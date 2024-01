Kukala nam majka, šta će mo? Od izvoza Ramazanskih topova, nuklearnih reaktora, torpeda, dronova i jonskih baterija iz 2022. do izvoza bajoneta, mačeta i kopalja u 2023. godini …

* Shodno izjavama ratnika i ‘gazije’ Željka Komšića bošnjačkog člana bh Predsjedništva iz reda Hrvata koji u BiH priželjkuje makljažu i smrt više nego ratoborno za mir raspoloženi kavgadžija i silnik Milorad Dodik a kojeg slijede bijele ahmedije, Reis, SDA ratanohuškači i plaćeni botovi uz još plaćenije medije, nema druge nego zaključiti : rat u BiH uveliko traje samo mi to ne vidimo.

U naprđivačkom stilu, maniru i začikivanju (hajde, kreni Milorade pa da nastavimo gdje smo stali da ti sad jebecnemo mater onako kako je naš ministar uhrpanih ‘zajedničkih oružanih’ snaga Zukan sa svojom opremljenošću i borbenom gotovošću među nogama procijenio) i u samozaljubljenom ratnom zanosu prizivaju se šehidi, slave se izgubljene bitke, prave se spomenici na svakom metru prostora, muzeji kao i džamije, poziva se neprijateljski i cionistički ‘zapad’ da nam pričuva guzice dok mi ne dovršimo ratne snove.

Mediji popločavaju ratne puteve i puteljke nazivajući čak prošli bh rat ‘epskim’ kao što to čini ovih dana Nedžad Latić britko nekadašnje Alijino pero i njegov ‘templar’ u pauzi kad ne hvali ‘borce Hamasa’ teroriste čije bitke i pobjede revnosno bilježi dok broj mrtve ‘braće’ u Palestini prelazi cifru od 22.000. ‘Gazija’ Komšić željan još jednog ‘zlatnog ljiljana’ i 700 dodatnih KMa na platu je čak došao od cifre 21.000 protivničkih vojnika koliko najviše može ako dođe DajBože ono najbolje Dodik nafatati. Dok nas je veseli ministar Zukan Helez uveo u NATO i proglasio nas ‘najstabilnijom i najsposobnijom silom u Regionu’.

* Generali, ondašnji i sadašnji, silna udruženja sve sa ‘majkom nad majkama’ Munirom svesrdno se pripremaju za rat, kad se već omaklo da počne sa Ukrajinom, našli smo da to dolazi sa Gazom i Palestinom, ili sa Kosova, od bilo kuda samo neka dođe, a raja k’o raja: navija po internetu, ne spava, jebe mater Americi i ‘Švabi Šmitu’ bh visokom predstavniku te prateći specijalce ‘analitičare’ i ‘stručnjake’ polako okreće BiH prema braći u Teheranu i Rusiji. U pauzi od internet i džamijskog ratovanja ili straha od isključenja ruskih i srpskih ventila za gas – rovari se po kontejnerima i ‘merhamet’ kuhinjama te pelješi dijasporu.

SDA kleptomafija iako izgubila izbore nije predala svoju državu pa juriša uz armiju narajcanih ratnika, u svemu prednjači ‘Republika Sarajevo’, pripomažu rumeni pisač pisama Bećirović i nasmijana Benjamina Karić nade i uzdanice SDA i Reisa, legla zelene buržoazije u krilu SDPa. Reis Kavazović razrađuje sada kao nekad i onda u regiji Tuzla svoje džematlije i ratne trube odjekuju, šiju se barjaci, ljiljan procvjetao.

* Licitaciju sa našom moći i snagom otpočela je SDA još prije par godina a uz prošle izbore Bakir Izetbegović je vazio po saffovima i izbrojavao i prebrojavao dronove, robote, namjensku industriju i svježe sinove Bošnjake, nova vlast ‘trojke’ je nastavila tamo gdje je Bakir zastao. Nakon što je sebi povećala platu i budžetlijama udijelila bonus dobre plate od 1.500 do do 2000 KMa a penzionerima povećanje čitavih 23 KMa. Niko ništa ne radi a plata ide, vlast se kao manekeni šeta i slika i boGme ratuje : ni pedlja nedamo. A ko bi i dao takav rahatluk, pitam se? Zbilja, sve je već unazad par godina spremno za novu ‘epsku’ parodiju i tragiku, čeka se samo da gruhne pa da odahnemo. Ne može nama niko pobiti sinova koliko naše majke mogu izroditi, ne može zafaliti ni volova i bikova koliko ih možemo ispeći po haremima džamije. Sve sa ciljem da nas nestane, jer odavno smo se stopili sa Gazom, sudbina nam je ista.

