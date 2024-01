Kad časti Elmedina ostaneš bez dina, kad vikne vehabija Niho k’o da se Hižaslav iskih’o, kad hadžija i ‘pisac’ Muhamed prdne, odmah se stvrdne : muslimanske ‘čiste’ uvrede, prijetnje i omalovažavanja te poziv na linč zbog posta o bh praznicima profesorici dr. Sabini Silajdžić, doktorici ekonomskih nauka i vanrednoj profesorici na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu …

– Post upućen ‘probosanskim političarima’ profesorice i doktorice ekonomije Sabine Silajdžić uz prohujali 09. Januar i bh praznovanje nije nikoga ostavio ravnodušnim zbog izrečene hrabrosti, povezivanja 01. Marta i 09. Januara te referenduma o samostalnosti BiH i tvrdnji o nelegalnosti provedenog referenduma, ali Bošnjake i vjersku bh boraniju a posebno botove SDA i IZBiH je načisto uspalio.

Koliko su tačne tvrdnje iznešene u postu (ona tvrdi da su zasnovane na istorijskim činjenicama i faktama), o tome bi trebali reći malo više istoričari i čuvari državne arhive koja je još uvijek tajna ‘strogo pov’, ali umjesto njih, kao što je i red i običaj, javili su se drugi. Oni, koji kreiraju bh političarenje i državne odluke i koji su u stanju svakom ko se usudi dati drugačije mišljenje od bolesnog bošnjakovanja bez dozvole mišljenja i koji sami presude unaprijed ili objave lov na glavu. Prvo ih počaste ‘poštenim i čistim muslimanskim’ imenicama i pridjevima a onda uz fotografiju raspale po društvenim mrežama i portalima pa sve do objave adrese stanovanja. Da je zelenim kerberima što lakše pronaći lovinu.

– Ukratko i prepričano, dr. Silajdžić je pokušala pojasniti da su formalno-pravno oba ova praznika slična ili ista. Srbi su 09. Januarom označili svoje želje i planove a to je da ostanu u Yugoslaviji, ‘mudrac Alija’ je referendumom tažio samostalnost, oba događaja su dovela do rata u BiH i žrtava. Tražila je od ‘bh probosanskih političara’ da ‘prestanu obmanjivati javnost’ i da ‘pogledaju istorijskim činjenicama u oči’ te da prestanu sa onim ‘agresija na BiH’ i brojanjem žrtava, budući da su i u jednom i u drugom slučaju ‘povrijeđena prava jednih naroda’. Srba-referendumom na kojem nisu učestvovali i koji po njoj i nije bio u cjelosti legitiman, Bošnjaka-jer su se ‘osamostalili’ ne pitajući za prava Srba. I oba ta praznika su po profesorici znak da je u BiH ‘izabran rat’ umjesto mira gdje nije uopšte ispoštovana volja svih već samo nekih naroda te da su ti praznici ‘sol na ranu’.

– I, naravno,umjesto kulturne razmjenemišljenja, Sabina je medijski nekulturno eutanazirana i na nišanu je.

Umjesto onih koje je ‘prozvala’, na scenu stupaju oni koji izvršavaju zadatke onih koji se ne javljaju. Pa tako izvjesni konobar, vehabija i sarajevski jalijaš Nihad Aličković se pita ‘gdje je dotična završila nauke’ kad je ovako nepismena i po uzoru na Reisa ‘Hižaslava’ Cerića pokazuje doktorici ‘put za Veliku Srbiju’, uskraćujući nas za podatke gdje je on to uĆio ‘škole’ osim za sećijom Reisa ili kod načelnice Benjamine Karić koja mu je čak i zlatnik Sarajeva dodijelila za njegove kabadahijske i siledžijske nacionalističke ispade po glavnom bh gradu. Sličnog je mišljenja i njegov učitelj najveći krminalac ispod ahmedije ‘Hižaslav’ Cerić savjetnik Kavazovića i vlasnik ‘srebreničkog cvijetića’, pridružio im se i hadžija o trošku IZBiH i samoproglašeni pisac iz Krakače kod Cazina Muhamed Mahmutović – crtanjem mete na čelo profesorice, ali najmuslimanskije se profesorici obratila izvjesna Elmedina Muftić, bula, zakrabuljena prijateljica Sebije Izetbegović i poznata ‘kolumnistica’ web sraone Bošnjaci.net, firme koju je također zlatnikom počastila nasmijana Benjamina načelnica.

