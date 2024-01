Nova 2024 : Umjesto sarkastičnih i primitivnih čestitki SDP islamologa Denisa Bećirovića, ‘građanina’ Bošnjaka Željka Komšića, bezlične Željke Cvijanović i ličnog ‘mirotvorca’ Dodika, lažne i bolesne patetike Republike Sarajevo ‘muslimanskog Jeruzalema’ i ‘tvrtkovice’ vrckaste (mašna–putujuća tašna) Benjamine načelnice, rahatluka i blagostanja do nebesa, umjesto ‘svjetskih događaja koji su obilježili 2023. godinu’ koje manje više–svi znate, evo malog podsjetnika ‘zabašurenih’ izjava i zaboravljenih događaja za novogodišnje slavlje. Čisto da ne zaboravimo gdje smo, ko smo i šta smo. I uz napomenu : niz nije konačan, ko ima vremena neka ‘progugla’, imaće se čime zabaviti

– Denis Bećirović : ‘koračajmo naprijed u bolju budućnost, tuđe nećemo svoju državu nedamo, živjela naša nepokorena država BiH…’

Odavno gluplja čestitka, pismo ili reakcija iz ureda ‘Gulen-ovaca’ i jednog od većih državnih uhljeba i prevranta (prevario je sve glasače na prošlim izborima, ‘trojku’ koja ga je ustoličila nije nimalo, na istom su ‘fonu’) nije ugledala svjetlo noći i dana.

Fakta su : Titine parole poslije sjedeljki sa Reisom Kavazovićem su kao pastrma bez bijelog luka. Država BiH je potpisom Alije Izetbegovića idola ‘komuniste’ Bećirovića u Daytonu islamistička prćija na teritoriju ‘pod kontrolom ArBiH’ i Sarajevo kao zasebna Republika, ‘nepokoreno’ u vlasništvu 43% državne teritorije. I nije po slovu DAytona ni država već ‘samo Bosna i Hercegovina’ koju mitski nazivamo ‘većim entitetom FBiH’ iako je entitet manji od Republike Srpske gdje ‘nepokoreno’ nažalost Bećirović može dolaziti samo kao turista. Čak i u pratnji super pendreka Rame Isaka. Isti takav osjećaje je i u Hercegovini koja živi tri decenije kao neformalni zasebni entitet. Ako od 43% Bećirovićeve imaginarne države oduzmete i prostor ‘HercegBosne’, onda dobijete pravu sliku i priliku kako i kud a’koračamo u bolju budućnost’. U budućnost gdje od Dodika zavisi hoće li ili neće biti gasa za Novu Godinu u Republici Sarajevo. Kako je čestitka Bećirovića pravi primjer domoljubnog pokvarenluka i licemjerja, logično je da su takve i čestitke Komšića ili još bolje ona ‘jednosmjerna’ Željke Cvijanović : neka Srbi budu sretni a ovi ostali neka crknu. Dolaze nam iz iste kuće, iz bh Predsjedništva.

– Miro Lazović : jedan od rijetkih iz plejade ‘Alijinih Srba’ još je živ i zdrav i još ima šta za reći. Nekoliko puta je ponovio da neće više u političke vode a koliko jučer potpisao pristupnicu za SDA/DF, uhljebio se kod Komšića. ‘Našao sebe’. Dabome. Prije samo sedmicu dana u gostovanju na tv N1 u ‘Pressingu’ pojašnjavajući Dayton i BiH gdje je aktivno učestvovao, progovorio je o tome zašto je Alija ‘pristao’ na ovakvu ‘nepokorenu’ i ‘cjelovitu’ BiH, na dokument ‘kojeg on nikada ne bi potpisao’. I razbio u tren sarajevsku famu o Aliji ‘kojem su ruke zavrtane’ i ‘koji je morao potpisati inače bi bio otrovan (stari bivši SDA ideolog i lisac konvertit Nedžad Latić) da nije potpisao. Reče, predlagao sam da uzmemo više teritorija sa Bošnjacima u Republici Srpskoj i u FBiH onih gdje ima više Srba ili Hrvata ali Alija je imao drugačije viđenje. Citiram : ‘Star sam i za života hoću da učinim svom narodu najbolje a poslije vi ispravljate krive Drine.. ‘

Fakta su : Zbog toga imamo ono što nemamo jer je Alija ‘natjeran’ stvarao i potpisao svoju islamsku državicu. Zaokružio je i uokvirio svoje Bošnjake. Od tada se samo ispravljaju Drine. A one krive kao i Lazović, još krivlje.

