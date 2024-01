Hrvatski premijer Andrej Plenković i njegov diplomatski sunovrat u posjeti Sarajevu : veći je diplomatski skandal njegov susret sa Reisom i nadbiskupom prije susreta sa državnim predstavnicima, nego njegov izbjegnuti zagrljaj sa SDA političkim jazavcem SDA i Reisa – državnom štetočinom Željkom Komšićem.

Još od 12. decembra prošle godine kada je najavljen dolazak delegacije EU u Sarajevo u (predsjednica Evropske Komisije Ursula von der Laeyen, premijer Nizozemske Mark Rutte i hrvatski premijer Andrej Plenković) znalo se i pisalo i pričalo da će se desiti ‘diplomatski skandal’. Jednostavno jer poslije SDA/DF debakla i gubitka vlasti sve što uradi EU ili nova vlast ‘trojke’, postaje automatizmom ‘skandalozno’, ‘izdajničko’, sve što bi iole pomoglo da država prodiše, opstane ili zaživi ili uznapreduje, mora se pokvariti i minirati.

Zato čude naslovi o ‘diplomatskom skandalu’ u novinama nakon što je Plenković odbio sastati se sa članovima Predsjedništva zbog Željka Komšića, budući da se znalo o tome unaprijed. Avdo Avdić najoštrije pero kamarile ‘duboke države’ je obznanio prije dolaska delegacije ‘diplomatski skandal u najavi’, dok su njegova ‘braća po peru’ iz Agencije ‘Patria’ Bakira Alispahića koje svesrdno prate i stali bošnjački mediji i portali čak ultimativno poručili i Plenkoviću i EU i Nizozemskoj da nam ne trebaju i da su ‘nepoželjni u BiH’. Razlog se zna : ‘ustašica’ Ursula ispred EU samo ‘prosipa floskule i radi ‘za Čovića’ i Schmidt-a, Nizozemska Kraljevina ‘je protiv ulaska BiH u EU’, a za starog i poznatog uzp-ovca i dabome ‘ustašu’ zna se i previše.

Jasno, nama ‘svi rade o glavi’, pa pazi apsurda, iako hoćemo u EU (hoćemo govno, da kaže na lijepom maternjem jeziku), predstavnici EU su nepoželjni. Mi možemo ako ikada budemo iskreni tamo ući preko Bliskog Istoka. Jeste malo dalje, ali šta ima veze, ‘važan je rezultat’. Skandalozno je, dakle, što su i pored toga ovi važni predstavnci EU i susjedne države pored ovakvih ‘dobrodošlica’ uopšte i svratili u BiH.

No, da ipak Plenković ima dara za skandale, više od njegovog odsustva u bh Predsjedništvu, pokazao je sam svojim protokolom. Naime, iako su ga uz sve počasti države sačekali na aerodromu zvanični predstavncii države, on je prije zvaničnih državničkih razgovora posjetio prvo vjerske ‘lidere’. Sastao se sa nadbiskupom Vukšićem a onda sa bošnjačkim ‘Ajatolahom’ Reisom Kavazovićem, bio je najavljen i susret sa mitropolitom dabrobosanskim Hrizostomom Jevićem, nije javljeno da li je do tog susreta i došlo.

Ovaj vjerski skandal je po težini daleko veći od njegovog natakanja sa Komšićem čime je država BiH po ustavu sekularna i demokratska doživjela da u njoj vjera, hodže, sveštenici ili popovi imaju prednost nad državom. Raspravljajući sa tim nametnicima opasnim po državu ‘o politici’, ‘ulasku države u NATO’ i ‘drugim dnevno političkim problemima’ (kako je susret opisan na web stranici Rijaseta), Plenković je ponizio sve njene demokratske snage pa i samu državu. Sa hodžama i popovima se nigdje o ovakvim državnim stvarima ne raspravlja ali Plenković je namjerno ušao u skandal. Zna da je u BiH vjera uzrok svemu. Bila je uzrok bh rata i mira, u svim je bh strukturama zastupljena (posebno Islamska Zajednica BiH) i hoće da se ‘za sve pita’, čime je pokazao da bez obzira na evropsku uglađenost u njemu još čuči balkanski političar.

Naravno, i oni sa kojima se sastao to znaju i tako se i ponašaju jer im to godi, znaju to i mediji od kojih nijedan nije osudio ovo skandalozno utrpavanje religije u državu, bavio se drugim trivijalnijim budalaštinama. Reisa također niko nije osudio jer se sastao sa ‘ustašom’ Plenkovićem, jer on odavno nije Reis već hodža političar, a u BiH vjerskoj islamskoj državi ‘zadnja je od Ajatolaha’. Hrvatskom premijeru je hodža sa ‘horor osmijehom’ poklonio monografiju ‘Pod nebom vedre vjere’ i Plenković onako ‘vedar’ i nasmijan mu se zahvalio.

To što se hrvatski premijer odbio sastati sa političkim jazavcem SDA i Reisa Željkom Komšićem u Predsjedništvu BiH je daleko manja sramota od ovog vjerskog izrugivanja države. Zna se da je Komšić tobože u ime Hrvata u bh Predsjedništvu decenijama ali kao bošnjački član i član Reisata, koji niti je izabran glasovima Hrvata niti osjeća ili tretira ikada njihove probleme, i obzirom na njegovo dosadašnje ponašanje prema državi Hrvatskoj, nije Komšić susret ni zaslužio. Nesporna je činjenica da je ‘zlatni ljiljan’ samo zbog svoje nelegalne pozicije u fotelji doveo čitavu državu u opasnost budući da je iz tih razloga posvađao i poremetio odnose Hrvata i Bošnjaka u toj mjeri da će se teško ikada ispeglati. Uostalom, njegov bumerang mahalske i pijane ignorancije i opsjednutošću Čovićem kojim je do sada vitlao i ‘otkačio’ nekoliko svjetskih državnika te ‘odbio da ih primi’, vratio mu se korisno i poučno.

photo : Andrej Plenković sa hodžama i popovima o BiH i državnoj politici, susret sa Reisom u Sarajevu, arhiv