* Sukladno ovim ratnim bubnjevima dolaze i medijske naručene vijesti o spremnosti naše namjenske industrije, novog bh čuda iz familije Fadila Novalića i sandžaklije advokata Kadrije Kolića koji su zapravo glavni vlasnici ovog dijela naše oruažane logistike skupa sa ahbabima i članovima porodica, što se naziva ‘firmama u većinskom vlasništvu države’. Tako smo osim Ramazanskih topova za domaće tržište i malo Turske i Pakistana, dobili vijesti kako smo u 2022. izvozili naoružanje u sve većim količinama svih vrsta, kako proizvodimo respiratore i jonske baterije, puške, haubice, dronove, nećete vjerovati a morate, čak i nulearne reaktore. (Vidi Cross Atlantic : ‘Nemože nam niko ništa’, podrubrika ‘Melanholija zavičaja, oktobar 2022.). Neka crknu dušmani i Zelensky, kad ne znaju ko smo, šta smo kao mi što znamo. U analizi iz 2022 godine ‘šta sve izvozimo a šta uvozimo’, takve vijesti su dominirale pa kad ih sabereš i oduzmeš, oduzmeš se načisto od te snage i sile i odmah ideš u trgovinu pa kupiš ranac, čizmice po uputama optuženog ratnog zločinca Dudakovića, puške smo odavno uštekali kao i minobacače i eksploziv, dok po hatifermanu Reisa ne spavamo nimalo.

* Zna se, dokazano je da se u BiH uvozi sve i svašta, zna se, potvrđeno je da namjenska industrija radi četverobrigadno a Zukan Helez obilazi sa Fadilom i zadovoljno trljaju ruke, vidjeli smo i to da, dok se kmeči po Sarajevu, ‘ostatku BiH’ i po džematima dijaspore i dok se juriša na američku ambasadu proklinjući cioniste Amerikance i Izrael a hvaleći ‘borce za slobodu Palestine’ koji iz udobnih dalekih fotelja šalju prijetnje i slova o pobjedi, da naše granate iz Fadilove kuhinje ubijaju djecu Palestine, a mi kao u znak solidarnosti bojkotujemo coca-colu, McDonalds i srpske i hrvatske proizvode brojeći Fadilove milione.

Međutim vijest od prije nekoliko dana o uspjehu naše namjenske industrije nas je dovela u zamrznuti položaj. Između cifara o prodatom oružju i oruđu (‘Prošle godine uvjerljivo najviše oružja ikada izvezla je Bosna i Hercegovina. Za svih 12 mjeseci 2023. godine izvezeno je 5.092.287 kilograma oružja, čija je vrijednost čak 241.144.400 KM, čime je oboren rekord. Revolveri i pištolji bombe i granate idu najbolje..) ima i ovoga, to je najžešće.

‘Zanimljiv je podatak da je 2023. godine zabilježen i izvoz oružja u koje spadaju mačevi, sablje, bajonete, koplja i slična oružja i njihovi dijelovi i korice. Od 2019. do 2022. godine nije uopće bilo izvoza ove vrste oružja…’ Uz ‘slična” oružja i oruđa idu (valjda) i šljemovi, panciri, viziri pa zaštitni prsluci za životinje, ima logike za zaraditi pare, zar ne ?

Ne zna se, ne može se dokučiti zašto smo se u namjenskoj industriji preorijentisali sa modernog na ovo klasično srednjevjekovno oružje i oruđe koje uopšte nije bilo u programima proizvodnje ranije, mediji to ne kažu, ali vijest je baš za iznenaditi. Gluho bilo, da nisu možda koplja sa bojevim vrhom umjesto glava pa napunjeni obogaćenim uranijumom, za razliku od onog osiromašenog? Ili će biti da je Zukan Helez dao najnovije upute jer zna da se nalazimo u 1445/46 godini ili se braćo radi o sofisticiranom oružju koplja i strijele sa navođenjem, šta znam, možda proizvodimo za pare pa ako i neka plemena traže evo vam ga? A možda i NATO preuzme šta od ovoga? Ili, je gluho bilo, a što je Komšiću promaklo, da će se slijedeći rat u BiH voditi i dobiti kopljem i strijelom te bajonetama, mačetama i čakijama. Ono – muški, staneš u red pa koga strefi, a zna se koga neće. Zna se koga ‘metak neće’ jer je ‘vojnik sreće’. I zato ‘što nama niko ne treba, mi možemo sami’, sami smo dokazano nenadjebivi.

No, da se uozbiljimo : mene je više iznenadila vijest od juna sada već prošle godine a prije ovog preokreta u namjenskoj industriji koja govori o uvozu i izvozu životinja a koja glasi ‘BiH uvozi čak i konje i magarce’.

K’o mislim, šta će nam to, toga imamo u BiH koliko hoćeš?

Međutim, eto, nemamo. A kad to uvezemo, nema bolje opreme za rat od koplja i mačete?

Naročito za brdsko-planinske kopitare.

photo : ilustracija, koplje i konjanik