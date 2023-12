‘USPJEŠNA BH DIJASPORA UTICA NY, PROJEKAT SEBILJ’ : Imaju li šta reći utički načelnik u odlasku, sarajevska bolesno nasmijana načelnica Benjamina Karić, hodža Amsal Memić iz crkve–džamije, ‘majke Utice’, utički preletač i biznisman Husein Dugi Kajtezović ili lični Hankin fotograf-lovator Nedim Mujić – steže se pravosudni obruč oko finansijske donatorske afere Hanke Grabovice i Sandre Šehića razriješenih i odmetnutih rukovodilaca bošnjačke džamijske udruge BACA (Bosnian American Community Association of Utica NY).

Već su prošla tri mjeseca odkako je Odbor ove medijski izvikane udruge smijenio predsjednicu, učiteljicu Gulenove privatne turske škole u gradu Utica NY Hanku Grabovicu i njenog zamjenika profesora Sandru Šehića a novoizabrani Odbor još nije uspio ući u prostorije udruženja, dobiti arhivu i finansijski izvještaj o fantomskom poslovanju ove firme. Smijenjeni Sandro i Hanka odbijaju ‘suradnju’ i načisto ih nema nigdje, kao da su u zemlju propali.

Podsjećamo, već par godina, iako vjersko-politička grupacija ova udruga je slovila kao zvanični ‘predstavnik Bošnjaka’ ovog gradića izbeglica na sjeveroistoku države New York u kontaktima sa lokalnom vlašću i medijski je bila bolesno eksponirana svojim djelovanjem ne samo ovdje već i u BiH. Opasno nasmijana načelnica Sarajeva Benjamina Karić je čak ‘primila’ Hanku Grabovicu sa porodicom u privatnu posjetu (nije vijesti i slika bilo na njenom zvaničnom profilu iz Vijećnice ali jeste na ‘fejsu’ udruženja) pa joj je u znak zahvalnosti za njene ‘patriotske’ i uspješne aktivnosti oko ‘projekta Sebilj’ poslala repliku sarajevskog ‘Sebilja’ uz poznate ‘zlatnike Grada’ koje dijeli šakom i kapom, da to uz plaketu preda utičkom načelniku (Robert Palmieri) koji je Hanki dao dozvolu da se u ovom gradiću u jednom parku izgradi ‘replika’ Sebilja i koji se sve do sada kada mu je istekao drugi mandat i kada odlazi sa funkcije, vazda smucao i slikao sa Hankom i džematlijama u njihovim medijskim tarlahanjima.

Pisali smo više puta o ovom poznatom bošnjačkom bezobrazluku u dijaspori, koji je ‘pao’ upravo na najpatriotiskijem ‘projektu’ zvanom Sebilj u Utica-i.

Nakon što je prevara provaljena o čemu je izvjestila i lokalna tv drugog novembra ove godine, novi Odbor udruge koji je smijenio i Hanku i Sandru pokušava bezuspješno ući u trag finasijskim poslovima udruženja, vratiti arhivu i ključeve od prostorija, otkazane su sve ‘akcije’ udruženja do daljnjega, međutim kakve su prilike epilog će se završiti na Sudu zvaničnom prijavom Državnom Tužiocu u odjelu za prevare u donacijama. Putem face book profila kojeg su ‘odmetnici’ jedino vratili udruženju, prije par dana članovi ovog udruženja (Elvisa, Hana i Džanan, tako su tamo podpisani) obavijestili su raju da će po svoj prilici morati ući u zvaničnu istragu. Postirali su i pismo advokata iz ureda ‘Levitt and Gordon’ od 7. decembra ove godine kojim ih advokat obavještava da su advokatu Šehića i Grabovice (i oni sebi uzeli advokata) poslali pismo i ostavili rok od 15 dana da ovaj dvojac vrati arhivu i položi finansijske račune, u protivnom predlažu zahtjev za istragu Državnom Tužiocu u odjelu za prevare u donacijama. Iz prepiske se vidi da su Hanka i Sandro registrovali ‘novu’ udrugu ali pod istim imenom ‘BACA’ što je dodatna prevara ako se to obistini, vjerovatno da uvedu veću zbrku među pravosudnim institucijama i građanima i da ‘dokažu’ da njihovo udruženje i dalje funkcionira.

