Salko se ‘zamonašio’ : poznati hercegovački šeret i gastarbajter-influencer u Njemačkoj Salko Juklo i satirični oštri kritičar na web-u prepoznao draž love u vjeri, samozaposlio se u Islamskoj Zajednici BiH koju je ismijavao, sada na Youtube kanalu i njegovom izdanju ‘Vikend-mekteb’ čita Ilmihal i uvodi nas u islam.

Poznato je da kad ti počnu tonuti lađe, kad gubiš karijeru, lovu i popularnost, potražiš ‘spas u vjeri’. Tamo uvijek ima mjesta za luzere svih vrsta, za ubice, narkomane, pjevače i glumce, za svakog ko ‘osjeti ono nešto’ a posebno kad se osjeti miris love i internet slave. To vrijedi i za internet mudrace-influencere, također.

Ima i onih koji bježeći od ovog svijeta zažele samoću i mir pa se sakriju u manastir da očvrsnu snagu u paćeničkim zidinama a što prakticiraju katolici ili pravoslavci, naš Salko Juklo kao i svaki ‘osviješteni musliman’ skonato je kakvu snagu ima vjera islama a posebno njen ‘bismillah biznis’ gdje se ‘akoBodda’ i ‘mashanllah’ začas opariš a ne traži se puno, tamo se okrenuo. Samo malo skrušenosti, propagiranja vjere, malo nekad naučenih molitvi na arapskom i eto te, smiješi ti se para i popularnost i fiktivno iako propao, nađeš svoju sreću. Uz novac i religiju neizbježna je.

Toga se dosjetio Salko Juklo gastarbajter iz Njemačke, hercegovački influencer koji nas je par godina zasmijavao svojim doskočicama, tobožnjom kritikom društva i politike, religije posebno i njenog uticaja na državu, no kad je vidio da njegove pjesmice više niko ne sluša, prvo se požalio i molio za ‘lajkanje’ njegovog internet planetarnog carstva odakle je dijelio lekcije svima i svakom, ‘telefonirao’ Dodiku, Bakiru, Reisu, hodžama, a onda nam kao i svaki vjernik obznanio da se okreće vjeri islamu i da otvara novi Youtube kanal ‘Vikend mekteb’. Odakle je već krenuo da nas poduči islamu (a hoće, kaže, i o drugim vjerama i religijama jer on ljude voli i poštuje svačiju vjeru) i ugledali smo umjesto Salke ‘pjevača’ razrogačenih i smiješnih očiju, ‘nane Raseme’ ili ‘Sebije ispod zara’ nasmiješenog Juklu novog Reisovog uposlenika sa odnjegovanom bradicom odranije, kako čita Ilmihal-‘islamsku bukvar za početnike’ i kako nam propovijeda da osim Allaha nema drugog Boga, kako osim Pejgambera nema važnijeg Poslanika. Ni od Salke većeg vjernika muslimana.

Dobro, niko nije pravi musliman dok ne povrati poslije pijanke, hoću reći ‘dok se ne povrati’, ali Salko je ono baš ispovraćao. Jebi ga, da je iko drugi odlučio postati internet hodža (iako to nije nikakva novost, Islamska Zajednica je odavno preplavila internet, tv i druge medije i mapirala svaku džamiju i mejtef) osim Salke, lakše bi sažvakali. Zato jer je Salko bljuvao i rigao vatru i bezobrazluk koji ne priliči nijednom hodži a kamo li novopečenom bh muslimanu Salki. Ono, kad pljuje i ismijava Reisa, marame, bule koje naziva ‘buljama’, kad se sa ispruženim srednjim prstom ili držanjem za međunožje oobračunava sa hodžama, novinarima i političarima, kad obrezane tituliše ‘feslijama’, kad se koristio i dimio ‘pušenjem i popuši mi ga’ frazama, sve je to Salko strpao ispod Ilmihala kojeg ima svaka muslimanska kuća, da se ne vidi, pa nam sada hodža Salko čista nešto drugo i ‘uvodi’ nas u čistoću islama.

Progovorio je i arapski, tačno onako kako se traži od svakog hodže, valja vidjevši koliko ‘pratilaca’ za kojima je danima plakao imaju silni hafizi i nekakve ‘daije’ ili obični hodža iz džemata Breka u Sarajevu, pa mu omililo srce od Boga i od molitvi, znajući da naš narod ima kratko pamćenje, zapravo nikakvo, uzdajući se u tu našu poznatu vrlinu.

Međutim, hodžica kakvim postaje Salko, prepuna Bosna, loša mu je prognoza a njegovih tragova prepun internet.

Njegova najveća mana muslimanska po vjeri koja se zove smutnja i licemjerje (a koja je i pored tog najveća osobina muslimana) i neviđena dvoličnost koju je ovim pokazao, samo su podebljali našu sumnju o Salki sveznajućem satiričaru još davno, pišući o njemu (vidi post : Salko Muderris iz dijaspore), nas nije iznenadio.

Još prije nego će se ‘zamonašiti’ smo to prepoznali i pojasnili koliko se Salko osilio pa počeo osim uvreda slati i prijetnje svojim ‘neposlušnicima’ i kritičarima koji mu ne ‘klikaju’ na svaku njegovu glupost ili na prilog iz njegovog voćnjaka kad kosi travu, ili dok jede narandže iz Turske kao najbolje na Svijetu.

Bio je Tite mi, zanešen ‘svjetskom popularnošću’ počeo izdavati i zakone i fetve te naredbe o kretanju (‘nekima treba zabraniti ulazak u Sarajevo ili im otvarati poštu’ – naveo je on i imena ‘takvih’, neka muslimanska prezimena mu ‘liče na četnička’…), prosipao je niz disko-uradaka koje se graniče sa kičom i zadnjim primitivnim smećem ali svjedno, bh mediji su ga u opštoj medijskoj hajci na bivšu vlast pratili u stopu, posebno jer je ismijavao Bakira Izetbegovića, Reisa ili Bakirovu hanumu, čak su mu priloge redovno puštali kao ekskluzivu u tv studiju, kao notorni Hadžifejzović na tv ‘Face’.

Njegova, Salkina preporuka, je bila da se Bakir zaposli skupa sa Sebijomu Njemačkoj u javnoj kući ili kakvoj eskort kompaniji (aludirajući na njihovog kratkotrajnog zeta Ćamila i njegovu escort firmu), međutim evo, dočekali smo da se i Salko sam tu obreo. Bez obziraa što će učiti na arapskom i citirarti Ilmihal ili Kur’an, ovim potezom je ispao kurva kao što su Bakir ili Sebija. Svojim vikend mektebom prostituiše i sebe i Islamsku Zajednicu BiH koju je odavno smjestio u svijet kurvarluka.

Sunovrat kakav još nije viđen na nebu influencera odvešće Salku u zaborav.

Tite mi neka će, i treba tako. Jer, niti je ono što je godinama hrakao i pljuckao po inetnetu urađeno ‘pod avdestom’ (pranje i umivanje muslimana pred molitvu, op. Cross) pa neće ni ovo što će raditi u buduće. On je davno uprljao svoj vjerski obraz i nema tog pranja koje će ga oprati.

Taman kad bi otvorio pored ovog vikend mejtefa i pokretnu džamiju sa kojom bi špartao Nejmačkom, neće mu se više vjerovati. Allahimanet (doviđenja, ili : neka ti je Bog na pomoći) Salko.

Da će mo mu se sad kao ‘špiclov’- hodži, kao nekad ‘šeret Salki’ ranije smijati – to je sigurno.

photo screen : Salko Juklo vikend escort Youtube hodža, arhiv