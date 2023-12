Dodik ne sme da stane : Poslije Prijovićke u Zagrebu, Dine Merlina u Beogradu i ‘Lepi Mile’–Milorad Dodik 17. decembra napunio Boegradsku ‘Arenu’ i sa svojim bendom ‘Zvuci sa Kozare’ i lokalnim pjevačem Dačićem zapalio Zapadni Balkan, menadžer i organizator Aleksandar Vučić prezadovoljan

* Bila je to noć za pamćenje, dan za čuđenje, logično ; živimo u svijetu čuda i čudesa kao da je nedajBože kijametski (Sudnji) dan, a nije već sasvim uobičajeni događaj u svijetu muzike i razonode.

Milorad Dodik sve doskora lokalni pjevač izdigao se iznad sebe i svih ostalih, ostvario je svoj životni san. Zapravo nekoliko snova su se ispunili odjednom.

Iako mu niko nije davao velike šanse u ovoj ‘velikoj bari’ krokodila muzičara i pjevača, ma šta bari-u ovom okeanu zvijezda i talenata, iako mu ni mediji nisu bili previše zaklonjeni, iako su ga svi u ovim vrtlozima estrade otpisali osim njegovog menadžera i organizatora, ‘Lepi Mile’ kako su ga mediji prozvali je napunio beogradsku ‘Arenu’ do pretposlednjeg mjesta i sa svojim bendom ‘Zvuci sa Kozare’ načisto je zapalio Zapadni Balkan. I ne samo Zapadni, gorio je i Istočni samo se nije dobro vidjelo.

Beogradska ‘Arena’ je tog 17. , hoću reći ovog 17. decembra načisto gorila a sve ulaznice su planule već nekoliko mjeseci unaprijed.

Njegov menadžer i organizator ovog mega spektakla Aleksandar Vučić koji je u slobodno vrijeme neformalno i premijer i predsjednik države i stranke, i sportski trener i šef policije i obavještajnih službi Srbije je bio prezadovoljan.

‘Šta da vam kažem, nemam reči da opišem sreću i zadovoljstvo, o tome koliko sam u ovom poslu uspešan, govore ove slike iz Beograda. Znam, mnogi, ovi kriminalci i mafijaši što vladaju Srbijom i medijima će ovo sve povezati sa slučajnim izborima iako sa tim to nema blage veze, ali oni me neće uplašiti, Srbija ne sme da stane, Dodik ne sme da stane nikako…’

* Poslije koncerta za pamćenje Dodik je bio izdašan na riječima i vidno umoran ali pristao je za svoje medije reći par riječi.

‘Prvo, ne volim taj nadimak ‘Lepi Mile’ to su mi dali ovi vaši iz neprijateljskih nezavisnih medija posebno ovi strani plaćenici sa N1, namjerno jer znaju da sam mnogo popularniji i ljepši od ‘Lepog Miće’ sa kojim me da izvinete brkaju. Imamo mi dodirnih tačaka ali ja sam univerzalan i ne mogu me klonirati… Drugo, presretan sam, uspio sam ostvariti svoj životni san i dokazati da možeš biti i Srbin i popularan, samo ako si svoj na mome, zapravo, ostvario sam pored sna da jednog dana napunim ‘Arenu’ još jedan koji snivam odkako sam počeo vježbati sa mojim bendom ‘Zvuci sa Kozare’ a to je da sam ispunio i zavjet dat sto puta do sada kojem niko nije vjerovao. Za početak, bez referenduma odcijepio sam trajnu i svoju Republiku Srpsku i čitavih pet sati je bila pripojena našoj matici i majci Srbiji. Šta ima ljepše od toga?’

Novinari su bili znatiželjni pa su ‘Lepog Milu’ pitali ko mu je uzor u pjevanju i kakav stil muzike i pjesme njeguje, bio je raspoložen da odgovori.

‘Njegujem sve stilove, volim čak i Halida Bešlića, volim i srpske sevdalinke, one turske sevdaHlinke ne mogu smisliti zavijaju kao bh putevi, ali najviše mi leže srpske rodoljubive i patriotske pjesme, tu sam pravi ‘Baja’, tako su me jednom i zvali zbog toga..’.

– A vaši uzori?

‘Nećete vjerovati, meni su ideje i strast uvijek davali ovi muzičari iz tog dolje Sarajeva gdje povremeno održim koji koncert (kao onaj solo na harmonici u BH Predsjedništvu po pozivu Željka Komšića i Šefika Baždarevića) ili nastupim sedmično, onako čisto iz relaksacije, i to ona grupa ‘Rokeri s’ Miljacku’ koju predvodi frontmen staromusliman Bakir Izetbegović i njihov performans. Znam, neki kažu da imamo sličan izbor ali ja u toj sličnosti vidim naše velike različitosti kao prednost i to je moja publika, evo, prepoznala, ne moraš biti Merlin ili Aleksandra Prijović, ‘Arenu’ možeš napuniti i ako si ‘Lepi Mile’.

– Kako Izetbegović, njegove pjesme i nisu baš tako u vrhu, više se govori o njegovim …??

