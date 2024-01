rat sa zastavama se nastavlja : Federalni ministar Policije legendarni Ramo Isak nakon silnih prijetnji o hapšenju Dodika i čitave Republike Srpske konačno sa riječi prešao na djela : ‘uhapsio’ zastavu entiteta na crkvi u Konjicu uz Božić, zastavama entiteta nije mjesto na bogomoljama niti na objektima u FBiH, osim ako objekti nisu džamije i osim ako Federacija nije entitet

Vickasti milioner, doktor ekonomskih nauka sa ‘prestižnog univerziteta’ u BiH i ministar FMUPa ‘trojke’ Ramo Isak, konačno je sa riječi prešao na djela. Poslije silnih medijskih nastupa i njegovih obećanja da će uhapsiti Dodika i čitavu Republiku Srpsku ‘ako oni odluče da se odcijepe’, Ramo je održao svoja obećanja glavnog bh pendreka.

‘Uhapsio’ je zastavu Republike Srpske istaknutu na crkvi u Konjicu uz ovogodišnji srpski praznik Božić.

I ne samo to, Ramo je fino pojasnio sav postupak sa zastavama. ‘To u Konjicu je bila provokacija, ne provocirajte, zastave RSa nikada se neće vijoriti na objektima u FBiH, ta zastava nije zastava BiH ni FBiH a nije ni vjerska pa kao takvoj nije joj mjesto na bogomoljama’.

Sve je fino rečeno, zna glavni bh policajac propise i prati ih.

Potez Isaka ko i svaka njegova ‘zlata vrijedi’, nije uzalud ministar Policije, zato je ‘grupa građana u Konjicu’ uz planove ONO i DSZ Reisa Kavazovića i SDA budna i nenaspavajuća ali je pomogla da se ovaj delikvent od zastave uhapsi. Tragom stavova Isaka, u Zenici pak zastava nije završila iza rešetaka, srpska trobojka entiteta je sve uz umilne mirotvorne tekbire za Božić ritaulano spaljena uz ono naše ‘Allah je najveći’ veći od zastave, nije Ramo morao hapsiti.

Na stranu to što u BiH ne postoji jedinstven Zakon o zastavama, međutim Ramino tumačenje bi moglo dovesto do narednih hapšenja sa ostalih ‘objekata u FBiH’. Recimo, može se desiti da Ramo ‘uhapsi’ i srpsku zastavu sa ambasade u Sarajevu ili konzulata, ili nedaj Bože da pohapsi sve nelegalne zastave entiteta u Predsjedništvu po srpskim i bošnjačkim kabinetima, sve osim one na reveru Dodika jer mu je nedostupna. I jer su ti ‘objekti u FBiH’. Može se također desiti da Ramo pohapsi i sve druge zastave, posebno one na džamijama u FBiH, jer tamio se viHore (što su se vijorile vijorile su, nema toga više u BiH, mogu samo da se viHore) na svakoj skoro džamiji, a ‘nisu ni vjerske ni državne pa kao takvima nije im mjesto na bogomoljama’.

Naime, zna se, vidi se čak iz američkog F-16 aviona i na tv ekranima Zukan Heleza ‘za praćenje našeg neba‘ a vidi se to svaki dan i golim okom bez naočara da su bh zastave uz zastavu IZBiH na svakoj džamiji ili mejtefu ili na nekakvom ‘islamskom centru’, na ‘svakom pedlju suverene domovine’, i to ne samo uz vjerske praznike već stalno, kao dio prepoznatljivosti, identiteta i teritorija.

Čista provokacija po Raminom citiranju propisa, i čim Prvi Pendrek uoči te naše simbole može se desiti da ih pohapsi jer on je čovjek od riječi do riječi. A u njegovu ‘patriotsku’ dušu se ne sumnja.

Posebno je interesantno da su te zastave po džamijama i munarama uglavnom one koje ‘nisu ni zastave države niti su vjerske’ kako govori definicija ministra, već su ratne-ljiljan zastave, ponegdje se doda reda radi i ona zvanična a nepriznata, koje od 04.02.1988 nisu ni zvanične ni vjerske već nelegalne. Svašta se može desiti jer hapšenje nema alterntivu pa tako i slijedom Raminog zakona može se desiti da Ramo poslje terninga u teretani ili poslije džume upadne i u kabinet Bakira Izetbegovića, Bećirovića, Reisa, Komšića i šta znam – bilo kojeg drugog ‘državnika’, Konakovića također, i da tamo ‘uhapsi zastave koje se viHore’ u kabinetima smještenim ‘u objektima u FBiH’, a nisu državne.

