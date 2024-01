jednostavno rješenje : ‘majka nad majkama’ Munira Subašić i ‘babo nad tatama’ Murat Tahirović trebaju zabraniti Christian-u Schmidt-u posjet Potočarima : čim tamo ode neki od visokih predstavnika ‘nametnika’ – eto novog ‘zakona’ i nametanja. Ili, da dadne lovu, kao Emiru Suljagiću direktoru groblja i sve mu je oprošteno ….

* Vidjeli smo da ovi visoki bh predstavnici vole ‘nametati’.

Sebe, zakone, državna rješenja. Čim za nekih desetak godina moljakanja i zahtijevanja naši politčari neće da donesu rješenje, eto njih sa svojima. Od valute pa preko tablica za auta, zastave ili krivičnih zakona, budžeta, pa do propisa koji mijenjaju čak i Ustav ili Izborni zakon.

I da se zna, ovi ‘noviji’ neće kao nekad oni ranije da mijenjaju političke bh vlastodršce iako to mogu, radije mijenjaju obične ljude i zakone. A čim se ‘našem čo’eku’ nešto nameće, on ti je antiprotivan. Voli da bude lider i da se pita, a kad ga se upita voli da ne odgovara. Nikom i ni za šta.

* Svjedoci smo činjenica potvrđenih u praksi da su neki od VP uživali u nametanju, drugi su molili Boga da ništa ne urade, ali jasno je k’o dan : nametanjem propisa nije zadovoljan nijedan od konstitutivnih štetočina u vlasti jer u tome vide kraj svoje moći. Ovih dana, najnoviji VP u BiH Christian Schmidt najavljuje opet neka nametanja propisa u vezi izbora i Izbornog zakona, jer njegove pozive da ih sami urede vlasnici raje i države niko ne ‘banda’, iako on stalno prijeti sa nekavim ‘ladicama’ i ‘papirima’ u njima donešenim valjda u Bonu, kad se već zovu ‘Bonske ovlasti’. Ujedno i prije nego se oglasio čujemo viku i galamu iz oba entiteta, arlauču posebno ‘vođe’ i ‘lideri’ jer hoće kao i do sada da kradu i varaju na izborima i da mešetare sa stolicama i voljom naroda. Unaprijed osuđuju ono što nisu ni čuli ni vidjeli. Čisto, opreza i budućih poteza.

Ono što je posebno interesantno a što se čini dobrom podlogom u rješenju za spas od ovakvog nametanja i od ‘nametnika’ jeste da Visoki predstavnici prije svakog nametanja odu u Potočare, polože vijence i naklone se žrtvama genocida a onda dođu u svoj ured i izdaju ‘fetvu’. Nametnu nam zakon. I ova najnovija najava Schmidt-a stiže nam nakon što je uz 09. januar posjetio Potočare, kako se zvanično kaže za odlazak u Srebrenicu te odmah nakon dan-dva, ponovo ispijao kaHve sa Munirom Subašić ‘majkom nad svim majkama’ i ‘tatom nad svim očevima’ Srebrenice i ostatka BiH.

* Podsjećamo, tako su radili oni s početka, tako je nakon više od deceniju virenja u svoje ladice moći odradio i nasmijani VP ahbab Valentin Inzko. Nije radio ništa više od deset godinica a čim je otišao jula 2021. u Potočare i ‘posjetio grob majke Hatidže’, kako je sam izjavio, donio je propis o zabrani negiranja genocida i odlepršao u Alpske sportske terene u zasluženu penziju od bh problema. Koji su nam ostali poslije donošenja tog propisa. Kakve su (ne)prilike na isti način je sve pripremio i ‘Švabo Šmit’. Čim je otišao u Potočare i susreo se sa ‘majkom nad majkama’ Munirom Subašić te sa ‘babom nad svim tatama’ Muratom Tahirovićem, odmah ih je kao oni njega primio u ured te najavio za nekoliko dana ‘nametanje’. Stoga, skromno a pametno predlažem da Munira i Murat više ne primaju u Potočare ‘Švabu Šmita’ niti da se isjedavaju sa njim, jer sigurno će nešto nametnuti čim se to desi.

