Konak ‘Kod Hilmije’, is it pork ? : kako je i zašto Bošnjak iz Bijelog Polja označio slaninu ‘halal kvalitetom’ ?

Bošnjak iz Bijelog Polja, Crna Gora, Hilmija Franca uzdramo je jednu od najprofitabilnijih podfirmi Reisa Kavazovića njegovu ‘Agenciju za ocjenjivanje halal kvalitete’. Iz njegove firme ‘Meso-promet Franca’ puštena je na tržište slanina sa oznakom ‘halal kvalitete’, neki kupac iz Tuzle otkrio je ovu ‘aferu’ pa se u skoro svim medijima pojaviše ‘šokatni’ i posebno ‘skandalozni’ naslovi sa slikom proizvoda.

Kuku and lele, svinjetina, još gore slanina i to samo takav ‘haram’ (zabranjeno totalno za muslimane) prodaje se pod oznakom Reisove Agencije za bitku protiv svinja. Udar na muslimane, nema druge. Čuvari čistoće mesa i mesnih prerađevina iz Sarajeva su promptno reagirali i rekoše da je ‘proizvod odmah povučen iz prodaje’.

Vjerovatno jeste ali tu fali još podataka. Ne zna se gdje je sve otišla ova ‘halal slanina’, da li je neko od muslimana i prije otkrića probao pa se pokajao, šta sa onim muslimanima koji jedu i slaninu i svinjetinu jer ima i takvih ohoho samo se ‘prave’ da ne jedu, nije rečeno ni zašto savjesni otkrivač svinjetine nije oznaku ‘halal’ vidio prilikom kupovine. Napose, šta će mu uopšte slanina, što ju je kupovao, gdje si vidio halal slaninu kad svinja nije nikad bila ćurka? Ne zna se ni koliko je kupaca slaninu već kupilo i pojelo a ono najvažnije, što se ne navodi u reakciji ‘agencije’ ne vidi se da li je ili nije vlasnik firme imao ugovor a Islamskom Zajednicom da proizvodi i prodaje halal hranu.

Naime, zna se da svi oni koji uplate ovoj Agenciji pozamašnu sumu novca jer je Reis ovu Agenciju ‘zaštitio’ po bh propisima (kao što je uradio sa cvijetom Srebrenice bivši Reis ‘Hižaslav’ Cerić) da bi kao i svaki biznisman zaradio lovu i ima sva autorska prava, mogu na svoje proizvode stvaljati oznaku Agencije, još nema podataka da li je Hilmija Franca vlasnik firme uopšte u ugovornom odnosu sa Islamskom Zajednicom ili ne? Mada se unaprijed sumnja da bi takav certifikat za svinjetinu dobio.

Naravno, ima i ovo, mada se to ne tiče Reisata i muslimana : firma ne proizvodi slaninu za muslimane već za potrošače, uz napomenu da proizvođač ne bi smio zloupotrebljavati logo certifikat ‘Agencije’.

Do tada, prvo pitaj ‘is it pork’ u svakom dućanu prije nego kupiš. Pa ako ti kažu da nije svinjetina, ožeži. U protivnom ćeš se ‘omrsiti’. No, lako će mo za svinjska rebra, meso ili slaninu, tu nam ne treba nikakav znak ‘Agencije’, prepoznaje se po izgledu i mirisu, šta će mo sa hiljadama proizvoda koje su na policama bez Reisove Agencije i njenog logo znaka i koje svi konzumiramo, muslimani također. Kao recimo čokolade, bombone, slatkiši, žvakaće gume, pizze, burgere, mesne prerađevine, neki ljekovi, zubne paste i da ne nabrajam dalje, hoćemo li to prestati konzumirati a ne možemo bez toga iako ti proizvodi imaju u sebi ako ništa drugo a ono bar malo svinjskog želatina?

Naravno da nećemo, te Reisove Agencije to ne mogu spriječiti iako u BiH se sve okreće halal certifikatu, od sladoleda pa do hotela ili hrane za ribe, čak. Pa i pored toga muslimani to tamane poprilično. Dovoljno im je da dobiju potvrdan odgovor od prodavca da nema svinjetine i sve je riješeno. Kao npr. u pizzi nema svinjetine ali se peče na isto mjestu gdje i one sa svinjetnom, a mi happy jer se držimo ‘Reisovog užeta’.

Isto se dešava i u đačkim menzama u dijaspori. Djeci muslimana se ne servira svinjetina jer to oni naučeni kod kuće provjeravaju pitanjem ‘is it pork’, ali se hrana ne priprema na odvojenim mjestima.

Svako ima pravo da bira šta će jesti ali treba reći da je ova Agencij Rijaseta odličan izvor love i u tome je poanta. Dobro Reisatu a dobro i fabrici proizvoda jer računaju da će muslimani navaliti kad vide takav njihov znak na proizvodu.

Svjesna zabluda. Koju su radili još davno nekadašnji gigant iz Vel. Kladuše ‘Agrokomerc’ i Fikret Abdić kada su proizvodili koke i ćurke za arapsko tržište, Reis je korak unatrag iza Abdića na tom polju.

‘Crnjak’ u ovoj ‘aferi’ sa halal slaninom je što je upakovana u firmi Bošnjaka, što joj daje dodatnu dozu zajebancije i dokolice (kao u seriji LZN i Konaku kod Hilmije) koja može prerasti u nacionalistički svinjski međudržavni spor ukoliko se ‘pronađe’ da je sabotažu namjestio neko od nebošnjaka.

Jer, od požara od prije nekoliko godina Hilmija i njegova firma sa blizu 500 zaposlenih jedva su se oporavili.

P.S., kao prilog uspješnosti Agencije za halal kvalitetu i ovom ‘skandalu’

Decembra prošle godine na jednom ‘Svjestkom0 takmičenju u jedenju čvaraka u Prijedoru prvo i drugo mjesto osvojili su Mirsad Mrkalj i Emir Hodžić. Pobjednik Mirsad je izjavio na kraju takmičenja : ‘svaka čast vama Srbima na takmičenju i čvarcima, znate ih dobro praviti ali ne znate dobro jesti’.

photo : Hilmija Franca vlasnik firme ‘Meso-promet Franca’ Bijelo Polje, arhiv