– SDA odlazi u istoriju : Uz to ide : Bakir Izetbegović će uskoro na crnu američku listu ili u zatvor, ‘konačno narod može prodisati slobodno’ (hadžija Dino Konaković frontmen ‘trojke’ – novog orkestra za dženaze i sahrane države BiH poslije SDA ‘benda’ ‘Rokeri s Miljacku’), idemo u EU i u NATO, ‘uspostavili smo vlast’, nikada nećmo sa SDA and ….. blah bah blahh..

Fakta su : SDA je samo promijenila stil i način vladanja, ‘trojka’ je samo rasporedila državne stolice i uglavile svoje kadrove, Pralament je i dalje blokoran osim kad se odlučuje o budžetu i povećanju plata poslanicima i ostalim budžetlijama, ‘trojka’ već u nekoliko Kantona slavodobitno vlada sa SDA (USK, HNK), čak ni u Republici Sarajevo nema ‘prave’ većine, sve zavisi hoće li koji poslanik u WC ili će ostati glasati, ‘duboka SDA drava’ je toliko duboka da ni najmoćniji ronioci ne mogu da ih pronađu. Ili kako to pjesnički znaju Bošnjaci reći : ‘iznilo sjeme Alijino’. Ma ne da je izniklo, preraslo u korov, osim revolucije i čitave deratizacije države tu ništa ne pomaže. Ni Isto ni Zapad. Ali fino opet svima. I onima koji su ‘otišli u istoriju’ i onima koji se tamo upisuju. I dalje su za državu najveći problem zastava, 9. januar, najposjećeniji su Kovači, šehidi, klinci i palci, muzeji i spomenici, Republika Sarajevo je grad ratnih spomenika i muzeja. Još samo da se vesela Benjka provoza na tenku ispred Gimnazije pa da svi uključujući i Tvrtka I padnemo u sevdah.

– Goran Salihovi ć : glavni bh tužilac je još ‘u procesu’, sudi mu se za zloupotrebu položaja već nekoliko godina. ­’Afera’ sa ovim tužiocem je samo jedna u nizu afera Tužilaštva, skoro čitavo osoblje ovog organa je ili u disciplinsom postupku ili pred optužnicama ili na Sudu. Salihović nije jedini. Tužiaštvo krenulo u obračun sa korupcijom i kriminalom.

Fakta su : Od silnih miliona koje je proćerdao ovaj stručnjak za optužnice sve je ”palo’ na par hiljada KMa koje je potršio na poklone sa karticom Tužilaštva u VIP radnjama u EU. Ali i to nije sve : čitavo vo vrijeme njemu plata redovno liježe na račun. Staro dobro pravilo ‘niko nije kriv dok mu se ne dokaže’. Sa platom po istom receptu ‘kuburi’ i nasmijani Fahrudin Solak direktor federalne uprave CZ iz afere ‘respiratori’. I njemu kao i Fadilu Novaliću važi isti princip ne nanošenja štete unaprijed, dok se ne dokaže.

Afera ‘Zadruga’ : Uahpešno na destine biznismena i vlasnika firmiu Sarajevu zbog udruženog poduhvata u kriminalu gdje je oštećena država za silne milione. Izmišljali radne naloge sa nepostojećim licima i firmama te uzimali lovu. U istrazi je čak i zet Bakira Izetbegovića.

Fakta su : nakon nekoliko godina tužilac obavještava da odustaje od krivičnog gonjenja.