– Jer, zaboga, ta dva datuma se ne mogu i nesmiju upoređivati iako ima sličnosti, zna se ko je žrtva a ko agresor, i sve uz Haag, Srebrenicu, državu i već poznate bošnjačke adute. Elmedina je otišla najdublje u prepoznatljivom opisu ‘dušmana’ (na bosanskom : neprijatelja) i ‘neprijatelja Bosne’, sve onako vjerski i ‘čisto pod avdestom’ koristeći najpoznatije imenice i epitete (kao recimo onaj hadžije i ‘pisca’ Muhameda namijenjenog onima drugima: ‘mudroseri’, kao da hadžija nikad mudro ne sere) koje jedna muslimanka može smisliti. U jednom tekstu.

Pobrojaćemo neke, ima ih ihaha.

Najviše je koristila izraz ‘fukareština’ u više varijanti, desetak puta, da odmah shvatimo da je profesorica Silajdžić ništa drugo nego li fukara (prostačina, bijeda, ništarija, sirotinja, propalica ). Zatim slijede nijanse ‘fukureštine’. ‘Intelektualna fukareština’, ‘profesor fukara’, ‘fukaraština’, ‘fukariština’ …

Onda je bula našla da je gospođa Sabina Silajdžić ‘samoživa luda’, ‘protuha’, ‘duhovna i intelektualna bijeda’, ‘moralna bijeda’, ‘insan bez inteligencije’, ‘plitka’, ‘diplomirani idiot’ (novo zanimanje u bh terminologiji i klasifikaciji), ‘samoživa spodoba’, ‘ibliz’ (šejtan, đavo, satana…) i tako dalje sve u duhu čiste vjere islama bule Elmedine. Koja je inače poznata po sličnim izražajima u svojim ‘kolumnama’ koje pretače u ‘knjige’ i kao i hadžija Muhamed Mahmutović rasprodaje po džematima i vehabijskim udruženjima.

– Opus bule je impozantan i primjenjuje se u sličnim situacijama ‘odbrane vjere i države’, ovdje i sada ga potenciramo da vidimo kakve metode ‘suživota’ nude i kakvu državu BiH hoće Bošnjaci. Zbog čega je Bosne sve manje a i sve su bliži svom cilju : krijeposnoj islamskj državici’ kakvu je zamislio Alija.

Ovakvo neslaganje sa nekim drugačjim mišljenjem može pokazati samo, da upotrijebim termin pomenute bule-‘nediplomirani idiot’, nevjernik posebno, koji je za razliku od profesorice Silajdžić valjda diplomirao na nekom od ‘prestižnih internacionalnih univerziteta’ u BiH ili u Medresi gdje se naukom zadovoljavala Elmedina.

– Činjenica da je Gospođa Silajdžić pomenula djelimično Aliju Izetbegovića u svojstvu ‘mudraca’, posebno je razljutila njegove ‘fanove’, pa je Elmedina u zanosu izbacila i osnovni cilj i njene bitke i bitaka ‘probosanskih’ tj. probošnjačkih političara i vjerskog klera. Čime je nehotično sama potvrdila ispravnost razmišljanja profesorice Silajdžić o ustroju države BiH koju nazivaju sekularnom i demokratskom. Kaže ‘diplomirana bula’ ovako.

‘Građani Bosne su petsto dvadeset devet godina čekali da Bosni vrate državnost, i uspjeli su demokratskim sredstvom Referendum. Zbog ljubavi prema Domovini platili su visoku cijenu genocida, urbicida, progona i silovanja.‘

Znači ništa AVNOJ ili još manje ZAVNOBIH a samo ga tako Bošnjaci slave kao nastavak državnosti, kad im zatreba. Što znači da BiH uopšte nije bila država od odlazaka agresorske braće ‘Otomana’, već je to postala tek referendumom.

Ako me pamćenje ne vara, to isto tvrdi i njen ‘brat’ Milorad Dodik.

photo : bula Elmedina Muftić sa Sebijom Izetbegović, izborna kampanja SDA 2022, arhiv