Federalna vlada o ’16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja na ženama’ sa svojim ‘partnerima’ nasilje nazvala fenomenom, kao i Fata iz našeg vica svoj kurvarluk ….

Znate li onaj stari fenomenalan vic o Fati i Sulji i fenomenologiji?

Znam da po ‘našoj vjeri’ vicevi nisu dobrodošli jer mi smo stoposto bogobojažljiva nacija kojoj nikad nije do smijanja zbog više razloga, jedan je najglavniji : u njima se ‘ismijavaju Bošnjaci’, koji u ovim pričama uvijek ‘ispadnu glupi’ a osim toga ‘vrijeđaju’ se naše ‘svetosti’ a ne ‘njihove’, pa ipak moram ponovo reprizirati taj ‘štos’. Samo iz razloga da ove islamske teorije koje nas tjeraju u suze, kmečanje i plač razveselim, i ujedno da pokažem da smo mi vickasta nacija i da ove vjerske fetve imaju istu snagu kao i odluke visokog bh predstavnika, zbog čega će viceva biti uvijek.

I, ima ih, čak i tam gdje ih ne očekujemo.

Prvo, notorna je laž da ‘mi ispadnemo uvijek glupi’ u vicevima, obratno je : ‘ispadnemo’ skoro uvijek pametniji od ‘drugih’, inače ne bi bilo ni viceva o nama. Kako život u kojem živimo nije savršen, stoga nekada moraju i Mujo ili Suljo pa i Hase uz Fatu pokazati svoju nesavršenost. Druga primjedba ‘čuvara našeg ćudoređa i čistoće’ koja se odnosi na Fatu iz viceva kojom se vrijeđa hanuma Poslanika Fatima, notorna je glupost, jer umjesto Fate komotno se u vicu može uzeti i neko drugo ime, recimo, šta znam – Ajša, opet bi dobili isti efekat. Pa nećemo valjda mijenjati naša fina imena zaboga, ili predati nekom tu našu vickastu titulu.

Ne bih se sjetio ni vica ni Fate u ovim trenucima kad se čitavom BiH smo žaluje, spomeničari i tuguje a napada sve što asocira na pjesmu, piće i veselje, čak ni pticama nije dozvoljeno da cvrkuću već moraju graktati da nije nedavne izjave vlade FBiH, jedne od vickastijih komponenti našeg društva i države. U vezi ovih silnih napada, tuče, zlostavljanja a posebno ubijanja ženskog roda, majki i žena što nam se u našoj lijepoj domovini dešava sistematski i stalno i nakon ‘16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama’, vlada je izdala baš onako humorno obaviještenje i izjavu koja je klasični spoj vica i fenmenologije vlasti. Pored već poznatih ispraznih tarlahanja i odveć znanih doskočica (‘organizovali smo sa partnerima niz aktivnosti sa ciljem podizanja svijesti … nlah … blah … blah’), naša nasmijana vlastela u uvodu je naglasila kako je ‘nasilje nad ženama fenomen koji pokriva polja isgurnosti i pravde‘, što nije ništa drugo nego pravi domaći vic. Koji će nam biti i jeste već ispričan uz nekakve bezvezne i malobrojne šetnje po Sarajevu sa parolama. Evo i zašto.

Nasilje nad našim ženama, djevojkama i majkama nije nikakav fenomen ni po definiciji ni po filozofskom tumačenju i shvatanju, nažalost to u BiH nije čak ni pojava (pojave su rijetke, zato se tako i zovu) već ‘normalna stvarnost’ i svrstati je pod fenomen može samo smiješna i šarlatanska vlast kakvu imamo. Ako će mo po definiciji da je fenomen svaka pojava koja prikazuje naše opažanji kao teška i rijetka i teško objašnjiva pojava, jasno je u startu da lemačenje i zlostavljanje ženskog roda u BiH nije ni blizu tome, kao što rekosmo to se kod nas ‘ne pojavljuje’ sporadično već se dešava skoro svakodnevno. To je naša stvarnost i realnost koju je lakše izlistati pod fenomen ili pojavu nego išta poduzeti da je nestane i da je spriječimo. Zaboga, nije to zemljotres pa da ne znaš kad će gruhnuti ili neka nadnaravna snaga i pamet dato nam od rođenja već je to upravo rezultat nerada, ignorancije i čak i tradicije našeg društva. Osim toga, fenomen može biti i nešto lijepo, rijetko i kao dar prirode, u šta sigurno ne može ići ubistvo ili premlaćivanje supruge bilo pred djecom ili pred očima iste ove fenomenalne vlasti.

Tu dolazimo do Fate i Sulje i vica, koji se može uporediti sa ovakvom nakaradnom ali iskrenom izjavnom federalne vlade o fenomenima. Fata je u vom vicu ‘poznata odranije‘ kao i naša vlastela gdje su sve sami osuđenici ili kriminalci uz mali časni broj izuzetaka, i kao i vlast voli sex i ‘partnere’ ali nikako da nađe pravog. Kad joj doktor predloži da nađe drugog partnera a ona isprobala pola sela, opet isto, nakon čega je doktor uzviknuo ‘pa ti si Fato pravi fenomen’. A Fata uskliknula : ‘fenomen nego šta, a oni meni vele da sam kurva’.

