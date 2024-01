Ima SDA islamističkih botova, ima i prevaranata skotova ali jedan je baš onako ‘najviše bolji’ od svih ostalih : Nihad Aličković’ antiDaytonac’

Zašto je autor i vlasnik opskurne i fašizodine ‘nevladine udruge’ zvane ‘AntiDayton’ Nihad Aličković posebna i svojevrsna bh internet atrakcija iz domena ‘duboke kriminalizovane države’ SDA partije i Islamske Zajednice BiH?

Kad već imamo hrpu ‘jurišnika’, ‘patriota’, nakaradnih turbo-vjernika i ‘domoljuba’ (od Reufa, Linge pa do vrhovnika botova Mulahuseina Yasmina brata) a zapravo državnih štetočina koji uz pare Islamske zajednice BiH i donacije iz dijaspore siju mržnju, nacionalizam i pozivaju na rat, i pokrivajući se ljubavlju prema sadašnjoj državi rade na ostvarenju životnog sna : islamske države Alije Izetbegovića?

Nihad ‘brat’ je jednostavno poseban tip. Po kojoj god metologiji da kreneš, dođeš na isto.

Njegovo ‘bošnjakovanje’ sa ljiljan-zastavama na živima i mrtvima i sa islam vjerom u džepiću sakoa sa maramicom, njegovo primitivno i razbojničko djelovanje i ponašanje, njegovo ‘druženje’ sa Reisom, njegova ‘predavanja’ po džematima, njegovo lešinarenje po žrtvama, šehidima i kostima umrlih, njegova topla druženja sa Benjaminom Karić koja ga je čak i nagradila ‘zlatnikom Sarajeva’ (nagradila ga i ‘majka svih majki’ Munira Subašić također nekom plaketom) za njegove fašizoidne performanse, njegove žalopojke u sakupljanju love po dijaspori i kod kuće a posebno njegove naprđivačke opasne performanse te lov na preostale Srbe i Hrvate po ‘Republici Sarajevo’ zvanoj i ‘Evropski muslimanski Jeruzalem’, lov na značke, proizvode i suvenire izvan FBiH koji se prodaju po Sarajevu, sve ga to čini posebnim kao što je poseban lik i federalni ministar Policije Ramo Isak, međutim njegova pismenost je najizraženija.

Nije on kriv što se takav rodio, biće da je kriv bosanski jezik kad trpi sve njegove gramatičke i pravopisne vratolomije, jer on za taj jezik ‘gine’ kao i za lovom izvana. Uz ono poznato ‘ljubi vas brat, ne šaljite Western Uninon aplikacijom blokiran sam tamo, nazovite ima imena daćemo vam uputstva’, Nihad je uvijek tu. Sa nama i uz nas.

On naređuje kojeg nemuslimana izmlatiti ili preplašiti u Sarajevu, koji će se spomenik stavljati, gdje i kome, kakve zastave idu uz navijače (ljiljani dabome, ‘nema veze kakav je rezultat’ i kolika će biti kazna za FS, tamo je ionako četnik na čelu), Benjka sluša i osluškuje i tako spomeničari, vlasnici suvenira uklanjaju Titu ili igračke iz Republike Srpske jer neće probleme, on se slika na ulasku u ‘manji entitet’ i to proslavlja očekujući ulazak u Banja Luku na bijelom konju, on vakcine protiv corone naziva ‘crvom u guzici’, ma ima toga da ti pamet stane. Najviše radi na tome da zaratimo, ‘šta se čeka braćo’, i da dovršimo našu gazijsku pobjedu. Živi san prosječnog i osviještenog Bošnjaka u Jedinstvenoj i Suverenoj Republici i kao i Reis ‘nikad ne spava’, ‘budan’ je i kad škilji na jedno oko.

Tito je za njega ‘bravar’ i zločinac a evo šta je prije neki dan ovaj umni vehabija mirotvorac i navodno patriota konobar po zanimanju napisao i zaslužio moju pažnju. Postavio je post u kojem kao ‘bošnjački Luther King’ sastavlja mudrosti i rečenice pod naslovom ‘Budite najviše bolji nego što ste bili’ i zaslužio je plaketu profesora bosanskog jezika od dva metra samo zbog naslova. Ma šta plaketu, zaslužio je kamenu piramidu u centru Sarajeva kao njegov idol Alija, tekst je prepun mudrolija i nadahnuća koja se nemogu opisati. Zato jer se ne može biti ‘najviše bolji’ od ovoga najboljega. Jedino što je za pamćenje u ovom tekstu je nova kovanica za Novu Godinu : kalendarski prelaz iz jedne u drugu godinu. Čime je Aličković dao do znanja da taj praznik ne živi kod muslimana. Nešto slično kako je i Benjamina načelnica i ‘sestra’ izbjegla čestitati Hrvatima Božić, zamijenila ga sa ‘kalendarom’.

Ono na kraju ‘ljubi vas brat’ sa crvenim srdašcem kao svaka poruka ili post vesele Benjamine je znak da je mačo-mužjak i zaljubljen. Ali u sebe i u svoje ‘fanove’. Kao kakav lokalni folker, a ‘fanovi’ u njega.

Ako je ovako dobar (‘najviše bolji’, nema boljega) u komparaciji pridjeva, ne može uopšte biti loš u svom viđenju vjere i države. Jebo pravopis i udžbenike gramatike Dževada Jahića, jebo ti ‘NJIHA’, one iz plejade SDA generala Prevljaka koji je ovu zbirnu zamjenicu skovao i zbrisao iz BiH ostavljajući nas da se mučimo sa bosanskim jezikom i Nihadom.

Svi koji misle drugačije nisu ništa drugo nego ‘najviše loši din – dušmani’.

photo screen : facebook – AntiDayton- i Nihad Aličković, arhiv