Svi smo zaboravili najavljenu tužbu za klevetu Bakira Izetbegovića od prije dvadeset i kusur godina protiv ugledne američke novine ‘The New York Times’ i njegov odustanak koji je plaćen skoro milion dolara, evo opet Bakira sa sličnom medicinskom pričom o korupciji po kojoj on ne može ‘biti malo trudan’, hoće li opet tužakati Amerikance?

Žena ne može biti napola trudna ali muškarac može

‘Vankorupciona trudnoća’ je novi medicinski fenomen, ni nalik na vantjelesnu, ali ipak prisutan u sveopštoj korupciji bh političara u vlasti. Razradio ju je u potpunosti Bakir Izetbegović ‘bosanko čudo političarenja i politike’ iz SDA kuhinje, uz valjda nauče teze sopstvene hanume bez diplome i doktorata iz ginekologije Sebije Seke Izetbegović.

I, ‘naučna teza’ je jednostavna : klepaš lovu i štitiš korupciju i kriminal, uz tvrdnju da se ne krurvaš, a ako to i činiš, nikako ne možeš biti ‘malo trudan’. Ili si zatrudnio ili nisi, kaže Izetbegović Mlađi i Stariji, Sin Velikog Oca, prijeteći Amerikancima ovih dana da će ‘morati’ razjasniti svoje navode o klevetama na njegov račun koje je navodno izrekao američki ambasador u BiH Murphy tvrdeći daje ‘SDA blokirala Federaciju BiH i da je Bakir upravljao OSA-om te svoj finansijski interes stavljao iznad državnog’.

Jer, kako je rekao ‘medicinar’ Bakir, ‘žena je ili trudna ili nije’, pa zato traži da Murphy iznese dokaze za svoje tvrdnje da ne bruka sebe i velesilu koju predstavlja’.

Bard bh korupcije i njen najočigledniji zaštitinik, majstor laži, izvrtanja i spinovanja Izetbegović je u startu pobrkao biološke razlike između žene i muškarca, iako je kao i uvijek metaforičan i pjesnički raspoložen. No, shvatili smo. On, Bakir, je nevin i njegovo poštenje ne doseže samo ljubavni zanos i krevet, kod njega je to ‘genetski’ jasno i čisto i u vjeri, i u lopovluku i u njegovom tridecenijskom vladanju narodom i državom, što nikako zatucani Amerikanci da skontaju.

Neprekinuta ‘bošnjačka halka kriminala’

O ovom korupcionom bh fenomenu pisali su i drugi, naravno uz sufliranje Amerike, budući da smo po korupciji prvi ili među prvima u svim listama Svijeta, a zna se da nas Amerika mrzi. Sjetimo se samo OHR ‘halke bošnjačkog kriminala’ poznate pod ‘radnim’ nazivom ‘Bošnjački krugovi kriminala’ iz 2009, koji je čudom nestao bez traga a koji je ovu ‘vankorupcionu trudnoću’ podebelo pojasnio i slikom i šemom. Taj dokument je obradio korupciju u sprezi vjere, vlasti i politike i u ‘krugovima kriminala’ su sve ‘odranije’ i ‘odsada i u buduće’ poznata imena naše državne scene. Od notornog piljara pa milionera Šahinpašića ‘Šaje’, Bakira, Hasana Čengića, ‘Hižaslava’ Cerića Reisa, Bakira Alispahića, Nedžada Brankovića, Silajdžića, Alije Izetbegovića, Lagumdžije, Bičakčića ili Nasera Orića pa do Fahrudina Radončića… ‘Halka’ korupcije i kriminala je nakon opšte javne vike nestala, OHR se branio da je to samo ‘radni materijal’ i više se bavilo, kao što je redi zakon u BiH, sa tim ‘odakle je procirilo’ a manje ili nikako sa glavnom stvari : korupcijom i lovom, te gdje je nestala lova.

Tada je ‘savjetnik i konsultant’ dnevne novine ‘Avaz’ Fahrudin Radončić slavodobitno najavio tužbu protiv OHRa, ali nakon što je Sandžaklija uletio u stranačke i vode vlasti sve je nestalo kao i njegov mlazni avion, a OHR se pozabavio ‘smirivanjem situacije’ i sjedeljkama sa Reisom.