Afera ‘Pravda’ : Alija Delimustafić sa destinom jarana iz domena pravosuđa i advokata uhapšen 2016 u pompeznoj akciji teškog ­’udruženog’ koruptivnog krivičnog djela zloupotrebe i prevare u kojem je država oštećena za preko desetak miliona KMa, osumnjičeni su falsifikovali dokumenta i odluke suda te tako dolazili do vlasništva na nekretninama čak i umrlih lica, koje su poslije prodavali.

Fakta su : Nakon više puta hapšenja pa puštannja na slobodu Alija Delimustafić je slobodan kao i svi njegovi uhapšeni ahbabi. Svi ‘udruženo’ pušteni. Nekoliko miliona KMa je Sud potoršio na troškove uključujući i one za plaćanje advokata siromašnima, više niko ne spominje ovu aferu.

Benjamina Karić : Grad Sarajevo će plaćati zakupninu IZBiH za Vijećnicu jer je zemljište vakufsko. Nakon sastanka sa Reisom marta 2023. Benjamina Karić je dala izjavu za novine. “Tema našeg razgovora je bilo pitanje vakufskog zemljišta na kojem je izgrađena Vijećnica. Budući da je Grad Sarajevo uknjižen 1/1 kao vlasnik Vijećnice, postoji obaveza plaćanja mukate”, napisala je gradonačelnica Karić. Nakon sedmicu dana ista Benjka se oglasila da je Vijeće Grada izračunalo visinu ‘šerijatskog zaloga’ i da će se taj iznos uplaćivati Reisatu.

Fakta su : Niko nije objavio niti zna javnost koliko iznosi ta ‘zakupnina’ zvana ‘mukata’ koji iznos se svaki mjesec uplaćuje Reisu jer je zemljište gdje je sagrađena Vijćanica navodno ‘vakufsko’, tj. nečiji poklon IZBiH u vrijeme austrougarske. Neće se ni saznti jer daje se lova države. Posebno, niko neće više pitati kako je Benjamna dobila odluku Suda da je Vijećnica koja je inače državna postala njena tj u vlasništvu Sarajeva ili nedaj Bože kako su izračunali tu visinu zakupnine. Ili, odkada to Sud u BiH priznaje šerijatske umjesto Zemljišnih Knjiga. Očekivati je da Reis odradi slično i sa svim ostalim državnim objektima jer sva BiH je ‘vakuf’.

Kuhinje ‘Merhameta’ : su u 2023 godini utrostručile broj korisnika. Sve je više siromašni i gladnih, traže se dodatna sredstva.

Fakta su : pored ovolikog blagostanja i ‘koraka u bolju budućnost’ da je preko 50 posto bh stanovnika u rangu sirotinje. A mi pričamo o svijetlijoj budućnosti. I, ima rezona. Plate vlastodržaca su veće nego u EU, logično je da se od tolikog svjetla ne vidi mrak.

Bisera Turković : Prije pet dana novine su objavile tekst sa slikom o posjeti Bisere Turković Iranu, uz pitanje odkud ona tamo i koga predstavlja na Teheranskoj Konferenciji o Palestini? Bisera je onako bliskoistočno i bošnjački zamotana sjedila do kolege ministra a nije više bh ministar.

Fakta su : Ona i dalje predstavlja državu BiH, državu SDA kao što je to do sada radila. Kako se o tome nije oglasio ministar vanjskh poslova Dino Konaković, to znači da ni njemu nije mrsko što smo u društvu Irana. Umjesto da to pojasni narodu, hadžija se uslikao sa ženkom i dječicom, zahvalio se Bogu na svojoj sreći i dobitku i svemu što ima, poželio je nama isto tako.

***

U zdravlje. I neka nam je berićetna 1446. i pomalo 2024.! Svuda. Po šumama i gorama naše zemlje ponosne, sa nama ‘ponositim kano klisurine’.

photo ilustracija : Đ. Ninković, portal Žurnal, arhiv