E, vidite, ovo kurvanje vlade je isto kao i Fatin nezajažljivi seks i zato im je ovih ’16 dana aktivizma’ čista fenomenologija.

Jer nisu uradili ništa i nažalost neće ni u buduće osim što će sklapati svoje viceve. Niti država ima zakone koji bi zaštitile ovu popilaciju niti ima spremnosti da se takvi propisi donesu, međutim čak i oni koji postoje mogli bi pružiti nekakvu zaštitu ali se izbjegavaju ili nakaradno primjenjuju. ‘Sigurne kuće’ u koje smiještaju rijetke nesretnice koje se uspiju spasiti batina mužjaka, noža ili pištolja su u nemilosti i finansiraju se više donacijama nego državnim parama, i one su sigurnije za krvnike nego za žrtve, za žrtve su to više nesigurne tamnice čiju adresu hrabre ubice i batinaši lako dobiju. Od vlasti ili onih bliskim vlastima. Sudovi i ono malo propisa koje štite žrtve razvaljuju i povređuju, navoditi primjere ne treba, svi znamo koliko je izmlaćenih i ubijenih žena i djevojaka u zadnjih nekoliko godina. Fenomenologija vlasti je za medije i za raju, čisto da nam razgali dušu kao i vicevi o Fati i Sulji.

Mnogi od ovih iz vlade što pričaju o fenomenu umjesto o našoj bolesti društva, vjere i države, namjernom ignorancijom su sebe odavno našli u ovom vicu jer iako su izmlatili svoje žene daju nam lekcije o ‘fenomenu’ ubijanja i zlostavljanja. Osim toga, i ‘naša tradiciija’ koja nam se neda smijati i pričati viceve, još je u venama istih takvih vlastodržaca. Još od Muharema Serbezovskog pjevača koji je kao poslanik prije više godina u ime ‘Stranke za BiH 200%’, za govornicom Parlamenta je kod promjene Porodičnog zakona vazio o tom ‘našem nasljeđu’ i govorio kako je sasvim ispravno po Kur’anu naše žene normalno malkice pleskati, čisto radi preventive. Danas to javno iznose i bez osjećanja krivnje ili straha za sankcijama ‘fenomenalne daije’, vehabije, doktori i hafizi kao onaj svršenik fakulteta sa Bliskog Nam Istoka – mužjak Elvedin Pezić (koji je ovih dana čak i doktorirao na ‘internacionalnom univerzitetu’ muftije Zukorlića u Novom Pazaru). Ovaj ‘učenjak’ to pojašnjava bolje i suptilnije od Staše Košarca bh ministra poznatog po mlaćenju svoje rođene žene. Ili, recimo, ministra Adnana Delića u Kantonu Sarajevo koji daje prednost ‘Allahovim zakonima’ nad državnim, objašnjavajući kako potiče iz porodice u kojoj se znalo kako žena – njegova majka pere noge mužu-njegovom ocu, kao nešto sasvim normalno i nimalo vickasto. Vehabija za razliku od Košarca ne ostavlja svoje tragove na ženi, kaže da se žena ‘udari na mjsto gdje se ne vide povrede’, da bi blo što efektnije, suptilnije i preventivnije. Islamska Zajednica BiH puna ‘ureda’, ‘ministarstava’, ‘direkcija’ i ‘pododbora’ u svojoj šemi vlasti a posebno u nekakvom ‘uredu za brigu o porodici’, nema puno vremena da se bakće izjavama vehabija, jer takvih po njima ni nema u BiH. Njoj je glavna briga ‘evo vam zlatnik jebite se što više’ kad se rodi peto ili šesto dijete,, evo malo ratluk kockica pa zasladite, znaju oni kako se boriti protiv ‘bijele kuge’.

No, ni to nije sve. Raspjevani vehabija Pezić se osim ovoga pohvalio i sa slikom u društvu Bakira Izetbegovića uz prošle izbore, čime nam je dao do znanja da je blizak i sa Reisomi Bakirom, dakle sa vlašću, zbog čega ostajemo i ronimo dalje u ‘fenomene’ ženske sorte. Odlaskom Bakira ne mijenja se fenomenologija, osim pomenutog Delića prednost ‘tradiciji’ daje i ministar vanjskih poslova BiH Dino Konaković. On i dalje finansira džamije u Sandžaku i nasljednike muftije Zukorlića i njegovog ‘univerziteta’, biće još ‘dokotora’ i mualima.

Zbog svega ovoga, mi smo, dakle, fenomeni kao i naša bitka i borba protiv kriminalaca koji tuku i ubijaju žene i majke i sve što poduzme naša vlast u vezi toga čista je fenomenologija. Jučer u Sarajevu, prekjučer u Gradačcu, sutra Bihaću ili Cazinu, široka nam i lijepa demokratska država.

I da se zna. Nema nikakve razlike između Fate iz vica i vlade iz naše stvarnosti. Jer kao i Fata, i vlast je ovu fenomenalnu doskočicu izbacila uz saglasnost sa ‘svojim partnerima’.