Ako se to desi, biće velikih problema jer iako su provokacija, te još ‘neuhapšene zastave’ su naša vodilja i naš zavjet za sve druge u FBiH osim za Ramu. Biće kao i kod Bakira : ‘sam protiv svih’ ali on ne sumnja u pobjede.

Bošnjaci će reći, znamo se, znam ja njih a oni mene, da su ljiljan-zastave ‘zastave naše Republike BiH priznate u UNu‘. Tačno, ali to je i perfekat i pluskvaperfekat, davno prošlo doba kad je bilo i Republike i zastave. Od 1988 to je, kao što bi stručno rekao Isak, nelegalna ‘materija koja izgledom asocira na zabranjenu zastavu’. Zato jer je tu zastavu ukinuo ondašnji visoki predstavnika a Bošnjaci su notorni legalisti i za razliku od neuhapšenog Dodika, prihvataju nametnute odluke Visokog predstavnika.

Ovaj problem i rat sa zastavama Ramo, Ramo Druže Svoj je naslijedio od Željka Komšića i Šefika Džaferovića još dok su oni onomad bili u objektu u FBiH zvanom Predsjedništvo skupa sa Dodikom. Tada su ‘gazije’ Šefko i Željko umjesto Rame hapsili zastave entiteta šuljajući se noću i skidajući ih, Ramo je samo ispravno nastavio njihovo ‘patriotsko’ zalaganje i provođenje zakona.

Zbilju na stranu, idemo se zajebavati : Ramo je legenda.

Njegov izum trpanja zastava u prdekanu ako zaživi, a hoće akoBogda, nastaviće se i u dijaspori. Tamo će tek biti posla za njega. Nema džamije ni mekteba a da na njemu ne viHori ono što Ramu iritira. Nigdje državne već ona ratna, uz onu zemlju domaćina. Kako BiH jadnika ima više u dijaspori nego kod kuće gdje također ima i džamija kao kod kuće, Ramo će biti prezaposlen ali ga neće spriječiti inostranstvo u hapšenju. Jer kad on nešto zamisli to i odradi.

Tu će Ramo morati poraditi sa ‘kolegama’ i ‘partnerima’ iz FBI i drugih agencija ali nacijo, u njegove sposobnost ne treba sumnjati. Ni u snu ni u bunilu. Posebno u bunilu.

Koliko je ovaj Ramin otpočeti ‘udruženi sa narodom poduhvat’ skidanja i ‘hapšenja zastava’ koplikovan, saznaće se uskoro. Naime, ne vise, estagfirlluah – ne viHore – zastave po BiH i po dijasporama samo na munarama ili iznad ulaza u džamije i džemate. Kao i u BiH tako i u dijaspori, ubetonirani su specijalni jarboli gdje stoje ljiljan-zastave i poneka državna, pa nam džamije ljepše i vidljvije od ambasada. Što one i po funkciji i vanjskoj politici Reisa i jesu.

Isak nije ni svjestan koliko je patriotski i važan njegov poduhvat i koliko je zahtjevan. Zato jer će ‘kolege’ iz Republike Srpske slijediti njegov poziv za suradnju. Pa će umjesto sporadičnih hapšenja i privođenja onih koji šetaju ljiljane po Republici Srpskoj, to biti svakodnevna rutina. I, naravno – provokacija.

A tek struganje naljepnica i vješanje zastava po autima, što će to naći posla ne samo Rami, jer su auta također (pokretni) objekti koji se šetaju i po Federaciji i po Republici Srpskoj, ne smijem ni pomisliti kakav će to biti ‘zastavnički’ okršaj.

Uz to, hvala dragom Rami, Republika Srpska će kao i njeni objekti, postati još veće inostranstvo nego što je bila do sada i tamo će moći kačiti svašta. Ako i njih jednog dana Ramo ne ‘ćorkira’.

P.S. svaka sličnost sa licima i događajima, slučajno je – namjerna!

photo : nelegalne i još ratne zastave ispred objekta u FBiH – džamije u Kiseljaku, arhiv