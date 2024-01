Koliko ima bh državljana u Gazi, u Palestini, ko je pravio spiskove rodbine i poznanika za evakuaciju, da li je broj od 54 konačan te ko je i čije stanove bi evakuisanim državljanima dijelio bh ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić? Tajnu kriju dva bh ambasadora, jedan u državi Qatar a drugi u Egiptu, i naravno naši ministri Hurtić i Konaković!

– Nije još završen proces evakuacije navodno bh državljana iz pojasa Gaze i Palestine ali isto tako i broj evakuisanih i postupak evakuacije nosi niz nejasnoća i sve je pomalo zataškano i medijski neispitano, prema šturim podacima evakuisane su samo odabrane porodice a vlast o tome šuti.

Prema prvim izvještajima iz novembra prošle godine i po izjavi ministra vanjskih poslova Dine Konakovića ukupan broj broj bh državljana je iznosio 54, i u dvije grupe (prvi put 26 a drugi put 11 osoba) u BiH je stiglo 37 bh državljan što bi značilo da je ostalo još 17, međutim Konaković će već u narednoj izjavi reći da se ‘radi na evakusianju još 14 preostalih lica’, dok je konačan broj bh državljana po njemu sada umjesto 54 smanjen na od 42.

Gdje se izgubila ta razlika i da li uopšte država zna i da li ima tačan popis svojih građana u Gazi ?

– Odgovor je jasan. Kao u svemu, i ovdje se ne zna ništa tačno i konkretno i sve su veće glasine da su se spiskovi za evakuaciju sastavljali privatno, uz dogovore i nagodbe te veze, na relaciji Konaković – bh ambasada u Qatru (ambasador Semir Halilović) i bh ambasada u Egiptu (ambasador Sabit Subašić : nije valjda u srodstvu sa Munirom Subašić?). Da je to tako, potvrđuje i nastup jednog od evakusanih bh državljana na tv ‘Face’ (dr. Dr. Ahmed Shahin) koji je u dva navrata iz Gaze u BiH doveo desetoro svoje familije.

Razumljivo je da su u ovakvim situacijama oprezne i vlasti Izraela a posebno Egipta i da je zahtjevan posao bh ambasadora i inače bh diplomatije, međutim kad smo ‘mi’ u pitanju ovdje su po svoj prilici pored vjere radile ‘veze’, ratna prošlost, pare i naša poznata sposobnost mešetarenja. Da i ne spominjemo koliko su nam u ovom pomogle (zahvaljujući bh političarima i njihovim otvorenim i uvredljivim sukobima sa ambasadorom Izraela za BiH i tarlahanjem sa šetnjama i javnom podrškom Hamasu po Sarajevu i širom BiH – ništa i nimalo) aktivnosi izraelske vlade.

– Tajnu ovog procesa kriju i dalje Konaković, Subašić i Halilović, i mi još ne znamo tačno ni koliko je ukupno bh državljana u Gazi i Palestini niti znamo koliko ih još čeka na granici sa Egiptom, tačan broj bh državljana u Palestini je namjerno nepoznata činjenica.

Inače, sa ovim navodno bh državljanima ima mnogo nejasnoća koje se nisu uopšte ispitivale niti su dostupne javnosti. ‘Ne zna’ se ko je i ‘kada davao državljanstva’ ovim osobama od kojih su neke otišle u Gazu prije 30 godina, da li su se na spisku našle jer imaju bh dokumenta ili po Konakovićevim ‘humanitarnim vizama’. Konaković nagovještava da ‘ima raznih mogućnosti za one koji nemaju bh pasoše preko izdavanja humanitarnih viza, a što je u mojoj nadležnosti‘, tako da ćemo još dugo čekati konačan postupak. I, kao što je običaj ložićemo raju i kriviti Srbe i Hrvate u Vijeću mistara, Izrael i Egipat, koji za razliku od bh vlasti prati i izučavaju bezbjednosu istoriju i prošlost spiska za evakuaciju. Nama je dovoljno samo to što su to naša ‘braća’ i muslimani i ima da ih vadimo otuda.

