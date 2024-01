Od munje brže, do nove stranke se stiže : Sposobnost ‘preletača’ u bh političkim strankama popularno zvanim ‘papcima’ mjeri se snagom teleportacije : Danijela Šahat je u manje od mjesec dana promijenila dvije (SDA i NiP) pa sada Bakir i Dino složno pjevuckaju ‘otišla je Danijela, nije rekla zbogom’, rekord po brzini ipak još drži ‘Sandžački Van Gogh’ dvostruki akademac prof. Suad Kurtćehajić – četiri dana!

– Teleportacija, odmah da znate, nema nikakve veze sa teletom u portirnici (a mogla bi imati), riječ je o procesu pomjeranja nekog objekta sa jednog mjesta na drugo uz pomoć psihokineze i tehnologije, pretvaranjem objekta u energiju i obratno. Ali zato veza objekta i subjekta postoji između kod političara u BiH zvanih ‘preletači’, koji su zahvaljujući propisima još uvijek prisutni, poželjni i nadasve isplativi.

Već poznato. Političar, poslanik, zastupnik, u čas se pojavi umjesto u stranci koja ga je kandidovala i dala glasačima na ocjenu i izbor, u sasvim nekoj drugoj. Najednom postao(la) ‘nezavisnim poslanikom’ ili se priključio(la) ‘šefovima kluba nezavisnih’, da bi se kasnije ispostavilo da su itekako zavisni (dogovorom, ponudom love, zaslugama za familiju i sl.) a mandat i platu zadržavaju. Ima i onih koji odmah bez muljanja sa ‘nezavisnošću’ objave svoj, kako oni vole reći ‘politički transfer’. Preletnuti se obavezno uslikaju sa šefom nove stranke koji se u to ime izigravanja i zakona i glasača sa njim pohvale. Neki od papaka se osile pa umjesto u neku od postojećih, oforme svoju ‘novu stranku’ ali nastavljaju po starom ili nestanu, ispare. Propisi su im dali za pravo, čak ni u ovim najavljivanim izmjenama Izbornog zakona, malo im se posvećuje pažnja. Iz jednostavnih razloga : mi smo ‘demokratsko društvo’ i svako može da ‘demokratira’ koliko hoće i koliko mu se isplati. A svima se isplati u konačnici, i svi hoće.

– U žargonu ove tipove ili ‘tipice’ zovu papcima, što je i najbolji opis trgovaca politikom, narodom i vlašću i ima ih na stotine u svim partijama jer partija ima oko 140. Ono što je najslađe u teleportiranjima je razlog napuštanja stranke i prihvata nove kojeg nam papci ponude čim se teleport desi. ‘Nisam se slagao sa koncepcijom stranke’, ‘ne mogu gledati kako ruše državu’, ‘ne slažem se sa stavovima’, ‘imam pravo na svoje mišljenje koje se ne podudara sa..’ i tako par dana dok ne stigne novo pljuvanje ljudske inteligencije i dok nezaboravimo ‘stari slučaj’.

– Teško je i skoro nemoguće pobrojati sve papke i papkare, međutim ima onih koji su po brzini teleportacije zaslužili slavne rekorde i ne mogu se zaobići.

Ovih dana saznajemo da je drugarica i hanuma Danijela Šahat inače članica NiP Dine Konakovića (iz reda hrvatske kvote multietičnosti) koja je napustila društvo hadžije ministra Dine i kuma mu Ademovića Keme krajem decembra prošle 2023. godine, brzinom munje se prestrojila u SDA partiju. Teleportirala se kod Bakira, nakon što je načisto kao predsjedavajuća opštinskog Vijeća Novo Sarajeva sjebala svoju NiP stranku i rasturila vodstvo vijeća ‘trojke’, glasajući sa SDA poslanicima (‘po svojoj volji i savjesti), Bakir ju je opjevao 09. januara 2024, Dino Konaković odžalio. Sad oba pjevaju ‘nema meni moje Danijele…, plači brezo bijela, otišla je moja Danijela… ‘

Dakle, prije isteka januara, nakon dvadeset i kusur dana zelene čarobne bašče, Danijela je napustila i SDA. ‘Imala sam pogrešnu percepciju SDA stranke’ – radosno je odjavila zelenu člansku, još se ne zna gdje će osvanuti, ali sudeći po njenoj sposobosti percepcije, za par dana će mo saznati u koji dres se teleportirala, jer ovaj proces u BiH je permanentan. Staž i plata u vrijeme teleporta idu, to nema veze sa papanlukom, zakon ima jer sve pokriva.

