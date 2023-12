I ovu dolazeću 1446. godinu pamtićemo po staroj 2023. godini – ni po čemu novom.

Razo Muhabetovka ima rješenje za bh vlast uz Svjetski dan orgazma i pita : ko je koga ‘treHno u špajzu’? .

* Kad bi se lagali, najveće iznenađenje kod kuće u protekloj godini bio bi krah mafijaške dinastije familije Izetbegović nakon tri decenije vladavine državom i narodom i izbacivanje SDA iz vlasti nakon već zaboravljenih demokratski pokradenih izbora od oktobra 2022, međutim nema laganja.

‘Nova’ vlast u liku i djelu ‘trojke’, u osmjehu i obećanjima međunarodne zajednice sve je učinila da ne zaboravimo staru. Sve je isto u ‘pet deka’ sa tom razlikom što su klipovi duboke države Reisa i Alijinih nasljednika proradili svom žestinom.

Blokade svuda i na svakom mjestu, Dodik i njegova otcjepljenja i referendumi sijaju istim sjajem bezobrazluka i osionosti i nemoći države, ‘trojka’ izgubljena u raspodjeli fotelja i u slavi zbog rušenja omrznute SDA sklapa vlade Kantona sa Bakirom, EU kao i ranije obećava ulazak državi u Evropu ali kroz ključaonicu i uz stare neispunjene uslove i lovu iz evropskih fondova za smirivanje – što znači čistu kupovinu nade, nerad, besposličarenje parlamentaraca, medijske svađe i naprđivanja ministara te interenet reality show državnih uhljeba je u progresiji dok nacionalističko, ‘patriotsko’ i vjersko divljanje potpomognuto i starom i novom vlašću sa prebrojavanja i organiziranja sportskih i lovačkih udruženja prelazi u vojno organizovanje nenapadnute države po džematima u FBiH, u Republici Srpskoj kroz iste udruge uz Policiju i četničke organizacije . ONO i DSZ iz ‘mračnog komunizma’ prešla je u ruke ahmedija i popova, državni mandati pokupljeni pokradenim izborima raspodjeljeni, Amerika dijeli ‘crne liste’ i proširuje ih, visoki bh predstavnik prijeti ćorcima i podjednako ga ne vole ni Srbi ni Hrvati niti Bošnjaci koji i njega i američkog ambasadora u BiH tjeraju van zemlje, EU podmićuje barabe u vlasti i dijeli lovu i obećanja : samo što niste sa nama u evropskoj zajednici.

* Reis Kavazović je žal za Bakirom nadomjestio sijelima sa novoskovanim premijerom Nerminom Nikšićem gdje je ‘usjekao’ nove tranše love za IZ BiH, Dini Konakoviću su i dalje srce u Sarajevu a duša u Novom Pazaru i Kuvajtu, zelena golubica Sarajeva Benjamina Karić hrani golubove po Baščaršiji i postavlja nakaradne spomenike i svoje patetične sličice, Bećirović i Komšić obilaze šehitluke ili dove po Kovačima, ponekad uče Fatihu i partizanima, Fortu niko ništa ne pita a zna se i zašto, iako bi se imalo šta od njega naučiti.

Najkraće što se može : nova pita (od govana) po starom receptu. Uzete su fotelje, budžeti se prepravljaju nekoliko puta jer para ima i previše, uvećane su plate državnim službenicima i vlastodršcima, obnovljen je vozni i telefonski park, VIP stavke u budžetu se troše nemilice i putuje se na sve strane bez ikakvih rezultata po državu, sadaka stiže sa svih strana dijaspora udjeljuje najviše, odbijeni su svi zahtjevi za popravljanje statusa radnika i penzionera iako je broj javnih kuhinja utrostručen, umjesto vojske naoružavaju se entitetske, kantonalne i gradske policije, i što je najmanje važno ­- država je i dalje u rukama Izetbegovića i njegovog i Ćaćinog ‘sjemena’ posijanog još davne 1991. godine ispod bijelih ahmedija.

* U vanjskoj politici opšti hrkljuš gdje krah ne mogu sakriti ni slike Konakovića po silnim forumima i summit sijelima od Bleda do Dubaia, BiH je izolirana do neslućenih visina i nema se na koga osloniti ni na Zapadu ni na Istoku osim Teherana. Susjede smo davno otkačili, a zbog već zaboravljenog rata u Ukrajini i okolne zemlje, zbog Gaze i Palestine nabili smo nogom u guzicu i Ameriku i sve veće i uticajnije zemlje Evrope, teroristički Hamas nam je uzor i paralela. Jedina opcija je ostala ona Reisova i Bakirova koju je popločao ‘gazija’ Željko Komšić : ne spavaj nikad i uzdaj se u se i u svoje kljuse. A kljuse ko kljuse, uzima vlast u svoje ruke, parabotovi, paradžemati i parasportska udruženja se naoružavaju, vode se bitke za zastavu, za saobraćajne znakove na linijama razgraničenja, za rušenje Dodika kao da poslije njega neće doći drugi, ‘nevladine udruge’ siju mržnju i prizivaju rat, ratuje se sa ‘ustašama’ sa kojima je vlast sklepana, mediji vode žestoke borbe i tociljaju raju pripremajući je za ono najgore ‘DajBože da se desi’.

