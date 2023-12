Hodža Kavazović na stazama Milorada Dodika, fetva za ‘Švabu’ Schmidt-a : Ne može, neće i nesmije hodža Kavazović ‘Reis Ajatolah’ i CEO najprofitabilnije vjerske firme u BiH Islamske Zajednice bez ‘mješalice’ i miješanja. Politika i političarenje, vlast u ‘građanskoj’ šerijatskoj državi, moć i vjerska indoktrinacija te vanjski i unutrašnji državni poslovi, umjesto religije i problema vjernika, glavne su stavke u opisu njegovih poslova.

* Svi bh Reisi od bh rata do sada, njih obojica, onaj prvi ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić ‘oktroisani’ i nelegalno ‘hatifermanom’ Alije Izetbegovića nametnuti lopov i ratni zločinac i ovaj izabrani njegov nasljednik Kavazović, iako posluju u sekularnoj i građanskoj državi imaju iste ideje, planove i zadatke, rade po istom Poslovniku i svom Ustavu. Islamsku Zajednicu su pretvorili u desni, radikalni stub vlasti i države i u oblandi ‘nemiješanja’ i građanštine, okupirali čitavu državu i sve njene pore u institucijama i strankama (posebno SDA/DF principijelna družba koalicije), izbrisali svaku odrednicu samostalnosti i odvojenosti vjere i države, u najprofitabilniju i jednu od koruptivnijih firmi u državi koja iako samo formalno vjerska udruga, već decenijama u vlasti participira kao politička partija i najmoćnije državno oružje. Nema pore bh društva u kojeg se IZ nije umiješala još od odluke o ulasku BiH u rat i njenog vjerskog logističkog djelovanja i islamiziranja ArBiH i državnih institucija pa do današnjih dana, kako onda tako i danas.

* Međunarodna Zajednica je odavno prepoznala moć ‘Ajatolaha Reisa’ u kreiranju države i društva pa je dobrim dijelom namjerno ili namjernom greškom upala u taj slatki procjep i zagrljaj, više su njeni predstavnici u Dvorima na Kovačima, u Reisatu’, nego što posjećuju predstavnike države, tu se u ‘zvanične i službene posjete’ primaju i strani ambasadori, čime ugođaj ‘evropske i sekularne države’ dobiva sve više na značaju. Istovremeno, javnosti se serviraju poneke blage kritike Reisu, ‘zabrinutost’ zbog njegovih ratno huškačkih izjava, koje se kasnije istope u ‘posjetama’ ili Bajramskim poklončićima i čestitkama. U BiH su ovi ‘stranci’ toliko osjetljivi na Reisa da čak i zakone ne nameću u vrijeme vjerskog praznovanja, na to pazi i VP Schmidt.

Tu, na sećiji ‘Ajatolaha’, vrlo je čest gost i pomenuti visoki bh predstavnik kojeg je prije par dana u stilu Milorada Dodika hodža Kavazović izvrijeđao i između redova izdao mu istu ‘fetvu’ kao i Dodik : vozi kući, šta ćeš ovdje. Schmidt je sličnu poruku dobio i na demonstracijama ispre OHRa u Sarajevu koje su organizirale sinhronizovano IZ, SDA i DF braća sa prekriženom facom Schmidta i američkog ambasadora u BiH ljetos na paroli sa porukom ‘go home’, sada ovih dana Reis je u stilu notornog Suljagića ili još notornijeg džihad bota Reufa Bajrovića ili Avde Avdića, visokog bh predstavnika nazvao ‘Švabom’. Skoro u isto vrijeme državna novina Bakira Alispahića ‘Patria’ je kao Dodik prije par godina imenovanje visokog bh predstavnika proglasila ‘upitnim’, a svi znamo koliko je pera i truda utrošeno na izjave Dodika u objašnjavanju kako je Schmidt bez odluke Vijeća UNa ‘obični turista u BiH’ ili kao nelegalni imigrant u naselju ‘Lipa’ kod Bihaća.

* Uz već odavno izrežiranu predstavu IZ u Mostaru oko nekakvog ‘Lakišića harema’ gdje se ‘brani identitet Bošnjaka i njihova opstojnost’ na liniji nekadašnjeg razgraničenja iz bh rata između Istočnog i Zapadnog Mostara gdje je Reis ušicao lokaciju za ‘islamski centar i džamiju’ kao poznati simbol zapišavanja teritorija a Hrvati HNK i crkvu, izdata je čak i knjiga “Lakišića harem u centru Mostara – trajanje i otimanje” u izdanju Muftijstva mostarskog i Medžlisa Islamske zajednice Mostar (uz veliku pomoć već zaboravljenog mirotvorca i Alijinog demokrate Safeta Oručevića), pa je Kavazović lično donio svoju guzicu da u ovoj teatralnoj predstavi u kojoj se ‘brane vakufi i grobovi Bošnjaka’u u Mostar zapapriči ionako paprenu situaciju u ovom dijelu BiH.

