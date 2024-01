Benjamina Karić na ‘čučavcu’ : Dok joj studenti u Sarajevu protestuju jer nemaju dovoljno hrane, grijanja i nemaju uređen mokri čvor, jer su im stjenice u zajedničkim kupatilima a kotlovnica curi na sve strane, najveselija načelnica Sarajeva Benjamina Karić ih ne vidi, uveseljava internet raju – dijeli ‘zlatnike’ najboljim studentima hafizima proglašavajući ih ‘našom svijetlom budućnošću’, kao da su to budući inžinjeri, doktori ili ekonomisti ….

* Novembra 2018. godine Reis Kavazović skupa sa Denisom Zvizdićem tadašnjim SDA predsjedavajućim Vijeća ministara BiH i ‘braćom’ iz Turske rezao je svečanu vrpcu na otvoru novosagrađenog Studentskog Doma u naselju Vrbanjuša u ulici Logavina 75 (čiju gradnju je finasirala sadaka Turske ), i ni on ni ostali sa makazama u ruci i osmijehom na faci nisu slutili koliko su uticali na kasnije događaje u BiH.

Otvoren je Studentski centar od pet spratova pri kojem je moderna biblioteka i učionica, sportski tereni, kuhinja sa vešerajem, savremeni WCi, kupatila po sobama i naravno ‘soba za molitve’, namijenjen prvenstveno studentima Fakulteta islamskih nauka (mogu i ‘oni drugi’ konkurisati, rekli su tipično lukavo jer se znalo da ih neće biti puno ili nikako, obzirom na prednost za muslimane vjernike i ‘obavezne aktivnosti’ studenata u Domu), arhitektonski i po broju kreveta (200) pravo megalomansko čudo sprege biznisa i vjere političara Kavazovića. Koji kao i svaka povlaštena firma u BiH otvara ne samo studentske već i đačke i penzionerske islamske domove i islamske vrtiće, restorane i stambene zgrade, iza čije percepcije obzirom na prisustvu Zvizdića stoji i država BiH.

“Danas kvalitetno obrazovanje postaje privilegija bogatih’ – reći će Reis tada pred kamerama ne krijući ni svoju moć ni privilegiju odabranih, dodajući licemjerno kao i uvijek kako će ovaj projekat omogućiti ‘da sva naša djeca imaju barem približno jednake izglede da dođu do kvalitetnog obrazovanja”. Ljigavi državni uhljeb i profa Zvizdić će dodati kako je ovaj Dom dokaz ‘da je ulaganje u obrazovanje, nauku, razvoj i istraživanje sasvim sigurno najbolja i najprofitabilnija investicija’.

* Iako su se već tada ‘ostali’ studenti smješteni u Sarajevu u starim i zapuštenim i od vlasti zaboravljenim smještajima s vremena na vrijeme oglašavali slikama sa grijalicama po sobama, ogrnuti ćebetom jer nema grijanja ili pozama u raspalim zahodima sa čučavcima, ljigavi Zvizdić je izgradnju novog Doma za privilegovanu klasu Islamske Zajednice ocijenio ‘profitabilnom investicijom‘.

Danas, šest godina kasnije, studenti iz Nedžarića i Bjelava koji su pod ingenerencijom vlasti u Sarajevu su na ulicama Sarajeva, gladni su jer nema dovoljno hrane mjesecima, brinu za zdravlje jer su stjenice i žohari kao i oni redovni stanari, jer se kupaju u zajedničkim kupatilima sve po 30 njih odjednom i jer iz kotlovnice stare preko 50 godina curi iz bojlera prijeteći kao bomba njihovim životima, i jer još koriste WC čučavac sa flašom u ćošku. Dok direktor cvili kako je milione KMa dužan dobavljačima, porez državi, i nemoćan je jer vlada ništa ne poduzima…

* Međutim, nema Zvizdića, Reisa pogotovu da nam ukažu na ‘približno jednake izglede’ i njihovu brigu za obrazovanjem jer je očigledno da ‘nismo svi isti’. Nisu nam ni studenti isti, ali nije ni Zvizdić više u SDA, prestrojio se kod Dine Konakovića pa odatle drži vazove i slika se po novinama pokazujući nam svaki dan koliko se ‘opametio’ što je napustio Bakira i Sebiju Izetbegović i koliko brine o mladima i nauci.

