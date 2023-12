KAKO UHAPSITI I GDJE SMJESTITI MILION ZATVORENIKA : Živopisni federalni ministar policije BiH Ramo Isak nova karikaturalna medijska reality zvijezda bh politike svakodnevno najavljuje hapšenja jer mu je to kao ekonomisti u opisu poslova policajca, zadnji put prije par dana najavio uz poznati prijeteći bošnjački kažiprst na tv (uslovno) hapšenje najmanje milion Srba u Republici Srpskoj

Još se ne zna (ali se pretpostavlja da se radilo o šemi sklapanja vlasti i većine ‘trojke’ po svaku cijenu pri izbacivanju SDa u vlasti) gdje su Dino Konaković NiP i Nermin Nikšić SDP ‘iskopali’ Ramu Isaka. Nikada BiH nije imala ovako živopisnog i karikaturalnog ministra a svakojakih se izmijenjalo, fala dragoj vladi i političkim koalicijama, kod nas je to ‘rodilo’.

Kako god, Ramo je postao ministrom federalne policije prije 6 mjeseci iako je po struci pedagog pa poslije ‘doktor ekonomije’ sa ‘prestižnog univerziteta Travnik’, što je samo po sebi prepoznatljiva kadrovska šema vlasti, i ima isto toliko vremena kako uveseljava bh svakoliku javnost svojim izjavama, slikama i nastupima. Voza se helikopterom sa sinom iz Sarajeva do Potočara, nabavlja skupe celularane telefone i auta kao i svaki bh ministar, hvali se imovinom koja po istraživanju ‘Centra bh Inicijativa’ prelazi 18 miliona KMa (što je naljutilo Ramu glavnog drota te ih nazvao neznalicama, ‘moja imovina je veća’), jednog sina koji je ranije bio ‘kralj nargile’ uvalio je uz pomoć ‘trojke’ u bh Parlament, drugog za direktora u KPD Zenica, posjeduje zaštitarsku firmu koja dobiva poslove od države, logično, i opet Ramo tvrdi da nema ‘sukoba interesa’ što je u BiH tačno jer svi imaju interesa, još se nagađa gdje će i kako uhljebiti i trećeg sina po redu. Nakon prelijetanja iz više dosadašnjih, osnovao je i svoju političku partiju koja se zove ‘Snaga naroda’, nešto po uzoru na idole iz SDA i Ramine muskulature. Mediji kažu da je dva puta pravosnažno osuđivan dok Ramo ‘nehaje’ a ni ‘trojki’ nije mrsko. Šta fali, malo pucao na svadbi, samo par metaka, ‘da je bilo više’ veseli Ramo kaže ‘ja bih sve ispalio’.

Patriotizam mu je na prvom mjestu i ljubav prema državi što je opat značajka svakog bh uhljeba u državnoj vlasti ali ono najosnovnije, Ramo je svaki dan u medijama. Piše a niko mu nije pisao, komentariše kao Denis Bećirović ili imenjak Zvizdić ili ‘Hižaslav’ Cerić, ali ono bre i bolan najglavnije ; Ramo svaki dan prijeti hapšenjem hvaleći svoje uspjehe ministra i veličajući svoje nadležnosti, sposobnosti koje nisu upitne nikako jer slike iz teretane pokazuju Ramine mišiće i njegovu samouvjerenost, ‘ne da na državu’.

To sa hapšenjem Ramo je otpočeo prvo na Dodiku, do sada ga je ‘uhapsio’ nekoliko puta iako još ni pretres protiv Dodika nije otpočeo, sa kolegom ministrom Nešićem se redovno pismima obračunava a i ovaj sa njim, a kad mu kažu da njegova policija ne smije ni priviriti bez odobrenja u entitet Republika Srpska jer tako stoji u zakonima, Ramo šeretski odgovara ‘a gdje to piše’, pa dodaje. ‘Iščitao sam ja propise a ima i drugih načina’. Što će reći, mogu ja Dodika sačekati negdje u Federaciji, iza ćoška, a! Odavno je po bh mudima i patriotskoj neustrašivosti nadmašio notoronog Zukan Heleza, što bi se reklo na čistom bosanskom Goodbye Mr. Zukan, Mr. Ramo You are very welcome!