‘Ma ne pjesme, već njegov način organizacije i suradnje te veza sa publikom… Pa vidite ove autobuse ispred ‘Arene’, vidite li da nema mjesta za parking a sve su to naši prevoznici od Rudog do Zvornika ili Foče, sve uz Drinu i niz Drinu, oni su kao i moj gost lokalni pjevač Ivica Dačić zaslužni što sam ovog 17. decembra ‘vako ponosan, dovezli su na desetine hiljada mojih fanova i naprosto prebukirali čitavu ‘Arenu’. Bakir je tako radio i to sam ukrao od njega uz kolektivne iftare i Bajrame, neke tamo muslimanske veselice, na sličan način je dovezao na hiljade svojih pratilaca u moju Republiku u Podrinje i sa pričom kako je vratio povratnike.. hahah baš ih je vratio čim su se nažderali i napili ali tako je pokupio slavu … što mi je dalo ideju .. samo sam ja koristio druge, naše autobuse.. A što se tiče njegovih pjesama kao ona ‘Bol boluje SDA kobila’ i slične njima, čisti plagijati, ja imam druge osnove u pjesmama..

– Kažu da ste ovim koncertom zapravo pogodovali osim plaćanja prijevoznika još i u izborima koji su se danas održali u Srbiji Vučiću, da ne bi pobijedio bez glasanja vaših posjetitelja koji su odvoženi iz ‘Arene’ na posebnabiračka mjesta te da vas Srbija počinje mrziti ..?

‘Ma kakvi izbori, sve je ovo zbog mog koncerta, to je čista lažljiva politika Sarajeva i srpske opozicije koji su neprijatelji Srba, a mene se politika ne tiče, ja kad zagrmim ‘Srpkinja me je majka rodila’, meni politika ne treba.. Ne znam o kakvim izborima pričate, vi novinari samo volite izmišljati… kakvi izbori … ako se slučajno poklopilo to sa mojim koncertom šta ja tu mogu… Ako je ko uz koncert poželio da upozna Srbiju i da ode u neko drugo mjesto šta onda, jeli to zabranjeno možda ? Mrze me Srbi kažete i lažete, mene Srbi obožavaju … ja sam tamo više nego u Banja Luci, imam tu imovinu i društvo..sve mi je tu..

– Ma, da, Ali Vučić?

‘Šta Vučić? Pa sami ste čuli da je rekao da on nije niko nego samo Aleksandar i da nije predsjednik ni države ni stranke, niko i ništa a te priče pustite vi to, svi vole pričati, ja znam kako raditi.. Možda je ta opozicja pričom o izborima u isti dan kad ja pjevam htjela da me minira, oni to vole ali evo im od (Lakta)ša pa nagore … Zahvalan sam Vučiću mom organizatoru i mendažeru i ovo će mo nadam se ponoviti jer više niko ne može zaustaviti ove autobuse i žeđ za dobrom pjesmom, hvala i Dačiću iako sam ja bolji od njega.. jebeš mi mater ako lažem ..haha… Neka oni pričaju, niko ne voli uspjeh zato se priča …

– Jeste li još nekog zaboravili u ovim zahvalama?

‘O, jesam. Imam čast da se zahvalim bendu jer Kozara je uvijek bila u zvukovima, onda partizani-danas četnici, naš folklor i tradicija… Zvuci odjekuju … Zahvalan sam i onom turisti što se naziva Visokim bh predstavnikom tom ‘Švabi Šmitu’ i onom lažljivom američkom ambasadoru kauboju u Sarajevu, jer su prepoznali moj talenat. Nije caka u tome što oni moje pjesme tipa ‘Dvor na Uni crkvica na bregu tu je mesto gde se Srbi legu’ nazivaju provokacijom i nacionalizmom dok ja decenijama slušam muslimanske otomanske pozive za ubijanjem u pjesmama ‘Sabljo moja roditelja moga – dosta si mi počinila muke … genocida oko Banja Luke ili one ezane i arlaukanja sa munara i pozive Safeta Isovića na molitvu i u džamiju, stvar je u nečem drugom. Ovo sa njihovim pjesmama neće da može, ali njima dvojici sam zahvalan neizmjerno jer su u ostvarenju moga sna pravi drugari bez obzira što me sporadično ne mogu smisliti. Naime i oni i mi se držimo Daytona i ‘specijalnih veza’ sa ‘Arenom’ koje su ugrađene u Dayton, hoću reći te veze sa Srbijom, i po slovu tog zakona kojeg mi slavimo svakog 9. januara danju a ove godine noću jer ‘Švabo’ neda slaviti po danu, svi koji vole dobru moju muziku mogu ići u ‘Arenu’ u Beograd i slušati me, mogu imati dva državljanstva ili prebivalište u Beogradu ili Čačku… Znate, mogu se prijaviti i putovati da čuju dobru pjesmu… Tako su se prijavljivali i u Srebrenici ranije Muamer Zukorlić muftija iz Novog Pazara ili šta zam Duška Jurišić iz Sarajeva pa tamo išli na koncerte.. ovaj hoću reći komemoracije njihove .. Više se ne prijavljuju pa sad im smeta što se moji fanovi prijavljuju u svojoj domovini, svašta …’

– Koncert će te vjerujemo opet ponovit ili šta?

‘Naravno, ali sad slijedeći put kad dođemo u ‘Arenu’, sad vam javno poručujem : tamo ostajemo zauvijek. To je kao što sam rekao moj životni cilj.

P.S. svaka sličnost sa licima i događajima u ovoj priči slučajno je namjerna.

photo : montmontaža Cross Atlantic, Milorad Dodik u ‘Areni’, u okviru Dino Melin i Aleksandra Prijović, arhiv