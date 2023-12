Ali-Bakir i 12 razbojnika : između bivšeg Reisa ‘Hižaslava’ Cerića stručnjaka za međunarodno ratno pravo i umalo osumnjičenog ratnog zločinca Alije Izetbegovića do Munire Subašić i Fadile Memišević -Nedžad Ćosović bivši uposlenik Ureda BiH za suradnju sa Haagom i sadašnji uposlenik bh ambasade podnio krivičnu prijavu protiv Bakira Izetbegovića i 12 saučesnika za veleizdaju u propaloj reviziji na presudu protiv Srbije za ratni zločin

* Svašta je ispričao na tv ‘Face’ Nedžad Ćosović, nakon što je svratio kod ‘Sandže’ Senada Hadžifejzovića u studio, poslije tužilaštva BiH gdje je predao prijavu za kako je rekao – ‘velezdaju’ protiv Bakira Izetbegovića i njegovih 12 saučesnika u ovom ‘udruženom zločinačkom poduhvatu’ protiv države BiH i žrtava bh rata, a u vezi propale revizije na presudu Haaga u tužbi protiv Srbije za ratni zločin.

Odbranaški mediji ‘duboke države’ Bakira Izetbegovića već su krenuli u mrcvarenje i napad na Ćosovića (prva rekacija je da je tip vozač-domar u bh ambasadi, potkrijepljeno sa screen fotkom ambasade i podvučeno : šta zna takav primitivan i prost tip), tek će se pljuvačine i prijetnje razmnožavati, ‘zaboravilo se’ u startu da je ‘vozač i domar’ tri puta ranjavan (Pofalići, brdo Žuč iznad Sarajeva) u bh ratu i dolikovan priznanjem – ‘policijskom značkom’ za učešće u oslobađanju Sanskog Mosta.

Za njega neće biti one Bakirove ‘milosti’ koje se drže pravosudni bh organi kao kod Asima Sarajlića, Novalića ili generala Prevljaka, tragom kojih ‘oni koji su ranjavani u bh ratu’ ne mogu biti optuženi ili nisu nikad kriminalci.

* Uz Bakira, Ćosović koji je dekretom ondašnjeg AIDa Kemala Ademovića a sadašnjeg parlamentarca u NiP stranci raspoređen u Ured u Haagu gdje je kasnije smještao ‘bh agente’ od Vasvije Vidović ‘Alijine advokatice’ do Amira Ahmića glavnog ‘oficira za vezu’ i tragao za dokazima genocida i svjedocima kako tvrdi u opisu svojih poslova, u krivičnoj prijavi su prijavljeni Ahmić, zatim Sakib Softić navodni ‘ovlašteni zastupnik’ države BiH kod Suda u Haagu, ondašnji Reis ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić, Asim Sarajlić Bakirov kadrovik i parlamentarac, Amor Mašović voditelj Ureda za nestale i SDA poslanik, Bakir Alispahić poznati savjetnik Izetbegovića i učesnik u formiranju terorističkog kampa Pogorelica sa Irancima, sada vlasnik biznisa sa autima i vlasnik novinske agencije ‘Patria’… Ima u ovoj ekipi još nekoliko od kojih izdvajamo : Šerif Patković poznati komandant 7. muslimanske mudžahedinske Br. i parlamentarac SDA, Šemsudin Mehmedović SDA kadrovik koji osniva sada novu stranku izbačen je iz SDA, Dževad Mahmutović, Bakir Sadović savjetnik i ambasador SDA, Selmir Kaplan SDA nekadašnji parlamentarac, Sadik Ahmetović nekadašnji ministar sigurnosti BiH …

Ćosović tvrdi da ima dokaza i traži da ga saslušaju službe bezbjednosti, i iako se vidi njegova nesnalažljivost u govoru i povezanosti rečenica čini se da je sakupio ne samo hrabrosti već i popriličan broj odavno poznatih SDA mračnih tipova i dokaza za njihovo nedjelovanje i opstrukciju, navodi da je još jednom davno podnio anonimno sličnu krivičnu prijavu ali da ga niko nije saslušao.

* No, u pomalo smušenom intervjuu na tv ‘Face’ kojeg Senad opet oglašava ‘šokantnim’, šokantno je sve drugo osim Ćosićeve tvrdnje da se radi o izdaji i veleizdaji. Uostalom, i sam Bakir je nespretno to i priznao pred kamerama, nije uopšte više ‘šokantno’. To svi znamo, jer smo svjedoci da je Izetbegović februara 2017. u sarajevskoj Vijećnici a po pozivnicama ‘majke nad majkama’ Munire Subašić i Fadile Memišević iz udruge ‘Društvo za ugrožene narode’ inscenirao skup i obznanio da se nekoliko dana pred istek roka za reviziju od 10 godina jer ‘da imamo nove dokaze’ i ‘imamo ovlaštenog punomoćnika Sakiba Softića’, ide sa revizijom. Iako je znao da Softićevo punomoćje ne važi o čemu ga je Registar Suda obavijestio a on sakrio dopis, iako je znao da nema nikakvih novih dokaza. Plus, u Beograd je poslao Denisa Zvizdića i Softića da o tome upoznaju Vučića. Da se ne brine, on ide sa revizijom ali da se Aco ne sikira jer od toga nema ništa.

Baba Memišević Fadila je tada pojašnjavala na tv ‘Face’ sva ustreptala kako se radi o istorijskom potezu, kako je vršila isplatu Softiću na osnovu ugovora koje je potpisivao Izetbegović a ona samo isplaćivala. A para, rekla je, ima koliko hoćeš, svi daju.

