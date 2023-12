bh reality, koga kujemo u zvijezde : Miran Fabjan u ‘Zetri’ pobijedio jer je uzviknuo ‘elhamdullilah’ i jer ga je podučavao Dževad Poturak ahbab Salke Zildžića, Tomo Spahović je izgubio jer nije znao izgovoriti ‘inshanllah’ kao Joe Biden američki predsjednik …

Da, nemojte se čuditi naslovu, pusti bošnjačke medije, njihove naslove i njihovo baljezganje. Da nije bilo kako je bilo, tuča dvojice sportaša iz podzemlja i kriminala ostala bi nezapažena. Ovako, medijske zvijezde.

Pa da pojasnimo.

‘Internacionalni’ turnir NFC 14 teških nabildanih MMA momaka u sarajevskoj Zetri donio je medijsku slavu Slovencu Miranu Fabjanu, tehničkim nokautom pobijedio je Tomu Spahovića predstavnika BiH. Zapravo, postao je slavan ne pobjedom već njegovom izjavom poslije meča.

‘Allah me vratio u život, Allah me vratio u meč. Elhamdulilah’!

Upravo ova rečenica omogućila je Fabjanu da u čas postane ‘zvijezda’ i da preuzme glavne naslove bh medija, ostalo je još nezabilježeno da Rijaset vijest nije prenio ali ju je zabilježio ‘dnevnik’ islamske tv ‘Bir’.

Saznali smo tako da je Slovenac ‘našao sebe u islamu’ i očarao Bosnu. Savim logično što bi rekao ‘Fufe’ iz sarajevske kultne serije LZN, međutim uz ovo se nameće par pitanja bez jasnih odgovora.

Prvo, kako je moguće da slavimo dojučerašnjeg narkomana i osobu koja je izmlatila ženu i bila pa godinana liječenju od teških droga i otkud takav tip u islamu?

Lako. Nije jedini drogeraš, zlostavljač familije ili izgubljeni tip sa izgubljenom karijerom koji je utočište našao u vjeri. Pa pokupio naslove i osnažio vjeru, vidi kako je ‘prava’ svi tu dolaze.

Onda, kad to obznani, sve mu je oprošteno. Pa ga ‘krene’. Prateći silne prelaske na islam nisam još našao (ili ih ima vrlo malo) da kažem nekog ‘normalnog’ koji je to obavio dok je bio ‘normalan’, skoro niko od slavnih pjevača ili pjevačica, boksera ili glumaca, svi su se okrenuli vjeri tek kad su zglajzali debelo i duboko i na zalasku karijere. Ili kad s postali ubice ili završili u zatvoru.

Kada sam posjetio jednog bh vehabiju u Americi (u državi NY) u zatvoru radi intervjua, koji je dobio 56 godina zatvora upitao sam ga otkud u vjeri kad se znamo iz kafana i žurki a on mi je bez ustezanja odgovorio : vjera me spašava da ne moram raditi, da tražim bolju hranu i da me drugi opasni tipovi ostave na miru. Kur’an u ruke, bijelu kapicu na glavu i brada pola metra i, veli, ja sam ‘rahat’. Praktično i korisno, ali nije iz duše i prirodno.

Čak ni izvikani Muhamed Ali nije prešao na islam ‘jer je osjetio nešto’, zna se da je to uradio da bi izbegao mobilizaciju u rat i zatvor, poslije je sve istorija.

Znači, po činjenicama koje svako može provjeriti jednim klikom na internetu, Slovenac Fabjan je liječeni narkoman i osoba koja je mlatila ženu i rasturila brak, sad nek uživa kao fin i pristojan vjernik ali ne treba javnosti prodavati međunožje pod bubrege.

Plus, Fabjan je osim igre na vjeru iskoristio i činjenicu koju je naglasio, da ga je trenirao još jedan sličan ‘vjernik’ Dževad Poturak iz istog sporta, inače nekadašnji član stranke Fahrudina Radončića i poslanik u vlasti u Sarajevu, vlasnik zaštitarske agencije, što mu je dodatno dalo aplauze u Sarajevu. Koje voli i obožava ovakve patetične i pokvarene vijesti i događaje začinjene snagom mišića i islama.

Poturak inače rovno trenira sa SDA vehabijom Salkom Zildžićem koji je nedavno sa pištoljem uhapšen u Srbiji gdje je sklopio nagodnu i lagodno uživa u parlamentarnim klupama. Podsjećamo, iako islam ne trpi nijedan sport u kojem se ‘nervira i psuje’, uglavnom su islamisti u borilačkim sportovima od Tysona američkog boksera do Zildžića, ne znam da je ijedan igrač šaha ili društvene igrice ne ljuti se čovječe ili igrač domina prešao na islam. Niti znam da ima ikakav sport u kojem se ne nervira i ne psuje.

Ovaj drugi, što ga je Fabjan nokautirao, ova ‘žestoki momak’ Tomislav Tomo Spahović je izgubio jer nije znao preći na islam na vrijeme. Ili bar izgovoriti ‘inshanllah’ kao onomad američki predsjednik Joe Biden, čime je onako senilan i pospan odmah ušao u Bijelu Kuću, Bošnjaci su ga mjesecima citirali i slavili sve do rata u Palestini.

Odrednicu za naciju ‘Bosanac’ kod ovog tipa sam namjerno stavio pod navodnike, da podsjetim čitaoce da je to falš i greška jer takva nacija ne postoji u BiH. To svi znamo ali i dalje prdimo i izjednačavamo ime Bošnjak koje postoji u Ustavu BiH i ime Bosanac kojeg tu nema. Čak i pored činjenice da je ‘uvaženi’ Reis Kavazović javno rekao da ‘Bosanci mogu biti samo konji’ citirajući izjavu bošnjačkog pisca Ibrišimovića i pljujući po zagovaračima nekih krugova u Sarajevu da bi trebalo da se odreknemo Bošnjaka u korist Bosanaca. Dakle, bolje je za njega da sam ga nazvao Bosancem sa navodncicima nego da prostite konjem.

Spahović je, neka se i to zna, ubica i da imalo ima države i zakona ne bi ga bilo u ringu, vježbao bi u teretani sa rešetkama u Zenici ali kako je BiH naš reality show, sve je moguće pa i ovo. Naime, ubio je 22. aprila 2016. godine u ulici Nusreta Prohića u Sarajevu sa pet hitaca iz pištolja Amila Geca ‘kolegu’ i ‘žestokog momka’ i osuđen na 7,5 godina zatvora. No, eto zahvaljujući našem pravosuđu, izišao je prije nego je kaznu izdržao i iz Zenice stupio pravo na ‘internacionalni’ turnir, pretvorili mu ostatak kazne u uslovnu osudu.

I stiže nam sa umjetničkim imenom kao Jusuf Nurkić : ‘The Beast’- zvijer. Koje mu sasvim priliči.

photo : MMA borci Miran Fabjan i Tomislav Tomo Spahović, arhiv