Razumljivo je zašto Hanka izbjegava položiti račun o parama i dati arhivu međutim ona će to morati uraditi kad-tad, samo što opijena slavom ne vidi kuda srlja. I računa da će ‘proći’ kao i nekadašnja ‘bosanska zajednica’, kada je također Nedim Mujić sadašnji Hankin reporter koji je rukovodio nekada sa sličnom udrugom odbio nakon smjene dati komjutere i arhivu i kada je na jedvite jade ‘arhiva’ vraćena a nestala skupa oprema zajednice kupljena parama Refudži Centra ovog grada. I moraće pojasniti gdje je utrošila sakupljenu lovu, osim na svoja putovanja. Samo putem ‘gofundmeHanka’ ukupljeno je malo više od 16.000 dolara ali su donacije davane i kešom i čekovima građana i organizacija, popunjavane su i grantom iz Opštine te raznim manifestacijama i uz bh biznise ovog grada.

No, kako god da se završi ostaje gorak ukus u ustima i otežano ili nikako djelovanje svake buduće slične akcije. Hanka je sakupljajući pare za ‘Sebilj’ čašćavala donacijama neke bh biznise, organizirala Bajramske i druge večere uz folklore, ‘šetnje za Srebrenicu’ na kojima su defilovale uniformisane džematlije sa ljiljan zastavama i beretkama a Hanka prodavala majice i bedževe sa brojevima žrtava genocida. Posebno su zanimljive silne večere Hanke i Sandre sa domicilnim rukovodiocima vlasti i udruženja te ‘druženja’ kod jarana Pame (puni podaci u redakciji), utičkog građevinca koji je otvorio restoran ‘Milano’ gdje je Hanka dovlačila donatore, osmislia je čak i ‘Majke Utice’ pa ih vodala po izletištima Niagarinih vodopada (bila je isplanirala i izlet u NY ali se provalom afere izjalovilo), plaćala je svog ličnog fotografa Nedima Mujića, Bošnjaka sa stotinu zanimanja, poznatg ‘lovatora’ još od Refudži Centra, koji se nakon kraha udruge vratio ‘iz ureda fotografa’ u potkrovlje svog nekadašnjeg gazde građevinca u aveniji Dudlley, nije isključeno da je za Hanku uradio i naplatio i ‘novi’ logo ‘nove’ udruge.

Putovala je Hanka i po džematima Amerike na nekakva bošnjačka savjetovanja, na odmore u Evropu, dok je ‘fejs’ punila slikama sa načelnikom i naručenim tekstovima i intevrvjuima čak i u BiH. Kao što smo već rekli, privatno ju je primila i načelnica Sarajeva.

Biće baš onako zanimljivo da li će istražni organi malo ispitati i utičkog preletača džematliju Kajtezović Huseina zv. Dugi koji je u nelegalnom ugostiteljskom biznisu (restoran u tuđem vlasništvu i bez registrovane firme) a građevinac i koji je Hanki ‘iznajmio’ i zvanični prostor za udrugu, zna se da niko neće ispitativati utičkog načelnika koji poslije dva mandata odlazi sa funkcije jer je bio Hankina neizbežna maskota, ali bi svakako trebalo i njega priupitati o Hankinim finansijama kao što bi trebalo preispitati i djelovanje nekih domaćih humanitarnih organizacija čije slike je Hanka zloupotrebljavala maksimalno. Postirajući ih pokazivala nam se važnom i uspješnom dok čisti lokalne parkove. Ili recimo, da malo upitaju za zdravlje i utičke hodže iz silnih bh džemata najviše hodžu džamije – crkve uz samu Opštinu koji je njen vjerni pratilac i koji je u odbor ovog udruženja instalirao nekoliko članova svoga džamijskog odbora.

Velika bruka ‘uspješne bh dijaspore’ i opštepoznata stvar kad smo ‘mi’ u pitanju. A projekat ‘Sebilj’, projekat male džamije u parku sa ciljem da se drmne lova?

Definitvno BACA je propala stvar, kao i lova koju su donatori davali. ‘Sam pao, ‘sam se ubio’.

Osim ako Hanka nije u tajnosti sa Sandrom napravila umjesto Sebilja omanji ‘gazibo’.

‘Sjenicu’ u svom dvorištu, natkrivenu klupu za odmor i razonodu koja podsjeća na ‘Sebilj’, na malu džamiju.

Kad joj dođu novi načelnik ili tužilac u posjetu.

photo montmontaža Cross Atlantic : ‘Sebilj’ kao gazibo, arhiv