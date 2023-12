Tajna ‘centralnog’ studijskog stola Senada Hadifejzovića ‘ekskluzivno’ i ‘šokantno’ u Istambulu : ‘Ostajte ovdje’ – znači piči iz Sjenice za Sarajevo, Senad postao Ataturk, Istambul ‘najveći bh grad’ a Amra Džeko ‘centralna’ senzacija

Već po ustaljenoj navici Senad Hadžifejzović-sandžačko čudo bošnjačkog bh otpora svoj ‘centralni’ pred Novu Godinu kao nekad u Ameriku, smjestio je u Istambul. Kod svojih korjena, kako reče ovaj narcisoidni medijski mag iz Sarajeva koji je opet po ko zna koji put zaslužio svoje mjesto u Cross Atlanticu. Ali ne naravno ‘ekskluzivom’ i nadnaravnom moći i prognozama već glupostima i ličnom pričom koju je svojom bolesnom samozaljubljenošću načisto pokvario i ogadio.

Jeste, znali smo da je Hadžifejzović naturalizovani Bošnjak i Bosanac koji voli Bosnu više nego ijedan prirodni i rođeni njen držvljanin, znali smo da je iz neke vukojebine u Sandžaku, Srbija, iz grada Sjenica na Pešteri (to je onaj grad kojem Dino Konaković popravlja semafore parama iz budžeta Sarajeva i finansira zaostavštinu muftije Zukorlića i islamske centre po vrletima te planinske visoravni) ‘šljego’ u Sarajevo i u krilu SDA dok se nije finansijski sa njom razišao stekao ime i popularnost kao i svaki od stotine hiljada sličnih Sandžaklija a državljana BiH, bolesno zavolio državu, znamo i da je odavno obolio od medijskog narcizma koji prerasta u šizofreniju, ali da je bolest ovoliko uzela maha, to smo mogli vidjeti u njegovom ‘centralnom’ dnevniku koji je emitovan iz Istambula i o trošku načelika toga grada sinoć.

Ličnom pričom o svojim čukundjedama, babama i svom turskom djetinjstvu pretvorenom u novogodišnju ekskluzivu začinio je bizarnostima koje ne mogu proći ispod radara.

Proglasio se ni manje ni više nego Ataturkom, turskim velikanom i stvaraocem moderne Turske koju je dotukao Erdogan svojim islamskim nacionaliznmom i radikalizmom, valjda samo zbog svoje visine i stamenosti i ljepote, čime je ušao u legendu medijske gluposti i budalaština koje odavno baštini.

To smo saznali ‘senzacionalno’ nakon što nam je u prethodnom dnevniku otrkrio Selmu Bajrami, prije nje Lepu Brenu a još prije Jelenu Karleušu, a onda je uslijedilo šetanje po njegovom gradu Istambulu kojeg proglasi ‘najvećim bosanskohercegovačkim gradom’ na Svijetu.

Što je mnogo nikad toga ne fali pa se Senad Hadžifeyzouglu okitio još sa koječime, dok se njegov pomoćnik mladi repoter Salihović sa rukom na srcu muslimanski klanjao znatiželjnim Turcima u šetnji vrzmajući se iza njega, intervjuisao je dakako ‘ekskluzivno’ nekog rođaka iz bošnjačke zajednice u Istambulu porijeklom iz istog grada Sjenice (Bahrija Sipahi) koji je ‘pobijedio umalo Erdogana’ i to na jeziku obojice : lepo, bidne, njiovo, kao da su razgovarali dijalektom Ejupa Ganića.

No, ni to nije sve.

Sa onim koji mu je ovaj show platio, sa načelnikom Istambula (Ekrem Imamoglu) Hadžifeyzouglu je nakon ličnih slika pored Ataturka i hvale kako zna turski (selam i alejkumslam), vodio na lošem engelskom, pokušavajući da ovog iskusnog političara uvuče u politički trač ali bezuspješno. Čovjek se kulturno izvukao i od Bakira i bh političara i iz Gaze, i pojasnio kako vodi grad sa preko 17 miliona stanovnika gdje navodno ima preko 5 miluiona Bošnjaka.

Na kraju, uslijedila nam je kocka šećera, intervju sa Džekom i posebno sa njegovom ženkom Amrom. Koja nam je ‘ekskluzivno’ saopštila da neće više rađati, petoro djece od dva muža je dovoljno, a Džeko da će još igrati pa smo zadovljno odahnuli. Samo je Senad ostao ‘šokiran’ Amrom i njenom ljubavlju i materinstvu, kad je Džeko izustio da će prestati igrati kad ne bude mogao igrati, to ga je načisto dotuklo, iako nešto najnormalnije od svakog sportiste.

Naravno, svemogući hadžija nije odolio a da se ne pohvali kako je najavio hapšenje ”Osmice’ i Ranka Debeveca citirajući pri tom svog sveznajućeg novinara Vaskovića (sa tajne lokacije koju niko ne može otkriti, kojeg Dodik hapsi a ne može, kojeg traže i službe Srbije a ne mogu ga naći, ko da je Bože oprosti u prostorijama bh OSAe ili SIPAe) koji je govorio o hapšenju bez licitiranja imenima kao što uvijek ‘ekskluzivno otkriva’ sve tajne bh društva, najavio nam je i dodatna hapšenja i sve to nećete vjerovati sjedeći iza replike svog famoznog studijskog stola o kojem smo već jednom pisali.

Naime, da bi pokazao svoju i samo svoju ‘marku’ i novinara i studija, kad se javlja iz dijaspore obavezno šlajsa sa sobom repliku originalnog stola iz studija što stvara muke onim sirotanima koji ga sele sa mjesta u mjesto. To je radio i po Americi mučeći Bošnjake koji su ga razvozili po džematima a on se ‘javljao iz ‘bošnjakih zajednica’ da ljepše zvuči, evo ga, stola, i u Istambulu, blješti kao i njegov voditelj.

Da ne bi stola, ne bi ni znali da nam se to javlja Sandžaklija Ataturk iz nekog podruma muzeja u Turskoj.

U stvari, kad je načelniku Istambula koji je cijelo vrijeme pričao o miru, radu i zalaganju poklonio svoju knjigu ‘Rat uživo’ trabunjajući opet o ratu u BiH kojeg ovog načelnik adotiče samo iz kurtoazije, štivo koje je finasirala SDA a on distribuirao po džematima dijaspore, znali smo ipak da je Ataturk oživio. Naime, i on kao i Senad ne mogu bez rata.

Poruku iz ovog našeg gradića na Bosforu Hadžifeyzouglu Senad je završio poučnom poukom mladima u BiH i u Sandžaku. Koji trebaju slijediti ’emanet’ njegovih djedova pa ostati na svom ‘topraku’. ‘Ostajte ovdje … tamo’ poručio je, misleći valjda da svi mladi koji su još ostali u Sandžaku, trebaju kao i on pičiti za Sarajevo.

Pomiješao namjerno ‘tamo’ i ‘ovdje’, jer to nam dođe isto. Načisto je sjebo ’emanet’ rođaka : oni tražili da se Senad i njegov otac vrate u Sandžak i u Sjenicu a oni zgladili za Bosnu.

photo : Senad Hadžifejzović Ataturk i njegov putujući stol u Istambolu, arhiv