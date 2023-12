Reis Kavazović uestvovao u formiranju federalne vlade BiH : sada već bivši zastupnk NESa u vladi US Kantonu Nijaz Kadirić nakon SDA preuzimanja vlasti koalicijom sa SDP i NiP stranakama te notornim ‘preletačem’ iz firme ‘POMAK’ Šuhretom Fazlićem potvrdio aktivno miješanje i učešće Kavazovića u formiranju vlasti

Poznato je, kad pukne bračna veza, bračni partneri iznose prljav veš u javnost. Tako je i u političkim brakovima u BiH.

Zauzimanje vlasti u US Kantonu od strane koalicije SDA, SDPa i NiPa ‘koja neće nikad ni po koju cijenu skupa’ osim ako to nije ‘u interesu države’, hoću reći u raspodjeli fotelja i moći, iznijelo je na vidjelo klasičan primjer bezobraznog kurvarluka u formiranju vlasti.

Ovo prostituisanje Bošnjaka i njihovih ‘lidera’ se poslije HNK Kantona i toplog hercegovačkog kreveta, nastavilo se u hladnim krajiškim posteljama. Sada, kad je pala vlada vehabijskog krajiškog vječitog načelnika i klasičnog političkog šibicara pod okriljem patriotizma i države Nermina Ogreševića predsjednika nekadašnje aSDA a sada okupane ‘evropske’ stranke NES, saznali smo i dobili javnu potvrdu i aktivnog miješanja i učešća u vlasti Reisa hodže Kavazovića, bez kojeg se ništa u BiH ‘građanskoj’ državi ne događa, onog što se permanentno tvrdi a lažljivi Reis nemušto negira. Za vječno koaliranje i smrtni zagrljaj u vlasti SDA i SBiH ne treba trošiti riječi, ljubav cvjeta između njih još od Harisa Silajdžića.

Hodža je, dakle, učestvovao skupa sa SDA i Bakirom Izetbegovićem u ovoj prekombinaciji vlasti u US Kantonu, pismo i poruke njegovog ahbaba Bakira kojim se ‘ograđuje’ od ove ujdurme, jednako je znakovito kao i šutnja istog lažljivca Reisa Kavazovića o ovim događanjima. Čak, više, dobili smo javnu potvrdu da su SDA, NES, SBiH i DF u formiranju federalne vlade poslije prošlogodišnjih oktobarskih demokratski pokradenih izbora zajedno učestvovali i uz blagoslov hodže Kavazovića dogovarali resore, ministarstva i fotelje, samim tim i sve ostalo, kao što su blokade, protesti, sukobi sa Zapadom, OHRom, Amerikom i ostatkom’ Svijeta.

Sada već bivši zastupnik u US Kantonu iz stranke Ogreševića Nijaz Kadirić ožalošćen gubitkom vlasti ‘izdajničkim potezom’ SDA stranke i jarana ‘trojke’ u vlasti, na Skupštini US Kantona pojasnio je (u obraćanju-replici kolegi Musiću) kako je SDA ovim potezom ‘pogazila riječi date pred Reisom’ još kod formiranja federalne vlade kada joj je NES prihvatio ‘utrnulu ruku’. I kada su se ‘braća’ zaklela ‘Ajatolahu Kavazoviću’ da će ostati skupa.

“Kolega Musić je ovdje nabrojao koliko su se žrtvovali u ovoj koaliciji i spomenuo je smanjenje kapaciteta NES-a. Međutim, ja ću se osvrtnuti na sljedeće – kada su svi digli ruke od SDA na državnom nivou i kada je NES odustao od tri federalna ministarstva i pružio ruku i dao riječ i pred ljudima da ih ne spominjem sad. Ali evo kolega kaže da ipak spomenem, dakle riječ koja je data pred reisom i ako se to sad može pogaziti, znamo šta je…”

Znamo šta je, nego. Znali smo i prije da je najveći lažov, izdajnik države i politički podlac Bakir Izetbegović ali isto tako se zna da mu odlično parira brat Husein Kavazović šef Islamske Zajednice BiH, samo se čekao trenutak da to neko od braće javno i prizna, kad već ovi glavni lažovi i vjernici i ‘pobožni ljudi’ kako se sami deklarišu godinama sakrivaju. No, ova sada i javna istina i priznanje nisu ništa manje opasni od političke prostitucije tzv ‘trojke’, odnosno ‘dvojke’ i to SDPa i strane NiP Dine Konakovića. Zato, jer ma koliko se Nikšić i Konaković upinjali na sve četiri noge da dokažu kako su se distancirali od političke prakse SDA i prethodne vlasti pa i samog opasnog političara Reisa Kavazovića, samo je pitanje vremena kada će ta ‘tajna’ postati javna i otkrivena laž. Uostalom, stanje i djelovanje ovih tipova u relanosti to svaki dan sve više nagovještavaju. Ni oni kao ni Bakir nisu daleko ni od Nakšibendijske tekije (‘sobe za bošnjačke kadrove’) bivšeg komandanta zločeste 7. Muslimanske Br. ‘šejha’ Halila Brzine sa sadašnjim imenom Halil Hulusi Nakšibendi Bosnawi niti od Kovača i Reisa.

Krajina, pak, kao i čitav US Kanton nisu od ovog političkog sexa ništa bolje ni zaslužili, zna se da izvinite odnos ovog Kantona prema centrali u Sarajevu od rata pa do sada. Sa istim žarom i sa istom patnjom ovdje su u krevet uvijek uskakali ne samo mužjaci stranaka NES, DF ili SBiH, već i SDP puleni tipa Hamdije Lipovače ili još mizernijeg ‘POMAK’ bivšeg načelnika Bihaća Šufreta Fazlića koji je Bakiru uvijek čuvao leđa. Što bi se onda iko čudio kurvanju bezličnog Nermina Nikšića ili napirlitanog Dine Konakovića.

photo : Nijaz Kadirić NES zastupnik u US Kantonu, arhiv