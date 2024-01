Slučaj džemata Visoko i novogodišnja tuča sjekirama hodže i blagajnika u džamiji : u krađi para iz džamije po običaju ne rade kamere, kad se ukradu tene ili stare cipele nekom klanjaču – odmah ga uhvate uz pomoć snimaka

* Ima više razloga koji potvrđuju ‘našu’ sličnost sa ‘braćom’ na Istoku po čemu smo već evropski prepoznatljivi, posebno naše ahmedije. Osim onog prijetećeg kažiprsta političara i kavgadžije Reisa Kavazovića i njegovog prethodnika pa do svakog hodžice u džematu ili svakog bošnjačkog političara, preuzetog kao zaštitni znak ‘mirotvorstva’ i u položaju ‘stavljanja masti u hemoroide’, pored drvljenja politikom i državom u svako vrijeme i na svakom mjestu, poznati smo po čestim tučama, svađama i bezobrazluku po Božjim Kućama. Koje obično dolaze u vezi krađe donacija (sergije) iz džamijskih sehara iliti kasa. Znaju tu sijevati ponekad i sjekire, često rade noževi a ima i potezanja pištolja, umjesto kalašnjikova kojeg ‘braća’ furaju i sa kojim se slikaju u pauzi kad ne pritišću dugme na pojasu za osvježavanje eksplozivom, ‘mi’ smo malo suptilniji.

* Zna se, ima korupcije i kriminala svih vrsta, ali ima i pedofilije i silovanja u mejtefima i džamijama, kao u onoj poznatoj sceni iz Gluhe Bukovice 2009. i onog ‘istraživanja’ tadašnjeg Reisa ‘Hižaslava’ Cerića (ono kad je ispitivao ‘oštećenu’ djevojčicu ‘je li te hodža dirao, skuda te dirao, da li si išta osjetila’, samo što nije rekao je : aha uzbudila si se, kriva si) pa onda i ostali slučajevi o kojima smo pisali, međutim vrh koruptivne i kriminogene vjerske elite u IZBiH sve to fino zataška i umiri a u zataškavanju im pripomažu i državni organi gonjenja koji na to skoro uvijek ‘zažmure’.

Čuva se Islamska Zajednica i autoritet njenog Ajatolaha i Poglavara.

* Sa prvim danima Nove 1446. ove godine koju nazivaju ponekad i 2024-om, u zadnje vrijeme i ‘kalendarskim prijelazom iz stare u novu godinu’ (kako Novu godinu opisuje vehabija i prevarant Nihad Aličković ‘antiDaytonac’ po uzoru na svoju učiteljicu Benjaminu Karić koja Božić označava ‘kalendarom’ da se muslimani ne uvrijede) u džematu Visoko je izbila žestoka tuča ali kao što je red i tradicija u prikrivanju – iz Reisata o tome ni slova. U prostorijama Medžilsa IZ je, pišu rijetke novine, došlo do tuče, potukli se blagajnik i hodža, sijevala je i sjekira. Razlog također poznat : nestale pare iz džamijske kase. U svađi su izbacili blagajnika Sabahudin ef. Čehajića iz džamije, prethodno mu efendija Čakalović uručio otkaz, onda se blagajnik hodža vratio sa sjekirom koju je uzeo iz auta pa udario na vrata džamije i ‘popravio’ ih dobrano, nakon čega ga je navodno Čehajić izmlatio skupa sa džematlijama. Veselo, novogodišnje posijelo se desilo petkom, što je još jedan od znakova naše sličnosti sa ‘braćom’ Tamo Daleko na Istoku.

* Novine, Rijaset posebno, ne pojašnjavaju ni koliko je love nestalo niti da li se zna ko ju je zaista ‘drmnuo’, što je samo po sebi sumnjivo budući da znamo da su džamije opremljene kamerama kao Bijela Kuća, posebno – ni u ovom slučaju kao ni u onim ranijim koji su česti i prisutni, niko ne obrazlaže stanje džematske kase. Niti ima objava zvaničnih državni organa. Hoću reći ne zna se imaju li pravo hodže držati kasu i ako imaju, kao i svaka druga pravna lica da li podliježu fiskalnim zakonima po kojima se zna koliko se najviše love može držati u kasi, dok ostatak mora biti na računu u banci.

Naravno, hodže ne moraju nikom ništa objašnjavati jer su država u državi, zato će ovakvih slučajeva biti ‘akoBogda’ još. Kao što znamo Reis je IZBiH pretvorio u ogromnu tajkunsku kriminogenu korporaciju koja ne polaže račune državi niti plaća porez, čak više država po svim nivoima vlasti daje dodatnu lovu nemilice, svi se takmiče ko će dati što više državnih para ‘za našu stvar’. Isto tako, zna se da iako nije potpisan famozni ugovor sa državom i IZBiH, Reisove ahmedije su još uvijek zaštićene kao da je ugovor potpisan. Podsjećamo, jedan od razloga zbog čega takav dokument nije ratifikovan kao oni ugovori sa Pravoslavnom i Katoličkom crkvom je taj što IZ u tom prijedlogu traži da se u svakom slučaju kriminala u IZ prvo mora obavijestiti Reis koji će dati dozvolu da li mogu ili ne mogu organi gonjenja ući u otkrivanje. Ili ući u prostorije. Vrh IZ naravno sve ove godine laže i obmanjuje javnost drugom pričom, svraćajući sve na nacionalizam i mržnju : neće Srbi i Hrvati da potpišu jer ne vole muslimane.

