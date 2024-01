Aljoša Čampara kao federalni ministar Policije se hranio zeljanicom Sebije Izetbegović, išao sa bakirom na hadž, nagradio ‘Osmicu’ Mehmedagića za posebne zasluge a sad ga naziva nepismenim kriminalcem

* Sjećate li se Srećka Šojića (u maestralnoj ulozi preminulog glumca Laneta Gutovića), direktora sa narudžbenicom koji je ‘lešio’ firme kao pune tanjire i pečenja po kafanama, mešetario, plaćao ‘pevaljke’, zajmao, grabio mito i čak se okušao i u politici, kao predsjednik političke partije u Srbiji ‘Stranke zdravog razuma’ u seriji ‘Bela lađa’?

Ova serija je izrodila protitip balkanskog a posebno bh političara gdje se zna : što veći kriminalac, što si više nepismen i lopov i što više kradeš državu i raju, to bolja funkcija, i ‘Belu lađu’ gledamo uživo na našim prostorima iako je serija davno zaključena, čak i njena repriza.

Komotno možemo reći da su ‘Šojići’ odavno sa nama. Poznata je njegova akrobacija sa advokatom stranke kada hoće da ga pripremi za Sud a on to sve onako gađajući se ‘s padeži’ odbija sa ignorancijom, jer uvijek ima rješenje i kao Mujo iz vica uvijek pobjeđuje. Šta će mi to, kaže, ko da je to neka mudrost. ‘Novinari pitaju ono što ‘oće a ja odgovaram onako kako ja ‘oću’.

* I, zbilja, iako zahvaljujući internetu i socijalnim mrežama koji sve pamte i sačuvaju, naši ‘šojići’ se ne mijenjaju i nikog ne boje. Često kažu da se boje Allaha jer to je ‘cool’ i godi Reisu, ali činjenice su da ni to nije tačno. Laž im je karakterna genetska osobina ali kao što reče Tarik Haverić ‘oni sve to rade jednostavno jer mogu’. Danas ovo, sutra drugo ili treće, ono što ne žele reći samo zaborave i udri brigu na veselje.

‘Izvukli me iz konteksta’, ‘nikad to nisam rekao’, ‘nisam to izjavio’, ‘mediji lažu’, ‘novinari prave frku’ … Život ide dalje i lađa plovi. Iz jedne u drugu, treću li četvrtu partiju pa iznova, narod kao i svaka ‘stoka sitnog zuba’ nepamti skoro ništa a oni postaju milioneri i milijarderi. Tako danas slušamo i čitamo isječke ‘bošnjačke Bijele Lađe’ i pred nama se svakodnevno ukazuju listom žive kreature od državnika. Lažovi, preletači, kriminalci, mitomani, drogeraši .. Face Rame Isaka, Aljoše Čampare, Zvizdića, Bećirovića, Izetbegovića, pogotovu, Heleza, Nešića, Dodika … možeš nabrajati do ‘horozova’, niz je beskonačan i vodi sve do političara Reisa i bivšeg i sadašnjeg.

* Ovdje i sada Aljoša Čampara nekadašnji kadrovik SDA mafije plovi ‘Lađom’.

Ali ne više kao Sebijina uzdanica kojoj je ona donosila ‘vruću zeljanicu na vrata’ iz vremena kada je sa bračnim parom Izetbegovića kao i Denis Zvizdić obavio ‘mali hadž’, već kao poslanik stranke također hadžije – Dine Konakovića hranjenika iz iste kuhinje. Nakon što je nedavno uhapšen predsjednik suda BiH Debevec i ‘Osmica’ Osman Mehmedagić direktor OSAe, Čampara je to na tv prokomentarisao ovako. Šojićevski.

‘Ovo mi je neka vrsta satisfakcije, za sve ono što sam prošao ja, moja porodica i moji prijatelji. Ali ne likujem. Mnogo je porodica stradalo zbog svega što su ovi ljudi radili. Ja sam prije četiri godine izašao iz SDA i upozorio da ne mogu ljudi koji falsifikuju diplome biti na takvim pozicijama. Da je na poziciji bila obrazovana osoba, ona sebi ne bi ovo dozvolila. Pa nema nigdje na svijetu da šef obavještajne službe i predsjednik Suda prisluškuju sudije tog suda. Pa zamislite koliko je bahat bio taj sistem..’ Dodavši : ‘velika je sramota da 28 godina nakon rata na pozicije dolaze nepismeni ljudi’.

* Zaista je velika sramota ali je još veća sramota kad tako govori Čampara, bez stida i bez osjećaja za javnost, jer je za ovakvo stanje debelo zaslužan i sam, samo što mu je sve oprošteno i zaboravljeno. Naime, kao kadrovik SDA partije Čampara je bio ministar federalnog MUPa gdje je sada ustoličen karikaturalni i kriminogeni Ramo Isak sa sinovima u ‘ostatku’ vlasti i lično je on nagradio 2019. ‘Osmicu’, nepismenjaka sa tri falsifikovane diplome. ‘Za poseban doprinos na mjestu direktora Obavještajne službe OSAe’.

Evo zaboravljene diplome Čamparinog lika i djela ‘Osmice’ Mehmedagića pa se sami uvjerite koliko je i kako ‘Osmica’ proganjao i Čamparu i njegovu porodicu.

Što opet znači da nećemo slične diplome za neke druge državne face gledati i čitati kad jednog dana ne bude Rame Isaka, Aljoši će mo sigurno sve povjerovati jer tako to kod na ‘hoda’.

Iskreno, bilo bi bolje da se ponovo vratimo ‘Šojiću’ kad su naši politicusi u pitanju.

I da vidimo i čujemo ono njegovo : ‘”u ćorku bre!”

photo : Čampara Aljoša poslanik, kao ministar FUPa nagrađivao ‘Osmicu’ Mehmedagića, arhiv