Kao što znamo, revizija je ‘pala’ na ulaznim vratima Suda, u Vijećnici je sa Bakirom bio i ‘novi’ Reis Kavazović koji je podržao reviziju, bilo je i nekoliko lidera bh partija prevarenih Bakirovim ubjeđivanjem da je sve ‘po propisima’ i u dogovoru sa ‘stranim timom stručnjaka’, kao što su Radončić (­koji će po saznanju za ovu obmanu nazvati Bakira ‘lažovom iz Vijećnice’) i Nikšić.

* I bez ove prijave Ćosovića, bh javnost zna da se radilo o dogovorenoj izdaji Izetbegovića, međutim bh tužilaštvo je ostalo i gluho i nijemo, razloge ovakvog lažnog postupanja znaju jedino tužioci i Bakir. Stoga, još je veliko pitanje šta će i da li će Tužilaštvo išta po ovom poduzeti, mada ima naznaka da se ‘nešto radi’. Navodno je još odranije po zahtjevu Tužilaštva zatraženo od Predsjedništva da im se dostave materijali uz ovu reviziju budući da je tada Bakir stolovao u Predsjedništvu, koliko i da li će išta od arhiva ustupiti Denis Bećirović, ne zna se. Niti se on o tome oglašavao u javnosti. Obzirom da ovaj zeleni samozaljubljeni vlastodržac odavno postupa i djeluje kao Bakirov i Reisov učenik, unaprijed se može pretpostaviti zašto o tome šuti i šta će naći u kasama svoje kancelarije.

No, Ćosović je u intervjuu rekao i mnogo toga što je do sada u bh javnosti negirano i što ukazuje na klasičnu muljažu Bošnjaka u ovako ozbiljnim stvarima i postupcima. I na njihovo ‘građansko’ i stručno poimanje države BiH.

Ono najgore je činjenica da su se više uvažavala mišljenja tadašnjeg Reisa Cerića, poznatog lopova ispod ahmedije koji je kao i sadašnji Reis u sve bio umiješan. I koji voli da ‘istražuje’ i koji je bio uključen aktivno u sukobe u Krajini sa Dudakovićem iz Zagrebačke džamije. To znači samo jedno : Islamska Zajednica BiH je povela BiH u rat skupa sa Alijom Izetbegovićem a onda planski ArBiH očištila od nemuslimana i pretvorila je u muslimansku vojsku skupa sa mudžahedinima-vehabijama, a što i danas ima efekte u državnoj vlasti. Nikakvog utemeljenja nema u tome da Cerić u ovakvim poslovima kontaktira sa Ahmićem a kontaktirao je i dobivao od njega informacije, čak i Ćosović priča da je sa njim ‘pet sati razgovarao na aerodromu’ ukazujući mu da Ahmić ništa ne poduzima po pitanju revizije, nakon čega mu je Cerić slao ružne i primitivne poruke. Nije dao Ahmića, veći Ćosović, branio ga je.

* Naravno, kad je sa njim rukovodio radom ‘oficira’ i bh predstavnika u Haagu, logično je onda i da je više vjerovao Ahmiću nego Ćosoviću. Onako kako je političario Cerić onda, sada vlast i državu usmjerava hodža Kavazović. Cerić ga, da se zna, danas zvanično savjetuje uz debelu platu i uvećanu penziju.

Otkud Asim Sarajlić i ostala SDA bulumenta u krivičnoj prijavi, Ćosović nije razjasnio nije ga voditelj ni pitao, međutim Ćosović je nehotično izbacio i poznatu javnu koju Bošnjaci sakrivaju bez ikakvih rezultata. A to je da je Alija Izetbegović bio osumnjičen za ratne zločine u BiH i samo smrt ga je spasila Haaga, a ne Vasvija Vidović koju Ćosović hvali i ističe. Tužiteljica Carla Ponte je pripremila istražni papir za Aliju ali je ‘maknuta’ sa predmeta. Međunarodna Zajednica se i ovdje kao i u mnogim slučajevima prije i kasnije, ‘prala’ za namjerno kašnjenje u sprečavanju i bh rata i genocida. Da nije uradila tako, Alija bi kao i Tuđman i Milošević završio u Haagu.

Najporaznija je ipak činjenica da se u ovom bošnjačkom bućkurišu i u Haagu kao i ostalim bh političkim odlukama ‘pitala’ Islamska Zajednica BiH i SDA a ne struka. Munira i Fadila, hodže i ahmedije. U ime države. Bilo je tu i Munire Subašić, i nju Ćosović kratko spominje, bez nje i Cerića dakle ništa, čak naglašava kako i Amir Ahmić glavni ‘oficir za vezu’ nema uopšte položen pravosudni ispit.

Mora biti, jer se već među prvima oglasio Murat Tahirović iz udruženja žrtava, da je i on kao i Munira donosio važne odluke, već je napao Ćosovića ‘vozača i domara’ čija žena je ‘čuvala i pazila bolesnog muža Nevenke Tromp’.

Ko što znamo ova profesorica i osoba koja je kao stručnjak za pravo 12 godina radila u Haagu, jedna je od prvih koja je ukazala na Izetbegovićevu izdaju u vezi ove revizije. Iz trbuha Tahirovića progovorio je zapravo jedan od prijavljenih Bakir Alispahić, preko svoje novine ‘Patria’.

photo : Nedžad Ćosović podnosilac krivične prijave protiv Izetbegovića i pomagača, tv ‘Face’, arhiv