Braneći vakufe, zapravo otimajući elitne i centralne prostore, zgrade i zemljišta po BiH, Reis je u nadahnutom i pokvarenom govoru indirektno uz Lakišića harem objavio i svoj stav u pogledu najave visokog predstavnika o mogućem nametanju Izbornog zakona koji je u bobu kao i stav SDA/DF bulumente kojom prilikom je Schmidta nazvao ‘Švabom’, pogrdnim imenom kojeg su mu dali odavno njegovi medijski i politički jurišnici. Aludirajući tim nadimkom na ‘Hitlera’, na aparthejd nad Bošnjacima’ a što je sve sublimirano u porijelu visokog predstavnika.

‘Tako je od tih dalekih 80-ih, 90-ih godina 19. stoljeća, potpisom nekih tada vladara, tadašnjeg Švabe, pa sve do danas, ponovo će neki Švabo možda nametnuti neki zakon o imovini, i mi ćemo se kao narod naći pred sličnom situacijom..’ – rekao je Reis čime je dao do znanja da je Berlinskim Sporazumom ondašnje austrougarske muslimanima otimana imovina i nametani zakoni onda, kao što sada to čini ovaj drugi ‘Švabo’.

Reis je ovim osim uvrede Schmidt-u i potvrde istog stava Dodika i Reisove vjersko-političke mafije, najnormalnije ovim najavio da je unaprijed protiv odluke o eventulanim promjenama Izbornog zakona i potvrdio da se ne odriče svoje muslimanske države po cijenu da još više raspali maštu vjernika i džematlija, bez obzira na moguće posljedice i štetnost po državu. Posebno blokade vlasti.

* Vakufe je samo iskoristio za ovu sitauciju jer iako su mu oni ‘svetinja’, licemjerno je prešutao da on već godinama rasprodaje Božja dobra (vakufe-imovinu koju su IZ dali vjernici) te potvrdio da je čista laž kako mu je stalo do bošnjačkih kostiju u Mostaru. Ni slovom ni glasom nije pomenuo njegovu prodaju muslimanskih kostiju u Banja Luci ni tamošnji vakuf. Tamo je još 2016. Reisova banda prodala kosti i groblja muslimana i netragom je nastalo oko 1,5 miliona KMa a na groblju i vakufu nikle su zgrade Dodikovih tajkuna. Banjalučko tužilaštvo je optužilo četvoricu njegovih službenika i pokušaće na Sudu utvrditi u čijem džepu su završile ove pare kojima je ‘oštećena’ IZ BiH? Naravno, ovakve zloupotrebe i klepanje love nije samo zabilježeno u Banja Luci, mediji su pisali o tome više puta ali Reis sa horor očima i sa lažima u riječi je izvršioce tog kriminala nagradio ‘premještanjem’ na bolje i bolje plaćene funkcije tek kad je javnost debelo upoznata o ovom kriminalu.

Vakufi su mu inače već duži niz godina izvorište novih lokacije i zrada te love. Koristeći nepostojanje Zakona o restituciji u BiH Reis u suradnji sa vlastima odavno provodi svoju islamsku restituciju i sa pozivom na šerijatske zemljišne knjige’ i Otomansko carstvo i kosti Bšnjaka, čitava BiH je jedan ogromni njegov vakuf. Već je takav svoj zakon uveo u praksu. Od Vijećnice u Sarajevu do Tuzle ili Zenice.

Banja Luka mu iz razumljivh razloga nije interesantna. Tamo je lakše prodati i vakufe i kosti jer takav mu je i cilj. To je inostranstvo i za žive i za mrtve.

A što se tiče Reisove uvrede ‘Švabi Šmitu’ koju je izrekao po šnitu Dodika, takvu svoju hrabrost Reis crpi iz ‘prirodnog prava u BiH’ da je sve dozvoljeno u ‘interesu naroda i države’. Kada ga je u svom Izvještaju nedavno u UNu Schmidt ukorio za njegov radikalizam, prebrojavanje vojske i džematlija nonšalantno je to prokomentarisao ovako. ‘Njegovo je da piše izvještaje, stojim kod svojih izjava i navoda’.

photo : VP BiH Schmidt i Reis Kavazović april 2023, arhiv