejman davno tvrdio da su u SDA ‘dobrodošli i muslimani sa pivom’ dok se prema islamskim propisima javno govori da je ‘kockanje veći grijeh od alkohola ili svinjetine’, čime je Tihić ostao upisan kao preteča Princa ‘Saudije’ a mi saznali vrijednost grijeha u boci.

Buduće bh hadžije su ovoga puta u prednosti u odnosu na druge ne samo što će se od sada moći osloboditi šerbeta i ‘zem-zem’ vode u vrućem pijesku još i zbog dijela propisa koji govori da alkohol mogu konzumirati i kupiti samo nemuslimani, propisa koji je otvorio raspravu kako to utvrditi i ko izdaje takve potvrde ili dokaze.

‘Mi’ smo u Reisatu te administrativne prepreke za odlazak na Kabu riješili jednostavnom i lukavom metodom – potvrdom Reisa. Sve buduće hadžije kad poplaćaju potrebne troškove moraju priložiti uz dokumentaciju (vidi uslove za odlazak na hadž-Ured za hadž) i Reisovu potvrdu da su : muslimani. Tako zahtijevaju vlasti Saudi Arabia-e i ta potvrda je sastavni dio silne dokumentacije svakog budućeg hadžije. Iako nismo muslimani već Bošnjaci, i svako ko nas tako naziva ‘vrijeđa’ i omalovažava, pretvara nas u ‘vjersku skupinu’ a ‘što mi nikada nećemo dozvoliti’, kad idemo na hadž, svi smo muslimani.

E, onda, kad stignemo Tamo i kad ožednimo, možemo jer imamo rješenje postati i malo drugačiji. Komotno uđemo trgovinu sreće pa fino pred vlasnika tutnemo Izvod iz matične Knjige Rođenih gdje piše da smo Bošnjaci. A ne muslimani. Ako im već nije dovoljan pasoš gdje piše Bosanac.

I dobijemo pivu. Ili šta žestoko. Šta zna Arapin za pultom šta ‘nas vrijeđa’, on vidi samo ono što nas čini sretnima.

P.S. svaka sličnost sa licima i događajima slučajo je – namjerna.

photo : ilustracija, Riyad dozvolio prodaju alkohola, arhiv