Hapšenjem predsjednika Suda BiH i smijenjenog direktora obavještajne službe zbog zloupotreba i kriminala nije ništa riješeno, iako je događaj vrijedan za zabilježiti. ‘Oslobađanje pravosuđa od straha i pritiska’ kako to glagoljivo objašnjava Konaković? Jok, floskula i obična glupost : tek kad korumpirani sistem bude ‘uhapšen’ onda o tome možemo govoriti. Ovako, šarena laža za naivne. Pa sistem još nije uspio inkriminisati Prvu Damu U Bošnjaka niti pronaći ijednu od tri falsifikovane diplome ‘Osmice’ obavještajca. Sebija Izetbegović je samo pomjerena sa jednog na drugo radno mjesto. Iako joj je oduzeta titula profesorke i ukinut doktorat, ona će sada da liječi ljude a nema diplomu? Uz paprike, dabome, kako se osvrnula na svom ‘fejsu’ posprdno zajebavajući i sistem i zakone, a što i ne bi. U vlasti koja još drži državu pod okupacijom su skoro sve presuđeni kriminalci od Dodika, Čovića pa do notornog Fadila Novalića ili samozatajnog Bakira, ‘trojka’ je svoju vlast utemeljila na sličnim propozicijama odabira kadrova a mi maštamo o promjenama? I očekujemo od tužilaca koji imaju u disciplinskim i krivičnim postupcima više svojih kolega nego opasnih kriminalaca pred Sudovima, ili od sudija koji za najteža krivična djela izriču uglavnom uslovne osude ili one koje se mogu odplatiti, do godinu dana, da nam donesu radost i optimizam? Idemo u EU?

* Nikud mi ne idemo osim na stranputicu naših želja gluposti, u nestanak. Radi se za račun Dodika i skoro ostvarenu njegovu ideju da konačno i mi dobijemo svoju Islamsku Republiku koju nam je obećao Alija a ucrtao Sin Bakir, koju za sada nadomještamo Republikom Sarajevo, uz to naravno – da se i Dodik osladi.

Što bi rekla naša uzorita Bošnjakinja ‘Raza Muhabetovka’ muslimanska naoštrena influencerica i tv voditeljica ‘Avaz’ produkcije sve se svodi na to ko je koga ‘treHno u špajzu’.

Ova fino očuvana treba (izvinjavam se na odbro poznatom bošnjačkom izrazu za zgodne žene) koja zabavlja raju po internetu svojim pričama o sexulanim mogućnostima i stavovima u pauzi dok ne piše knjige ili dok ne predaje po džematima o islamu, našu neozbiljnu zbilju u državi je fino pojasnila u zadnjem podužem postu jučer uz ‘Svjetski dan orgazma’, kada je željna nježnosti izbacila poziv mužjaku šta želi uz ovaj sexi dan i kolegicama šta da rade u taj dan : ‘želim da me treHneš u špajzu’. Ali baš onako za prave a ne lažno i hinjavo glumeći muškarčinu.

Da, baš tako, čedno i muslimanski ispod zara i hidžaba kojeg ne skida, Razo (Razija Čolaković nije greška, tako je zovu ali Razo nije muško) hanuma je pojasnila sex i svoje želje a što se može odlično implicirati na bh vlast.

Budući da je sex u bh državnim institucijama najizraženiji. I gdje nas ne jebu kako je Bog rekao već u zdrav mozak i ne samo uz ‘Dan orgazma’ već svaki dan.

Istina, Razo je htjela progovoriti o ženama i njihovim pravima koja joj se sputavaju, ali izrekla je dobru misao na kraju, kad je govorila o pretvaranju u užitku u vrijeme tabanja koja je u par rečenica opisala našu bh vlast. Kad je govorila o tom licemjerju u uživanju, o onoj bezveznoj dreci i uzdasima, začinila je to ovako.

‘Da objasnim i ovaj dio: dakle ne skiči u prazno sve te neuBlo, podera glas a zašto?! Ako ti nije lijepo, trebaš mu reći: Halo dostu, džaba krečiš! Mijenjaj jupol, da ja ne bih morala mijenjati valjak!’

Eto, Razo je sve rekla. Mijenjajte bilo šta braćo političari, ili valjak ili Yupol.’

Ovakav (v)lažni orga(ni)zam nema nikakvog smisla. Razo je ‘zakon’.

photo : Razo Razija Čolaković, arhiv