Nestale pare preko Bare : Bakir i Vasvija do groba protiv islamofoba

Nešto slično kao Radončić, pokušao je i Bakir Izetbegović kada je prije dvadeset i kusur godina, o ovoj ‘trudnoći’ pisala ugledna američka novina ‘The New York Times’ i njen najpoznatiji novinar Chris Hedges, zbog teksta ovog Pulitzerovom nagradom ovjenčang novinara ‘Lideri u BiH ukrali najmanje milijardu dolara’.

Novinar se bavio korupcijom bh političara u vlasti i krađom novca te se između ostalih dotakao i Bakira Izetbegovića i njegove funkcije direktora Zavoda za izgradnju Sarajevo, pljačkom i otimačinom preko 80.000 stanova nemuslimana Srba i Hrvata i uz naknadu dodjele istih jaranima iz SDA stranke, u tekstu je stajalo i to da je Izetbegović vlasnik preko 15 % ‘Bosnia Air’ kompanije, državnog avioprevoznika, te da uzima dio novca od iznuda koje su lokalni trgovci isplaćivali sarajevskim gangsterima političarima. Bilo je govora i o bankovnim aranžmanima uz proviziju te o donacijam koje su za BiH stizale od stranih ambasada i banaka, novinar je članak bazirao na saznanima i istragama OHRa i Interacionane američke Agencije za razvoj.

Izetbegović je najavio tužbu protiv novine i novinara, oformio svoj advokatski štab na čelu sa Vasvijom Vidović i ostalim stručnjacima pa su otpočela sakupljanja ‘dokaza’ o nevinosti, pokrenute su i određene procedure kod američkih advokata.

Međutim nakon opsežnih ‘istraga’ Izetbegović je odusta od tužbe (on voli najaviti pa odustajati : odustao je i od tužbe protiv Dodika za izjave da mu je Ćaća bio u Handžar Diviziji a po Bakiru Alija bio partizan) nakon savjetovanja da neće uspjeti u sporu ali je morao platiti skupi trošak pripreme procesa u Americi njihovim advokatima u iznosu od 970.000 dolara. Novac je, zahvaljujući ovoj bh ‘vankorupcionoj trudnoći’ zbog koje je ponovo Bakir u žiži javnosti platila bh ‘Eelektroprivreda’ gdje je tada na čelu bio Edhem Bičakčić, jedan iz one pomenute ‘halke bošnjačkog krimiala’ i dugogodišnji Bakirov kadrovik, sada u njegovom ‘savjetu guvernera’.

Izetbegović je u fazi prikupljanja materijala za tužbu po medijima prije odustank u svom maniru lažova tvrdio kako je prozvan ‘vrhom bh mafije’ ili ‘vrhom bh ganga’, kako je ‘nabogatiji čvjek na Balkanu’ što je notorna laž, njemu svojstvena i urođena. Članak je i danas dostupan na internetu lako je to provjeriti.

Sada je po svoj prilici Bakir ‘po drugi put ‘zatrudnio’ na sličan način, i prema njegovim izjavama i prijetnjama proizilazi da bi opet mogao posegnuti za kakvom tužbom, međutim znajući Sina Velikog Oca, sve će se završiti kao i ranije. Odustankom, sve je samo za medije i poznato je geslo svake prostitutke : poštenjem do satisfakcije.

Uostalom, ne vidi se ni ko bu mu platio troškove ako se odluči na spor u Americi. Prije je bilo mnogo lakše, sada su stvari drugačije. ‘Elektroprivreda’ (i sve ostale odsadašnje njegove ‘krave muzare’ Javna bh poduzeća) više nije sa njim u odnosu niti je u njenom krevetu Bičakčić, sada je to pripalo ‘trojki’, dok je i Vasvija Vidović Alijina sutkinja i advokatica načisto posenilila.

Eno je uhvaćena sa mobitelom uhapšenog predsjednika Suda BiH iz njegovih gaća, moraće se pozabaviti sa sobom.

Bakir će htio ili ne ovu ‘na pola trudnoću’ morati sam održavati.

photo : Bakir Izetbegović i advokatica Vasvija Vidović, arhiv