opasni cirkusant Milorad Dodik i mediji : više od Dodikove bulumente advokata i pristalica pritisak na bh Sud vrše mediji koji su već donijeli presudu, cirskus za javnost iako se oglašava sramotnim i sknadaloznim formalno–pravno ne izgleda ništa drugačije od suđenja vehabijama ili recimo bošnjačkim ratnim zločincima …

Priprema i optuženje augusta ove godine a sada i suđenje Miloradu Dodiku prerasta u opštenarodnu histeriju i poprima formu reality zajebancije u kojoj što svjesno a što bez svoje volje učestvuje čitava država BiH. Nema dana a da se javnosti ne servira poneka pikanterija, analiza, najava, mediji su se toliko isprofanisali i isprostituisali da niko drugi osim ovih junačkih i oštrih pera ‘sedme sile’ ne vrši pritisak i na Sud i na javnost od njih. I to baš onako navijački, neobjektivno i ciljano da to vidi i ćorava kokoš.

Toliko se otišlo daleko da je obesmišljen čak i ovako značajan sudski proces, a mediji koji svakodnevno glođu koske Dodikovih twittova i ‘oštrih’ odgovora zanesenih bh političara, bolje reći bošnjačkih tvrdeći i iznoseći već gotovu presudu, od klasičnog krivičnog postupka napravili su farsu čiji ishod ma kako tvrdili da je poznat, još uvijek nije dovršen posao.

Podsjećamo, Dodik je kao predsjednik entiteta Republika Srpska nakon što je viskoki bh predstavnik Schmidt donio djelimične izmjene Krivičnog zakona BiH te odredio da bilo koje službeno lice koje ne izvršava i ne poštuje odluke visokog predstavnika, može lice kazniti zatvorskom kaznom od šest mjeseci do pet godina i pored toga potpisao ukaz o proglašenju Zakona u entitetu kojim se neće u ‘Službenom glasniku’ objavljivati odluke visokog predstavnika, čime je obezvrijeđen propis visokog predstavnika, na isti način je spriječeno da se provode i odluke Ustavog Suda BiH na teritoriju ovog entiteta. Traljavo urađena optužnica je popravljana i nakon potvrđivanja i prigovora Dodikovih advokata Dodik se pojavio na Sudu.

Od tada pa i danas traje trakavica, narod je načisto izluđen tolikom energijom budalaština i prognoza koje dolaze sa ‘obje strane’ medijskih bombi i granata. Jedni nedaju i brane Dodika, drugi bi ga streljali da mogu. Sve kreće od Dodika a nastavlja se u medijima i fejsbučenju bošnjačkih političara. Dodik ‘ne priznaje Sud’ ali će se pojaviti uz kamarilu ‘podržavaoca’ njegovog lika i djela koji stoje ispred Suda, advokati, njih nekoliko, iznose prigovore, žalbe i procesne začkoljice, mediji pljuju i analiziraju. Sud odrađuje svoje. Natenane i po propisima.

Međutim režimski mediji ne miruju. Objavljuje se nekoliko dana unaprijed šta će i kad će nešto uraditi Dodik, sa bošnjačke strane vrište ‘hapsiti ga’, karikaturalni ministar federalne policije Ramo Isak se ističe među prvima, silni analitičari i stručnjaci naglabaju ‘gotov je’, analiziraju se njegovi ‘nervozni postupci tijela’, Dodikovi parlamentarci bombarduju a mediji prihvataju svaku riječ kako se ovim postupkom ‘ruši Dayton i Republika Srpska’, ‘šokantni’ ekskluzivac Senad Hadžifejzović sa ‘slobodnim novinarom’ Vaskovićem koji sve zna i koji se javlja Bog zna odakle donosi ”šokantne dokaze’ koje ima iz kojih proizilazi da je osuđujuća presuda Dodiku gotova stvar, pri tom budalasto citira odredbe Krivičnog zakona kao ‘dokaz’, Dodik protestuje i hoće da mu se sudi u Banja Luci jer ‘ne vjeruje muslimanima sudijama’ i prijeti ako bude osuđen svojim famoznim otcijepljenjem … Ispred sudnice je svaki put hrpa natociljanih Dodikovih političara u bh vlasti, policija ‘mi puše za vratom’ tvrdi Dodik, Dodik odbija ustati pred Sudijom, analizira se hoće li uz presudu dakako osuđujuću Dodiku biti zabranjeno bavljenje politikom i nagađa se šta će onda biti, analizira se čak i njegov govor tijela …

