Saga na KCUS-u se nastavlja : HDZ preko ministra zdravstva a u ime ljubavi i ‘kemije’ još ne daje saglasnost novoizbaranom direktoru dr. Gavrankapatenoviću na isti način kako je ranije Sebiju Izetbegović čuvao prethodni federalni ministar Mandić

Preduboka kriminogena država SDA se ne predaje ni u jednom sektoru izgubljene vlasti po sistemu ‘ako ne vladamo, možemo blokirati’ pa opet odlučujemo, busije su posebno utvrđene u Kliničkom Centru (KCUS) u Sarajevu gdje se pruža otpor vlastima ‘trojke’ u imenovanju direktora ove izblamirane zdravstvene ustanove. Klipovi se podmeću sa svih strana, pripomažu zorno mediji kao i uvijek ali ne izostaje podrška ni iz vlade traljave i bezlične ‘trojke’ i Suda BiH. I sve se vrti oko rehabilitacije Sebije Izetbegović ‘prve dame’ mafijaške SDA familije u vlasti, koja je kao što znamo na jedvite jade pomjerena sa mjesta direktorice KCUSa pored već nespornih činjenica da niti ima valjanu diplomu, niti doktorat ili profesorsku licencu. Međutim, kao što je sve u BiH specijalno i ovdje se prepoznajemo : iako bez valjane diplome ‘profesorka’ je raspoređena na mjesto ginekologa pa će tako umjesto direktorovanja liječiti ginekološke probleme.

Podsjećamo, jedan od prvih zadataka vlasti ‘trojke’ je bio smijeniti hanumu Sebiju koju već godinama čuva i brani osim njenog muža Bakira kopletan sistem.

Krajem prošle godine s teškom mukom je promijenjen Upravni odbor koji je ‘Seku’ razriješio dužnosti i postavio vd. direktora na KCUSu dr. Alena Pilava novembra 2023. godine, a što je bio prvi korak da se ova Alijina snaha pomakne. Smjenu upravnog odbora je više godina izbjegavao prethodni federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić koji je razriješen dužnosti ministra tek aprila prošle godine kada ga je zamijenio opet kadar HDZa (HDZ-90) dr.Rimac Nediljko u novoj vladi ‘trojke’. Dr. Mandić je umro oktobra 2021. a kako je tadašnja vlada Novalića bila nezakonita i u ‘tehničkom mandatu’, do izbora Rimca mijenjala ga je dr. Marina Bera.

Podsjećamo, ministar Mandić je permanentno opstruirao i istragu protiv Sebije Seke i u Sarajevu a dijelom i u Zagrebu u vezi ‘nestalih dokumenata’ kao i njenog razriješenja, čak više kada je još 2021. trebalo na Parlamentu raspravljati o radu KCUSa založio se da se taj materijal ‘skine’ sa dnevnog reda, što je i učinjeno. Pisalo se, znalo se, da je njegov postupak od ranije poznata ljubav i ‘kemija’ između Izetbegovića i Čovića, HDZa i SDa. Ne diraj mi u ženu a ja ću sa tobom praviti dogovore. Mostar i vlast u HNK Kantonu su verifikovali tajne i javne priče, koje su za divno čudo podržali i SDP junaci iz nove ‘trojke’.

Kada je novi Upravni odbor konačno našao snage da smijeni Prvu Hanumu U Bošnjaka i umjesto nje postavio dr. Alena Pilava, Bakiru je u pomoć pritekao Sud odlukom da je potez vlade Nikšića oko smjene Sebije bio nezakonit pa se hanuma oglasila receptom za paprike Dini Konakoviću te po stoti put podastrila ‘dokaze’ o svojim kvalifikacijama : tri studentska indexa i video o odbrani magisterija. Za diplomu je rekla kako je magično istu sa svim dokumentima ‘neko ukrao’ iz dosijea. Dr. Alen Pilav je imenovan za vršioca dužnosti, raspisam je konkurs za direktora i od svih kandidata na prvo mjesto je bodovan dr. Ismet Gavrankapetanović, direktor opće bolnice koji je po nalogu Seke otjeran sa KCUSa u poznatoj ‘sječi doktora’ i medicinskog osoblja prije nekoliko godina.

E, sada kad je već trebalo da federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac potvrdi imenovanje dr. Gavrankapetanovića, ponovo na scenu stupa novizabrani ministar zdravstva vlade Nikšića i ‘trojke’, koji neće da dadne saglasnost za imenovanje dr. Gavrankapetanovića. Po istom receptu i iz istih razloga kao i njegov prethodnik Mandić, ministar nove vlade tvrdi da kandidat nema ‘sva potrebna dokumenta’ te još isti nije zvanično preuzeo KCUS. Komisija u Upravnom odboru kao i dr Gavrankapetanović tvrde da je konkurs proveden po zakonu ali ministar ‘trojke’ koja ga je postavila zna više od njih. Dakle, saga KCUSa se nastavlja. Ovakav rasplet događaja se opet povezuje sa ciljanim postupcima prethodnog ministra Mandića i dovodi se u funkciju trgovine između SDA i HDZa.

V. d. direktor Pilav je odmah po izboru uz SDA medije ocijenjen kao nestručnjak sa ‘diplomom iz Foče’, prokopali su mu arhivu i uzduž i poprijeko pa je tako Avdo Avdić našao da je čak za razliku od Sebije i korumpiran. Ima u Hrvatskoj jahtu i firmu za iznajmljivanje pod imenom ‘dva bandita’ (‘Dos bandidos’). Dakle, umjesto ‘princeze’ Seke imamo registrovanog bandita v. d. direktora. Dr. Pilav je uz medijsku pompu razvalio zavarene kapije Klinike da ‘otvori bolnicu za narod’, vidjeli smo kako je bošnjačka princeza Seka ispljuvala čuvara pokušavajući da i dalje uđe na kapiju za direktora.

Duboka država kao što smo vidjeli ne miruje i umjesto da se krivično goni prevarantica doktorica ona još i dalje pruža ginekološke usluge, jer je ‘sve po zakonu’, kaže i dr. Pilav. Naravno, niko je nije ni prijavio ni osudio.

A osim SDA stranke i sudova, ima i među ‘novom vlasti trojke’ onih koji će kočiti i kao nekad HDZ iz redova HDZ-90. Stara ljubav nema zaborava, tamo gdje je stao dr. Mandić nastavio je dr. Rimac ministar.

Valja reći i to da ni sa izborom dr.Gavrankapetanovića nisu svi happy. Iako je bolji od Seke, njegov povratak u KCUS je čisto onako bošnjački i iz inata. Naime, izbacila ga Sebija a on sada slavodobitno dolazi natrag. Međutim, bh priča neće stati. Jer, i dr. Gavrankapetanović ma kako ljupko i ‘patriotski’ izgledao i čija stručnost nije upitna, nije daleko od Seke. I on je izdanak mladomuslimanskih bogatih familija koje su po Aliji bili predviđeni da vladaju državom., ‘patriota i sve daje z aljubav prema državi’, Bogom izmišljen doktor za narod i sve u tom stilu.

Kad ga je ‘profesorka’ izbacila, po pravdu nije išao, kako je sam na tv govorio, odmah na Sud već kod Bakira pa kod Reisa.

Što znači, zna se odakle vjetar puše. Od ‘duboke države’ koja se prelijeva iz stare u novu vlast.

photo : Dr. Nediljko Rimac, federalni ministar zdravstva, arhiv