– Poslanica Šahat je po svojoj brzini transformacije i maštovitosti umalo ugrozila papkarski rekord i dovitljivost sandžaklije, sarajevskog profesora i ‘akademika’ Suada Kurtćehajića. Podsjećamo. ‘Akademik’ muftije Zukorlića je bio nekadašnji član ‘Stranke 100 za BiH’ Silajdžića, onda jedno vrijeme ‘mirovao’ da bi 30. maja 2022. godine pred izbore stao ispod Titine slike i upisao se u SDP. Dobrodošlicu su mu dali Nermin Nikšić i kolega Adnan Šteta sa slikom i tekstom, da bi već 25. juna iste godine ‘akademik’ obznanio kako napušta SDP a učlanjuje se u SBB Stranku (četiri dana po napuštanju SDPa) u nekakvu Bolju budućnost zemljaka Fahrudina Radončića.

Profa Kurtćehajić je onako sandžački i ležerno rekao da je ‘imao dogovor sa SDP šefovima da će na izborima te godine biti na listi među prva tri kandidata za bh Parlament’ (ne želi biti niže na izbornoj listi jer naravno zna dobitne kombinacije s vrha liste) ali kad je vidio odštampane liste SDPa i sebe na četvrtom mjestu, dao im je otkaz. ‘Izigrali su me’, zavapio je i otišao na vrh liste Radončića gdje je totalno ‘ispušio’. ‘Smatram da svojim znanjem zaslužujem vrh liste i ulazak u Parlament gdje mogu dati doprinos u poboljšanju uslova života i države’, rekao je ‘akademik’ a ‘Fahro’ primio k srcu. Glasači srećom nisu.

Nakon propasti na izborima 2022, profa je rekao ali to ne znači da ne može slagati, da ga politika više ne zanima. Dao se u novu teoriju ‘ukidanja nacije Bošnjak’ (prethodna mu je bila ukidanje Republike Srpske) i uvođenje nacionalnosti Bosanac, međutim tu su ga islamisti i nacionalisti potopili. Reis je presudio : ‘Bosanac može biti sam konj i tačka’.

Kurtćehajić je želju za ulazak u vrh parlamentarne izborne liste pojasnio i sa pozivom na izjavu poznatog slikara Nizozemske (Vincent van Gogh) ‘hoću da budem slavan za života a ne poslije moje smrti’, čime je u Cross Atlanticu zaslužio narcisoidni patriotski nadimak ‘Sandžački Van Gogh’ i kandidaturu za nagradu takmičenja ‘Ljiga godine’.

Međutim u BiH ‘Ljiga’ se, vidimo, nastavlja. Još malo će se vrijeme papaka mjeriti na sate ili sekunde, nauka je to, teleportacija, ej.

Od Kurtećahijića i sjećanja na Van Gogh-a ostao je samo profin ‘krik’, kako glasi naziv skupocjene i poznate slike Nizozemca. Kurtćehajić je podsjećamo i na to, titulu ‘akademika’ dobio od muftije u Sandžaku Zukorlića (u Novom Pazaru) i njegove ‘Bošnjačke akademije’ gdje su akademcima postali mnogi vrli Bošnjaci kao što su ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić, džematlija Emir Ramić iz Canade ‘izučavač’ genocida na daljinu i mnogi drugi, no Kurtćehajić je naučio na Gogh-a. Postao je medijski slavan pa nastavio. Nezadovoljan u ‘Bošnjačkoj akademiji’ napustio je istu a sam sebi osnovao sovju – ‘Kulin Ban’ bosansku akademiju, gdje sada on dijeli titule i povećava bošnjačku akademsku naciju prizivajući ‘Konje’. Hoću reći Bosance.

photo : SDA i NiP preletačica Danijela Šahat, u okviru ‘Sandžački Van Gogh’ prof. ‘akademik’ Suad Kurtćehajić, arhiv