Na stranu to što je u opisu poslova svakog drota da hapsi i lema kriminalce, ali Ramo je sa hapšenjem ulio strahu ne samo kriminalcima u Republici Sarajevo, većem entitetu od 23% FBiH već i u mrskom manjem, skoro 50 % entitetu Republika Srpska znanom u bh medijima kao ‘eres’, Dodiku i svim Srbima. Čak ni Hrvati u nepsotojećem enitetu ‘Herceg-Bosna’ ne spavaju mirno. Kao što znamo, a znamo jer Ramo kaže, Sarajevo je po sigurnosti najsigurniji grad u EU ili sličan njima. Njegovim dolaskom u fotelju čaršijska bagra i mafija se prepala pa umjesto da voze pijani, švercuju drogom, otimaju celularne i novčanike ili da se rokaju kao sav normalan kriminalni svijet, sjede kod kuće i igraju domine ili se obračunavaju preko ‘fejsa’ ili ‘tik-tok, evo me da ti jebem mamu’ aplikacije. Ili kradu patike po džamijama. Ili džepare tamo i u ulicama gdje nema polcijskog znaka ‘pazi novčanik’. Dok mame svoju djecu u BiH i u ‘eresu’ uspavaljuju sa njegovim bradatim likom, mišićima i prijetnjom : ‘ako ne zaspiš u roku odmah, zovem Ramu’. I djeca odmah zaspu. Ili kad neće da jedu kažu im ‘uzmi špinata ili luka pa ćeš biti kao Ramo’ i klinci odmah navale na ‘organski vegetable’ iz bašče.

Da li je ministar poželio da ovakvim čestim istupima bude na tv ili u novinama kad je prvi otpočeo trakavicu o hapšenju Dodika čim je optužnica stala na pravnu snagu ne zna se, samo se nagađa, međutim zna se da u bh medijima čim spomeneš Dodika i ‘eres’ eto te u tv dnevniku. Tako eto i Rame. Koliko je bizarno naglasiti da FMUP nema nikakvih nadležnosti oko hapšenja Dodika ne treba naglašavati, ako Ramo veli da može, onda je to kraj priče.

Međutim, poslednjim istupom koji mu inače nije najbolja strana, mislim na izražavanje i elokvenciju, na tv ‘Face’ to ‘Face’ kod Hadžifejzovića, majstora za ‘šokantne i ekskluzivne’ sjedeljke, Ramo je prevazišao samog sebe. Osim Dodika kojeg zaista treba već jednom uhapsiti i skratiti mu muke ali ako se i kad (se) osudi i kad bude takva naredba od Suda što u BiH ne mogu dočekati pa su već presudili, Ramo je teatralno najavio hapšenje svih Srba u Republici Srpskoj.

Dobro, nije baš tako rekao ali jeste ovako : ‘pohapsiću ih sve ako se odluče na odcijepljenje’ a ‘Sandžo’ Senad to podvukao u naslovu prije videa uz tekst. I sa slikom karakterističnom za hodže i bošnjačke lidere, sa prijetećim kažiprstom koji sam za sebe govori o ozbilnosti prijetnje Ramo je obišao Svijet.

Nema veze što će još danas ili sutra sjediti sa srpskim ministrima i ‘dogovarati’ i bistriti politiku, Ramo je bio u eteru a mi dobili još jednog nenadjebivog domoljuba i možemo ‘mirno spavati’. Kao ‘zaklani’, izvinite na izrazu.

Srba u entitetu Republika Srpska ima više od miliona ili ‘tu negdje’, pa se postavlja pitanje vjerodostojnosti Ramine želje i odluke, gdje smjestiti toliki broj zatvorenika.

Niko nije pitao Ramu za taj problem pa je to ostalo nerazriješeno, međutim znajući Ramu, njegovo poštenje sa kojim šica i njegove mogućnosti, problem uopšte nije problem, Šta ti je danas milion, je li tako? Tim prije ako ti je sin direktor ‘ka… pe .. doma Zenica’, koji samo čeka da mu se firma napuni.

Slika-montaža ‘supermena’ policajca Rame na internetu, međutim, govori o još jednom bh čudu. Pojašnjava zbog čega isfrustrirani SDA i Reisovi Bošnjaci i jurišnici ne mogu prežaliti što ih je ‘Zapad zaustavio u bh ratu na ulasku u Banja Luku’ i kako zamišljaju ‘konačno rješenje problema BiH ukidanjem Republike Srpske te povratak povratnika kojih tamo nema ni od korova.

Tako što Ramo na konju kao nekad turske vojskovođe pobjedonosno ulazi u Banja Luku u maniru Kralja Tvrtka po ideji Benjamine Karić načelnice za spomenike Sarajeva a ‘mirovnjaci’ mirno posmatraju dok se u pozadini čeliče visoke munare i masa razdraganih koji ga sa osmijehom očekuju.

Da ga nije, Ramu bi trebalo izmisliti. Sa kad ga imamo, ne treba izmišljati ništa.

P:S. Svaka sličnost sa licima i događajima – slučajno je namjerna.

photo montmontaža : Ramo Isak ulazi u Banja Luku, u okviru : ministar Ramo Isak prijeti na TV prstom, arhiv