– Po dolasku na sarajevski aerodrom Konaković se uslikao i odpjevao pjesmicu uspjeha svoga ministarstva kao i obično i evakuisani od kojih su mnogi pozdravljali sa ‘victori’ Hamas pozdravom smješteni su po navodima medija u izbjeglički kamp Salakovac u Hercegovini, otuda smo dobili i nekoliko priloga o zadovoljstvu i odličnom prihvatu, hrani i ljekovima, zahvalu državi BiH..

Ali da li je to baš tako?

Naime, mnogi od evakuisanih prema njihovim izjavama u medijima nisu završili u kampu jer imaju u BiH svoju imovinu, kuću, pa čak i nekadašnji biznis od prije napuštanja BiH. Na primjer, pomenuti dr. Ahmad je ostao u Sarajevu gdje ima imovinu (za vrijeme bh rata je kaže bio u ArBiH i obavljao humane poslove u bolnici što je izgleda bila glavna viza za spisak), međutim čak i njegova kćerka koja je gostovala na tv kao i većina ostalih opšte ne govore našim jezikom.

No, ni to nije sve. Ministar za izbjeglice u BiH Sevlid Hurtić je nagovijestio da će vlada mnoge od njih smjestiti ‘u stanove sa kojima raspolaže ministarstvo u Sarajevu, Zenici, Kalesiji i u Tuzli, i nećemo stati sve dok ijedan srodnik naših državljana ne bude sigurno prebačen u BiH’ . Nakon čega se postavlja pitanje sa poznatim odgovorom. Kako je moguće da u BiH još ima naših rođenih državljana povratnika koji žive po šupama i kampovima preko 20 godina čekajući da EU sagradi ili dadne sredstva za njihovo zbrinjavanje, ili boraca ArBiH koji bolesni i ostavljeni umiru u straćarama bez struje i vode dok se ministar razbacuje sa stanovima za evakuisane iz Gaze?

– Proces dovlačenja Palestinaca u BiH se nastavlja na sve načine. Ima čak zahtjeva političarima od strane nekih vehabijskih zajednica i navodnih ‘nevladinih udruga’ koji su otišli prema bh vlastima i u kojima se traži da bh vlast evakuiše i one koji nisu bh državljani. Pa tako predlažu, kao notorni vehabija iz krila Reisa Kavazovića i načelnice Benjamine Karić, njen laureat Nihad Aličković – da se na svaki način (‘izvršite manipulacije na razne načine’) iz Gaze evakuiše najmanje 50 majki sa djecom. Pa izračunali koliko da im mjesečno daje država (po 500 KMa), gdje da se smjeste – po gradovima ih rasporedili, pa pomnožili (50 x troje djece) i eto spasa za, kako matematičke neznalice rekoše (ne znaju ni tablicu množenja) 200 naše ‘braće’ i ‘sestara’. Znajući da bh vlast voli manipulacije jer na njima živi i uživa i poznavajući našu ljubav prema vjeri i ‘braći sa Istoka’ zbog koje se talasa širom BiH za muslimanima, prikuplja sadaka koja nestaje u džepovima organizatora, nije isključeno ni ovo matematičko spašavanje koje bi državu koštalo godišnje preko milion KMa.

Sudeći po broju bh državljanstava koje su ratne bh vlasti nemilice i nezakonito izdavale mudžahedinima (ne samo Plaestincima, koji su mahom ženili mlade cure ili udovice Bošnjakinje) i njihovim srodnicima te po imovini koju su naklepali kao ratni plijen i ostavili je nakon što su morali napustiti BiH pod pritiskom međunarodne zajednice usljed čega je Alija Izetbegović doživio infarkt, broj ‘naših’ bh državljana u Palestini će još za dugo ostati priča neispričana.

I postupak evakuacije i zbrinjavanja, također.

photo : Dr. Ahmad Shahin, jedan od evakusianih iz Gaze sa čitavom porodicom, arhiv