Iako Schmidt često pije kaHvu sa Munirom što uopšte nije problematično pošto je ona naš nezvanični državnik i predstavnik ne samo za žrtve genocida već i za ekonomiju, i za NATO i za sve ostalo što nas tišti, a osim toga jer ‘majka’ ispija kaHve i sa većim čivijama od ‘Švabe’ (tu ne mislim na kaHvendidanje sa Reisom, Denisom Bećirovićem, Bakirom ili šta znam kojom još boranijom, mislim na Holandiju, UN i slične destinacije), ‘sporan’ je njegov odlazak u Potočare u kontekstu nametanja. Jer se zna da ‘Švabo’ čim prošeta ‘dolinom bijelih nišana’ nešto sprema. Kao i Inzko.

* Naravno, nije ovo jedino rješenje za spas od nametanja, ima još jedan efikasan način. I već isproban, čudi me da to ‘Švabo’ nije primjenio. Možda me nije čitao a ne bi bilo loše. To se radi ovako. Nametneš prvo parama a onda zakonom. Platiš svoje nametanje i niko to više tako ne naziva. Već ‘propisom evropskg diplomate i političara koji se mora poštovati’. Tako se Schmidt spasio Emira Suljagića i brata mu Reufa Bajrovića te vatrenih Bošnjaka po medijima, džematima, u vlasti i na socijalnim mrežama, koji su ga mjesecima ‘ložili’ i kinjili kao zadnju ‘švapsku protuv(H)u’ i potomka Hitlera, pripisujući mu ‘aparthejd nad Bošnajcima’ i njegov zločesti plan sa Čovićem o podjeli Bosne a botovi i bošnjački mediji na čelu Avde Avdića doktorski razrađivali. Ali, čim je ‘Švabo Šmit’ ‘nametnuo’ februara prošle 2023. godine zakon po kojem daje Suljagiću pravo da slobodno raspolaže sa 6 miliona KMa troškarenjem ‘nepotrošenih para za sahrane i komemoracije’ (ne ulazeći u to čime će se plaćati komemoracije i funkcionisanje Potočara, valjda računajući da Suljagić dobiva dovoljno od bh vlast za tu svrhu te da ove zaostatke može ukalkulisati u građevinske i spisateljske radove) postao je omiljeni lik u gostima kod direktora groblja i više ga Suljagić ne taslači niti mu zagorčavaju život i posao po medijima. I čest je i rado viđen gost u Potočarima.

* Eto, kao što je to odradio sa Suljagićem, mogao je komotno Schmidt to da uradi i sa svakim drugim. Dadneš lovu koje ima koliko treba i svi tvoje propise prihvate kao zakone a ne kao nešto ‘nametnuto’. Ovi drogeraši u vlasti natakareni na pare i bogatstvo bi tako pokrpili socijalne rupe i pokradeno, Šmit’ bi ‘ispao’ dasa i odlučilac, i svi zadovoljni.

Ne zna se, nema se dokaza, da li je tako nešto predlagala i ‘majka munira’ stručnjak za lovu sa bratom Muratom kada su uz ovogodišnji 09. januar opet pili kaHvu sa Schmidt-om i kada su mu dali nove zadatke i prijedloge za rješavanje bh zapetljane situacije, čak mu i ‘zaprijetili’, sudeći po najavma ‘Švabe’ nisu se dogovorili.

Ide nekakvo ‘nametanje’ za par dana.

Da ne bude zablude, iako izgleda nemoralan ali opšteprihvaćen, sa ovim prijedlogom bi se rado složili i Dodik i Bakir i mnogi drugi, samo da se na to odluči VP. Jer to je naša moralna i finansijska vertikala i horizontala.

Za sada on je izbabrao teži put.

Činjenica da ‘nametanje’ dolazi poslije njegove posjete Potočarima uz 09. januar, znak je da će ipak otvoriti ladice.

P.S. Svaka sličnost sa Visokim predstavnikom i ostalim licima i događajima, slučajno je – namjerna.

photo : Visoki bh predstavnik Schmidt sa ‘majkom nad majkama’ Munirom Subašić i sa ‘tatom’ među majkama Muratom Tahirovićem, 09. januar 2024, arhiv