Društvo korumpiranih i osuđenih SDA kriminalaca i omladinskih metuzalemi pod vodstvom Bakira Izetbegovića ponudilo ‘viziju’ evropske moderne države BiH do 2043. godine na temeljima ‘Islamske deklaracije’ Alije Izetbegovića

Na Zapadu ništa novo, u SDA glavama ni Zapada niti ičega novoga.

Pa ipak, ovo društvo korumpiranih, osuđenih i izanđalih SDA tipova i metuzalema bošnjačke politike u režiji Bakira Izetbegovića a u organizaciji ‘omladinca’ profesora Sedada Dedića (1983) i šefa političke akademije stranke profesora iz Zenice Sadada Dedića (stranačke zamjene za nekadašnjeg hodžu i političara Seanada Šepića iz Cazina) te silnih ‘senatora’ stranke, izbacilo je pompezan dokument ‘viziju’ države BiH do 2043. godine na nekakvoj konferenciji u Sarajevu.

Ni ‘vizija’ ni stavovi i zaključci ništa ni s čim, već viđeno. ‘Strane i domaće sile koje guše BiH’, ‘utrnula ispružena ruka’ SDA ‘koja se nikad neće umoriti, tipična SDA ‘evrovizija’. Iako je Bakir za divno čudo ostao ‘po strani’ u izjavama i ‘senatora’ i ‘omladinaca’ može se prepoznati njegov rukopis.

Uostalom, glavi među ‘senatorima’ isluženi i korumpirani nekadšnji SDA premijer Nedžad Branković i sam je u uvodu negirao ‘viziju’, pojasnivši da se ne radi ni o kakvoj novoj strategiji države i društva, već o planovima Alije Izetbegovića iz ‘Islamske Deklaracije’ koje je kao temelj državne politike u svojim dosadašnji izbornim govorima ponavljao Sin Velikog Oca.

‘Vizija Stranke demokratske akcije je vizija koju je davno utemeljio predsjednik Alija Izetbegović, koja je vrlo jasna i precizna, a to je slobodna i prosperitetna Bosna i Hercegovina, zemlja slobodnih ljudi koji imaju jednaka prava i koji u bogatom društvu uživaju u različnostima’.

Dakle, strategija ‘islamske države’ se opet kao ‘vizija’ podvodi pod glavni strateški zadataka SDA mafije dok se govori o EU, demokratskim pravima i vladavini prava. A u prvim redovima, valjda kao omladinac a ne senator sjedi ‘stručnjak’ za geopolitičke odnose Jahja Muhasilović stateg i zagovarač okretanja bh politike prema Iranu i Rusiji, o koje smo nedavno pisali.

Nedžad Branković je kao predsjednik ‘ser(n)atora’ SDA još ustvrdio da je ‘BiH naša sudbina’, što je totalno netačno. Sudbine dolaze same i bez našeg uticaja, državu BiH su uveli u rat, korumpirali i skoro sasvim uništili upravo ovakvi kao on i opljačkali je uživajući ‘temeljima’ Aljine ‘vizionarske’ doktrine i stranke SDA. U čemu je i Branković pozamašno učestvovao, uostalom zbog silnih afera je i otišao sa mjesta federalnog premijera, ‘vizije’ su bile ubitačne za državu i narod.

Nije puno drugačiji ni predsjednik ‘omladine’ profesor iz Zenice i vrh ‘političke akademije’ ove stranke Dedić, odavno je i on u aferama. Od onih u sticanju zvanja do učešća i uhljebljenja u odbore i masne dnevnice. Trenutno obnaša funkciju člana predsjedništva SDA te člana NO firme Unis Ginex d.d. Goražde. Firme koja je u većinskom vlasništvu vlade gdje je zamijenio sandžačkog advokata i SDA tajkuna Kadriju Kolića.

O hrpi staraca i državnih uhljeba metuzalema i državnih štetočina tipa Halida Genjca ili Ramiza Salkića te o osuđenim kriminalcima kao Fadil Novalić, Selmo Cikotić ili Asim Sarajlić i njihovim vizijama vladavine prava i države, ne vrijedi zaista ni slova prozboriti.

Njima je Alijina ‘Islamska Deklaracija’ vrh dometa i države i državne vizije. I životni spas.

Sa kojom nas rado i sa velikim oduševljenjem čekaju i Evropa i NATO.

Kakvi vizionari takva i vizija.

photo : SDA ‘vizionari’ države BiH do 2043, arhiv