Iz dana u dan građani se naprosto bombarduju takvim vijestima, novinari znaju i koga će Dodik predložiti za svjedoka, sve se zna a ništa se ne zna. Pouzdano je i vidi se da je, iako se tvrdi da nje, proces politički jer se sudi opasnom cirkusantu političaru, zna se i to da Dodik od svakog poteza vlasti u Sarajevu pravi kino i obesmišljava ga, zna se i da bi Bošnjaci osuđujuću presudu pozdravili vatrometom čak i pored zabrane ekološke načelnice Benjamine jer u ovom suđenju vide davnu želju za ukidanjem Republike Srpske, pa ipak se ide u orkestriranu kampanju u bh narod. Tocilja se raja, talasa se.

Znate šta, jebite se svi, i mediji i Dodik, i advokati, ostavite nešto i za tužioce i Sud, u BiH ima toliko prečih i važnijih stvari a vi upregli. U ista kola : spašava se država. Naprotiv, ovim se kao i Dodikovim optuženičkim potezima šteti Sudu i državi. Ako iko vrši pritisak na Sud onda su to mediji i njhove analize i prognoze, zar va to nije jasno? I otkud tolika i namjerna jednosmjernost u izvještavanju. Ostavite da Sud kaže i da odluči. I o kazni i o zaštitnoj mjeri koju ste već izrekli. Najzad, kakve formalno-pravne razlike ima u ponašanju Dodika na Sudu BiH od drugih ‘naših’ optuženih?

Nikakve. Kad god je optužen neko od Bošnjaka za rati zločin, čitave horde navijača i ‘patriota’ opsjedaju Sud šetajući parole i zastave, pa se to ne čini skandaloznim niti je to pritisak na Sud. Od optuženog Dudakovića za ratni zločin pa naniže. I naviše. Nedamo čak ni notornog kriminalca Fadila Novalića ili još notornijeg Nasera Orića. Kad vehabija neće da ustane i oda počast sudiji ni to nije ‘uvreda za Sud’ jer je to njegovo ‘vjersko pravo’. Da ne nabrajam dalje, okanite se ćoravog i bolesnog posla, Dodiku kao i svakom optuženom stoji svaka moguća prilika da se brani. Isto imaju i njegovi advokati, kakva su to pitanja njima ‘da li vole Bosnu’, još umalo pa kod Hadžifejzovića nisu priupitivali zagrebačkog odvjetnika ‘da li je bio genocid u Srebrenici’, kad ga već pitaju ‘zašto brani Dodika’. To vam je kao kad bi pitali Hadžifejzovića zašto reklamira koju srpsku firmu, ako bi mu se ukazala prilika.

Milorad Dodik, slažem se, nije ‘obični’ okrviljeni ali ipak trebaju neki aršini u ovom izvještavanju. I treba se već jednom okaniti tog kurčenja i trovanja. Zna se ko smo Mi, zna se čiji je Sud i država, tog nenadjebivog natjecanja šta je država a šta entitet. Čim je optužen na Sudu BiH zna se ko je država. Zato please, odahnite malo. Inače, od optuženog Dodika samo pravite većeg ”heroja’ i ‘žrtvu’, što je njemu i cilj.

A to šta će biti sa državom i sa enitetom ako i kad se Dodik osudi ili mu se zabrani bavljenje politikom, da li ste u toj histeriji ikad pomislili na to? Niste, a?

E, na žalost, ako se to i desi, doći će drugi Dodik koji će opet pokazivati tri prsta. Imate ga već u federalnoj vladi, ‘googlajte’ malo. Sve ostalo će biti isto. ‘Oni nama’ tri a mi ‘njima’ jedan i to onaj hodžinski i prijeteći kažiprst.

Već smo to doživjeli, ne budimo slijepi kod očiju. Bosna je već tri decenije reality, hvala dragom Aliji.

photo : Milorad Dodik sa advokatima i tužiocem pred Sudom BiH, arhiv