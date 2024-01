Islamska Zajednica-jedna od većih pljačkaških vjerskih firmi u BiH je odavno vjeru pretočila u propise, Pravilnik je iznad Kur’ana : u Brčkom je uvela Pravilnikom još jedan, pored mnogih postojećih nameta – ako ne možeš da postiš uz Ramazan zbog bolesti, moraš uplatiti OTKUP grijeha u visini do 2,000 KMa

Iako smo nedavno pisali o novotarijama u islamu (dotakli smo samo manji dio) i prekrajanju vjere po ‘propisima’ Islamske Zajednice BiH, nedavni medijski napisi o Medžlisu Brčko prema kojima oni koji nisu članovi IZ i koji ne plaćaju članarinu koja je na godišnjem nivotu 96 KMa po džematliji neće se dozvoliti klanjati u džamiji, ponukali su nas da proširimo naša znanja na ovu temu.

Naime, efendija iz Brčkog Kemal Tokmić je za tursko-bošnjački portal ‘faktor’.ba’ reagovao ali nije ništa demantovao. U obrazloženju se poziva na član 10 Pravilnika Medžlisa koji govori kako u ‘prava članova IZ BiH’ koja redovno plaćanju članarinu gdje se pominje i klanjanje u džamiji, ta prava ‘neće moći biti zagarantovana onima koji ne plaćaju članarinu’. Dakle, efendije je samo potvrdio bezobrazuk propisa o vjeri IZ BiH iz medija. Ako ne plaćaš članarinu nećeš moći ni klanjati u džematu i džamiji. Pojasnio je hodža i da je članarina različita po Medžlisima i Kantonima, ‘različite su prilike’ kaže, pa proizilazi da je IZ BiH odavno uplovila u koncept vjere kao firme za dobru zaradu.

Efendija je međutim nehotično izbacio još gore, još jedan ‘propis’ koji je u direktnoj suprotnosti sa Svetom Knjigom muslimana a govori o postu uz Ramazan. Kaže, citiram ‘imate ljudi koji ne mogu da poste u mjesecu Ramaznu pa plate (otkup) fidju koja može biti do 2,000 KMa i mi taj novac podijelimo onima kojima je najpotrebniji’.

Svi znamo a i zvanična tumačenja islama i njihovih fetvi iz Rijaseta su glasila da osoba koja ne može postiti zbog bolesti nije to ni dužna učiniti. Eventualno ako je trenutno u ne mogućnosti postiti može naknadno te dane nadomjestiti naknadnim postom. No, ovim ‘propisom’ IZ je oduzela bolesnima i to pravo iako u Kur’anu izričito stoji da se ti dani mogu ‘napostiti’, dodatno se mogu namiriti kad se ozdravi. Ova ‘fidja’ ili otkup po tumačenju Ureda za zekjat IZ BiH i dr. Purdić Ahmedu predstavlja otkup ili kompenzaciju i odnosi se na osobe koje trajno ne mogu postiti zbog bolesti pa se moraju je li, otkupiti zato jer su bolesni. Ili postiti makar i umrli.

Nekada je taj otkup značio za svaki propušteni dan nepostenja ‘nahraniti jedng siromaha’, danas je IZ to pretočila u otkup u parama. Inače, islam i jeste jedina vjera na Svijetu koja se bavi postotcima, uncama zlata i kalkulacijama o zekjatu.

Kada je u pitanju lova i naplata muslimanskog PDVa ‘zekjata’ IZ nema milosti ni kod oboljelih i sve se svodi na klepanje love, sa vjerom nema ama baš ništa. Kod mrtvih se zna, oni su davno sa Pravilnicima pravi izvor zarade, ljudi zbog takvih ‘propisa’ dižu kredite da bi sahranili svoje najmilije, IZ BiH je tu nemilosrdna.

Grabljivost i halapljivost bijelih ahmedija je uzela maha i nema stajanja, Pravilnik je ‘zakon’. I jači od Božjih propisa.

I dr. Ahmed Purdić iz Ureda za zekjat Rijaseta slično kao i hodža iz Brčkog govori o ‘fidji’-otkupu propuštenih dana posta, tvrdeći da se ovaj otkup odnosi na one koji su stalno spriječeni da poste. Što je još grđe i nevjerovatnije. Efendija niti dr.Purdić uopšte se ne upuštaju u to da li bolesna osoba ima ili nema para, što ovu ‘novotariju’ čini posebnom.

I da se zna, slična je još jednoj u vezi obavljanja hadža. Tako, ko na hadžu napravi kakav prestup u sexu koji je tamo zabranjen, mora da se otkupi na način da uplati iznos novca za ovcu, kravu ili kamilu. Sve zavisno od užitka.

Pa ožeži. Ako imaš para, sve ti je oprošteno potvrdom na blagajni Kabe.