I kao i on, dok studenti pod brigom države kmeče i kreče, bolesno i opasno vesela krtica SDA/DF jarana u redovima SDPa načelnica Benjamina Karić, ‘sestra’ Reisa Kavazovića, umjesto da se nađe pri ruci ugroženim studentima ili da išta odradi iz opusa svojih poslova da im pomogne, slika se uz srdašca i slatke degutantne rečenice dijeleći ‘zlatnike Sarajeva’ najboljim studentima Reisovih škola – hafizima studentima, dok raja po mahali Sarajevo klika i piše hvalospjeve.

‘Ovakvi mladi ljudi su svjetlost našeg grada i domovine, pružimo im svu potrebnu podršku za blistavu budućnost i napredak’ – cvrkuće bolesno Benjka dok uručuje ‘zlatnike’ onima koji su naučili Kur’an napamet pa postali hafizi (ma kakvi budući doktori ili inženjeri ili nedaj bože bilozi ili hemičari) i plus – osvojili najviše bodova na Fakultetu islamskih nauka, sve desetke Tito dragi, stavljajući do znanja kuda ide naše školstvo.

* Ovim pristupom i osjećajem za primitivizam koji donosi slavu i popularnost, Benjka je samo nastavila tamo gdje je država davno otpočela ugrađujući u zakone osim izjednačavanja studenata sa regularnih škola i onih što studiraju islamske škole još i njihovu prednost u bodovanju uspjeha. Zna se, zna to i načelnica da su studenti islamskih nauka privilegovani kod bodovanja, ne samo kod smještaja u domove, i da tamo bodove i desetke donosi vjera više od znanja.

Još davne 2012. godine je ondašnji ministar obrazovanja ispred SDPa Emir Suljagić današnji šef groblja u Potočarima pokušao donijeti propis po kojem će se studenti izjednačiti u ocjenjivanju i prekinuti praksu da studenti zbog vjeronauke dobivaju veće ocjene i bodove, međutim tadašnji Reis ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa mu je zaprijetio ‘revolucijom’ i ‘islamskim proljećem u Sarajevu’, a onda preko vehabija poslao i metak u pismu uz poruku ‘ostavi se Alalaha’ i ministar Suljagić je podnio ostavku i ‘došao tobe’. Vratio se ‘na pravi Božji put’, dok je bodovanje sa privilegijom ostalo do danas.

* Dakle, nije Benjamina ‘blesava’ ona se samo tako ‘pravi’, jer joj potaman u kasabi njenom ‘Evropskom Jeruzalemu’ udaljenom stotinama milja i od Evrope i od Jeruzalema i jer odrađuje zacrtane poslove. Sa novom vlašću ‘trojke’ to joj je dozvoljeno i čak pohvalno. Da u obrazovanju sve ‘ide kako treba’ potrudila se i sadašnja ministrica za obrazovanje Naida Hota-Muminović koja je zajedno sa vlastima Kantona pogurala novu koncepciju obrazovanja ‘SAFER’ u skladu sa islamskim stručnjacima, o čemu smo već pisali.

Znači, biće još ‘zlatnika’ ne može njih fabrika naštancati koliko ih Benjka može podijeliti ili koliko Reis sa svojm ‘školama’ može proizvesti hodža i hafiza.

Ovom ‘pričom ljubavi’ bolesno opasne načelnice koja potvrđuje dodatni jaz između studenata i školovanja, u kojoj se daje primat vjerskoj nad sekularnoj naobrazbi, ona nam daje na znanje da će još dugo u BiH jedni studirati na čučavcu a drugi na šolji sa automatskim pranjem.

Jedini lijek i borba protiv toga je, ne šetnje i protest jer to ne dotiče ni Benjaminu ni njene kompanjome u vlasti Sarajeva je ovaj, kojeg je osmislio Reis a vlast prigrlila. Neka se svi, brate, upišu na Islamske studije ili Pedagoške islamske akademije, i neka konkurišu u islamske domove. Šta će nam državni.

I mirna i posebno ‘čista’ Bosna.

photo : Islamski Studentski Dom u Sarajevu, arhiv