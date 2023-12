Isti tekst a različita fotografija : aktivistica iz Kaknja Hajra Čobo protiv britanske kompanije i obratno

Vjerovatno ste čuli za Hajru Čobo, aktivistkinju iz Kaknja koja se bori protiv britanske kompanije ‘Adriatic Metals’ koja u BiH istražuje i vrši eksploataciju ruda u Varešu. Ovih dana je zbog svojih javnih nastupa dospjela u žižu interesovanja kritikujući bh vlast i kompaniju koja zagađuje Vareš i okolinu i vrši eksploataciju i uništavanje šuma i rijeka te zagađuje okolinu već dvije godine.

Ova kompanija je od vlasti Zenice i Zeničkog Kantona dobila koncesije po povoljnim cijenama bez obzira na štetnost po građane i okoliš, pare su bile jače od hektara uništenih i posječenih šuma te razvaljenih i zatrovanih korita rijeke, priča odviše poznata. Svojim aktivizmom Hajra ih je razljutila pa su je tužili za nanošenje štete i ugleda Kompaniji usljed čega će aktivistkinja morati na Sud.

I, generalno, nema se tu šta prigovoriti, vlast u BiH je spremna a to i čini da unovči sve pa i vazduh koji dišemo i naše ugrožene živote, međutim ovdje je interesatno kako smo u svemu podijeljeni pa i medijima.

Tekst Hajre Čobo u bošnjačkim medijima je popraćen njenim slikama na kojima je u hidžabu dok u ‘onim drugim’ Hajra nam se ukazuje u sasvim drugačijem izgledu. Svakom prema potrebi.

Da li je to Hajrina želja ili preporuka ne znamo niti osuđujemo Hajru zbog njenog načina i stila života, da li će biti otkrivena ili pokrivena to je stvar njenog izbora. Ovdje i sada želimo samo skrenuti pažnju na nesklad između ‘tona i slike’. Između teksta i fotografije u toj ‘našoj različitosti’, po čemu se odavno prepoznajemo i što je često u bh ‘medijskoj praksi’. I u praksi mnogih Bošnjakinja, od Selme Bajrami pjevačice do džematlijki u dijaspori, po kojoj može i ovako i onako. Na ‘fejsbuku’ u bikiniju ili dekolteom k’o lavor, na radnom mjestu pokri što više, ‘moja vjera to traži i imam pravo’.

A da je Hajra u pravu u svojim aktivistički gledištima u to nema nikakve sumnje : slike razrušenih korita i bagera u njima te posječenih ogromnih šumskih površina su sasvim otkrivene i jasne.

photo : Hajra Čobo, arhiv