* Slučaj u Visokom ovog ‘novog kalendarskog prelaza’ otvara, logično, dodatnu sumnju u kriminal u vrhu IZBiH o kojem se u zadnje vrijeme priča dosta otvorenije i jače i njegovo zataškavanje, budući da se zna da je to lako utvriti i bez zvanične istrage ako se hoće. Naime, skoro sve džamije u BiH njih na stotine i hiljade izgrađene čisto da se obilježi teritorija posjeduju kamere i sisteme za praćenje, međutim u ovakvim slučajevima na njih se niko ne osvrće. S druge strane, kad se desi da neki sitni lopov ukrade tene ili stare cipele ‘u vrijeme namaza’, u trenu se pojavi snimak i lopov bude uhvaćen. Mediji provedu i istragu i hapšenje, a onda slijede slatke priče. ‘Oštećeni klanjač i uzoriti džematlija dobio nove patike iz dijaspore’.

I eto ti vijesti.

* Tučnjava i bruka po džamijama nisu iznenađenje u BiH, ova u Visokom nam vraća u sjećanje kabadahijsko i muslimansko miroljubivo događanje u džamiji u Vel. Kladuši iz 2015, oba su u neku ruku ‘povezana’. Naime, imam džamije u selu Trnovi kod Vel. Kladuše Selvedin Beganović je iz Visokog i tuča u džamiji je također izbila zbog love.

I on je petkom, u džamiji napao šefa Medžlisa u Vel.Kladuši hodžu Envera Melkića i išamarao ga pokazujući mu svoje rane po tijelu tako što je rastrgao košulju i majicu, zbog čega je navodno ostao bez ‘hodžinske dozvole za rad’. Hodža Beganović je ‘radio’ u Vel. Kladuši a porodica mu bila u Visokom i tučnjava u gradskoj džamiji je vrh njegove nevjerovatne priče koja nije nikad doživjela epilog.

O je naime nekoliko puta ‘izboden’ nožem, pa nekoliko puta pretučen a nikada nije otkriven izvršilac. Hodža je tvrdio da to rade vehabije poznatog vehabijskog folkera i pomagača terorizma ‘zlatnog ljiljana’ Bilala Bosnića koji je odrapio veliku vremensku kaznu zatvora zbog vrbovanja ratnika za ISIL u Siriju i Iraq, te da su mu vehabije također djecu u Visokom proganjale i tukle u školi a sve se zataškalo. Policija je nakon godinu dana trakavice utvrdila da se Beganović ‘sam povređivao’. Uhapsili ga i našli kod njega ‘sjekač’ u džepu pa ga pustili pa čovjeku prekipjelo i zbog ‘nestanka 20.000 KMa’ napao šefa medžlisa u Vel. Kladuši hodžu Melkića. Tek poslije toga Kavazović mu je ‘oduzeo licencu’ za hodžaluk, a u postupku ‘disciplinske odgovornosti’ uzeto mu je za zlo i to što je imao ‘pse u krugu džamije’ (imao psa uz hodžinsku kuću’), dodali su i da je ‘pravio zapise’. Beganović je tvrdio da ga proganjaju vehabije jer se pobunio odluci Reisata da se u srpskom selu Bos. Bojna u Vel. Kladuši izgradi ‘islamski centar’, koji projekat je bio ucrtan ali nije realizovan. Napominje se da je većina vojnika za Islamsku državu vehabije Bilala Bosnića regrutovana iz ovog sela u kojeg su se nastanili muslimani a otjerani Srbi.

* Znači, hodža Beganović se ponovo ‘ukazao’ ali ovaj put u rodnom mjestu i pod ahmedijom blagajnika i pod njegovom sjekirom.

I za kraj, čisto da upotpunimo ‘naše’ pravilo ‘budnosti’ iz ‘naše kulture sjećanja’, jednog od glavnih načela IZ i ahnmedija, evo kraćeg zapisa o ‘našoj čistoći’ vjere, uglavnom petkom, kad je džihad najsvetiji. Nehronološki, čisto onako, koga zanima neka potraži datume na internetu u arhivama novina.

Tuča u džamiji Kralj Fahd u Sarajevu drugog dana ‘svetog’ mjseca Ramazana, vehabija pravio problem u džematu ideologa Muhameda Velića na Breki, u Makedoniji se potukli tamošnji Reis i skopski muftija, u Derventi se ‘pokefala’ dva imama (imam iz Broda i imam iz Dervente), u džamiji ‘Sultanija’ u Sandžaku izbila masovna tuča, potukli se na polaganju kamena temljca u Lužanima na Ilidži (uz tekst ide i transparent protestanata : ‘haram vam bilo, djeca Lužana’, otet im park i pretvoren u džamiju), u Bihaću oko para za novu gradsku džamiju se potukle ahmedije ….

Nijedan slučaj nije ‘procesuiran’ jer kamere nisu radile.

A i blagajnički maksimum se pretvorio u minimum. Što bi Visoko bilo izuzetak kad može ostati pravilo.

photo : imam Beganović Selvedin šamara šefa Medžlisa Vel. Kladuša Melkić Envera, 2015, arhiv