Bračnom paru prevarantima iz Zenice Zehri i Mustafi Alajmoviću u kojoj su lažnim medicinskim uvjerenjima o bolesti supruge prikupili blizu milion donacija, zdušno su pomagali uz proviziju i ‘prevaranti iz sjenke’, u gradu Utica NY njihov saučesnik je bio bračni par sa prostora Zapadne Bosne …

Još nije završeno suđenje bračnom paru Zehri i Mustafi Alajmoviću u Zenici koji su prema optužnici preko svoje firme ‘Ko nema neka uzme, halal je’ izvarali narod u BiH i u dijaspori, prikupljajući sredstva za navodno liječenje bolesne supruge, na koji način su prikupili preko payPal aplikacije i drugih načina internet transakcija i plaćanja (3,700 uplatilaca prema priloženim potvrdama Tužilaštva) blizu milion KMa a koje pare su potrošili na sasvim druge svrhe. Ovaj vid prevare je inače raširen i česte su pojave da se na osnovu lažnih fotografija i lažnih medicinskih uvjerenja ljudi lako upecaju i budu prevareni jer je svako osjetljiv na bolesti i probleme siromašnih u državi koja se o njima ne brine. Prije neki dan je u Bos. Krupi optužen još jedna bračni par koji je sakupio oko 130.000 KMa na sličan način.

Pisali smo o ovom bivšem rudaru koji se dosjetio da uz pomoć facebook-a, tobožnje bolesti supruge i vjerskog naboja postane milioner, međutim čak iako se i donese kakva presuda (predmet ide traljavao i prošle godine je odgađan više puta, kao i obično advokati razvlače postupak a ima i onog što advokati potenciraju -‘nema tu preavare, nikog nisu natjerali, sami ste davali’), pare su isparile. Bračni par se opet počeo javljati sa prodajom pekmeza i sokova iz sopstvene radionice dok iz silnih intervjua Mustafe Alajmovića koje daje kao kakav ‘celebrity’ tip proizilazi da on nije prevarant već pravi merhametlija. Naime, ima čak i zahvalnice sa kojima se slika jer je ukupljenim parama čašćavao i džamije i zajednicu, i vrtiće i ‘Merhamet’ kuhinje, žali se na ‘narušeni ugled’ i ‘uzda u Boga’ da će pravda pobijediti.

Jašta, nego šta će, pravda uvijek pobjeđuje. Iskreno, Tužilaštvo se ne bi ni pomjerilo s mjesta zbog ove nemoralne rabote da državi nije ‘oštećen budžet’, da je Mustafa uplatio išta poreza, još bi pare pristizale.

Nekoliko činjenica uz ovaj postupak je interesantno. Prvo, u odbrani advokat optuženih ističe da je Mustafa sa familijom puka sirotinja i dobročinitelj (a ima advokata i to odabranog a ne onog po službenoj dužnosti), da mu je deset puta isključivana struja, nađene su komšije svjedoci koje je darivao šakom i kapom kao sebe i hanumu koje ga hvale i štite, iako je utvrđeno da su dizali keš karticom, nabavljali skupocjenu opremu i namještaj dok je za ženu prema utvrđenim potvrdama potrošeno svega 6.000 KMa (oni tvrde najmanje 100.000 KMa) te da suprug ima ogromnu ratu kredita od 200.000 KMa?! Plus, Mustafa je kaže ‘zaboravio’ obavijestiti donatore i tu je ‘pogriješio’ kad je bilo sakupljeno dovoljno para za liječenje!! Otkud i kako da banka takvom sirotanu i sa nikakvim prihodima dadne toliki novac kredita nije poznato, vjerovatno je kod banke polagao lovu i njegov merhamet račun je bio dobra baza za kredit i lešinarske bankare čime su i sami saučesnici, no zasigurno bračni par Alajmović sve ovo ne bi ovako organizirao bez pomoći drugih lica. Posebno u dijaspori.

Cross Atlantic otkriva da je tako Alajmovićima u gradu Utica NY svesrdno pomagao bračni par (sa prostora Zapadne Bosne, poznat redakciji) koji je u njihov ime i za njih sakupljao pare uz proviziju po sijelima i džematima i ‘fejsbučenjem’ te po kafanskim ‘druženjima’ a onda dio zadržavao za sebe a ostatak slao na račune u BiH. Zasigurno ovo nije jedini slučaj jer je bh dijaspora jedna od većih u Svijetu i možda zbog donatorstva organi gonjenja nisu previše zainteresirani da se i takve osobe razotkriju, međutim pojava govori više o nama i našoj moralnoj srozanosti.

Zbog koje postajemo isti kao i ovi prevaranti, prevaranti iz sjenke. I zbog čega su sve manje uspješne a sve više sumnjive donatorske akcije, te zbog čega što je posebno važno, čak i oni kojima je pomoć prijeko potrebna istu neće dobiti.

Ovaj bračni par ‘merhametlija’ je svoju ‘misiju’ provodio po istom receptu kao u velikoj prevari koju smo otkrili i o njoj davno pisali u vezi slijepog dječaka Tepića iz Cazina. Jednoj od najvećih prevara na prostorima Sjeverno- Američkog Kontineta u kojoj su roditelji dječaka zloupotrijebili njegovu bolest tvrdeći da imaju dokaze da će dijete progledati poslije operacije iako su znali da neće, da bi sve završilo kletvom Cross Atlanticu zbog otkrivanja afere, kešom na računu zeta u Americi od 250.000 preostalog nepodignutog novca, novim džipom koji je sletio u Zagreb i kupovinom stana u Sarajevu.

photo : bračni par prevaranata Alajmović Zehra i Mustafa, arhiv