kod Bošnjaka je ovako – dobar si sve dok si kao i ja – Kako je i zašto posjeta Denisa Bećirovića Njemačkoj bila bljutava i blaga kao i sama politika ovog zelenog Bakirovog SDPovca : nije se sastao sa Adisom Ahmetovićem samo zbog Palestine a jeste sa njemačkim kancelarom koji kao i Adis podržava Izrael, iako ga je ovaj član Bundestaga podržavao u izborima, odabrao je umjesto Adisa bosansku dijasporu u džematu

* Nedavna posjeta člana bh Predsjedništva Denisa Bećirovića Njemačkoj iako u medijima ‘značajna, korisna i svobuhvatna’ jer nakon pet godina neko iz BiH prvi put dolazi u zvaničnu posjetu, ipak je bila bljutava i blaga kao što je i sam Bećirović.

Sastanak sa kancelarom (Olaf Scholz) gdje je kao i svaki bošnjački predstavnik države Bećirović iskoristio za ‘dramčenje sadake’ i pomoći bacajući u domaćim medijima naglasak na ‘evropske integracije’ i ‘pridruživanje BiH EU’, pokazao je svu njegovu znanost i umijeće u bh diplomaciji, budući da je veći značaj iz njegovog kabineta dat na ‘susret sa bošnjačkom dijasporom’. Čime je rečeno kako ‘ova važna spona naše dijaspore sa državom’ ima uvijek prednost i značaj.

Bećirović je ovim pokazao svu ispodprosječnost i ‘istost’ bh bošnjačkog državnika čime se on zapravo uvijek i isticao, budući da je izbjegao susret sa Adisom Ahmetovićem članom partije u Njemačkoj koja baštini iste principe kao i ‘njegova’ SDP’ i članom njemačkog Bundestaga, koji je pravi primjer bh uspješnosti bh dijaspore, umjesto sa njim – Denis se zadovoljio dijasporom ‘bošnjačke zajednice’ u džematu.

* Zna se i zašto je Ahmetović, donedavno ‘medijska i politička zvijezda’ bh dijaspore naprosto ugurala Bećirovića u naš poznati mrak i ignoranciju kojom su ga počastili Bošnjaci. Naime, nakon napada terorista Hamasa na Izrael Ahmetović je zvanično osudio taj čin i podržao akciju Izraela što je izazvalo i još izaziva more prljavih i prijetećih komentara ovom nekada po našim medijima ‘poznatom i uspješnom Bošnjaku koji u pravom svijetlu predstavlja BiH’ i članu Bundestaga zbog čega je morao ugasiti svoj profil na društvenim mrežama, stoga se rumeno-zeleni Bećirović opredjelio da ‘dijasporu’ potraži na pravom mjestu. U džamiji i u džematu gdje inače Bećirović i skuplja svoje populističke i dnevne poene iz patriotizma.

Ne ulazeći u ocjenu stavova ‘djeteta Srebrenice’ i ‘primjera uspjeha naših Bošnjaka u dijaspori’, kako smo tepali Ahmetoviću, Bećirović ipak nije trebao podleći toj mahalskoj politici i zbog značaja funkcije koju Ahmetović ima u Bundestagu nije ga trebao zaobići. Ali, onda ne bi bilo Bećirovića ovakvog kakvog nam ga je Bog i SDA uz pomoć ‘trojke’ poturio u stolicu bh Predsjedništva. Ne bi, da se sastao sa njim ‘mogao bh narodu na oči’, ono sve što je do sada Ahmetović činio i izjavio ranije, sve je palo u vodu činjenicom da je podržao Izrael.

Unatrag dvije godine politički dosta nezrelog Ahmetovića, Bošnjaka koji kao i Alijin ministar Šaćirbay jedva govori bosanski a smatra ga ‘našim identitetom’ su svi bh mediji kovali u zvijezde, bilo ga je i kod Reisa, i kod Hadžifejzovića i kod svih drugih televizija, a on iako i politički i jezički na bh način nespreman, uživao je u svojim izjavama i slikama kao Bećirović u svojoj slici za nanu Fatu Orlović na torti, prijetio Dodiku, branio državu BiH, optimistično se ganjao sa ‘protivnicima BiH’, i nije bilo primjera ‘naše uspješne dijaspore’ kao što je bio Adis.

Pred izbore prošle godine, ‘primio’ ga je u posjetu i sam Bećirović i hvalio ga na puna usta, poslije izbora Adis je čestitao i njemu i Komšiću kojeg je također podržavao, sada u očima Bećirovića i Adis i Bundestag i SDP Njemačke nisu zaiskrili i Ahmetovića nije bilo nigdje u blizini bošnjačke napredne dijaspore.

Klasika performansa bošnjačkih političara. Kad si kao i mi onda valjaš, poslije pfuj, drvlje i kamenje. Zaboravi zagrljaje, slike, hvale i monologe, puj pike!

* Nema smisla, ako je čak i Palestina (a jeste) uzrok ove ignorantnosti prema Ahmetoviću, kako je onda Denis mogao sjediti sa kancelarom Njemačke koji kao i Ahmetović također podržava Izrael?

Lako, to je zvanični stav vlade Njemačke, na kojeg ne utiču ni Olaf ni Adis i njemu se mora oprostiti, Ahmetoviću nikako. To su osobine naših državnika koji ‘prate puls’ raje i mahale. Međutim, upravo zbog toga i ranijih izjava i stavova Bećirović je samo pokazao koliki je licemjer i podlac.

Baš kao i Munira Subašić, recimo, kad dadne ‘krunu kraljice’ ispred žrtava genocida hrvatskoj predsjednici zbog Potočara Kolindi Grabar Kitarević, pa joj nakon jedne njene izjave istu oduzme. A Bošnjaci navale da je pljuju i ciljaju. Tako je i Bećirović ‘otfikario’ do jučer ‘najboljeg Bošnjaka dijaspore’ i ahbaba. I ne samo on. Vidjećemo kad će Ahmetovića biti na bh tv ili kad će ga da izvinite ‘primiti’ Reis Kavazović. U ‘limburgu’ mjesecu.

Međutim, ‘naš dijasporac’ nije bolje ni zaslužio. Ne zna se ko je od njih dvojice rumeniji a ko zeleniji. Svojim nastupima od prije dvije godine postupao je kao i Bećirović i umalo posvađao sav Bundestag sa državom, sad je ‘spušten’ u zadnju klupu Bundestaga a i ljubav Bećirovića je nestala u nekadašnjim zagrljajima.

photo : nekadašnja ljubav se istopila zbg Palestine, Denis Bećirović i Adis Ahmetović, susret 2022, arhiv