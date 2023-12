Načelnica glavnog bh grada Sarajeva Londrc-Karić se boji izraelske zastave koja je pomalo i njena obzirom na biološko porijeklo, magistrirala je na temu “Pravni položaj Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini od 1918. do 1945. godine”, ali ipak u njenu i Reisovu utvrdu-busiju (u nekadašnju Gradsku Vijećnicu) dozvoljen je pristup samo nekolicini preostalih Židova, takva joj je i ovogodišnja čestitka uz praznik Hanukkah …

* Židovski praznik Hanukkah (od 07. do 15. decembra) ­prilika je za bh prznično kurčevito čestitarenje. Ono, sve umiveno jer u čestitkama nisu uopšte naše misli i želje, fino, ‘merhamet’ i dobrota, porodica, mir i blagostanje, kao uostalom uz svake praznike kada se licemjerno i na mahove i zajebantski obraćamo ‘onima drugima’ ili nam od ‘njih’ stižu sladunjave i patetične čestitke od kojih ti se načisto povraća kad znaš zašto i kako su sročene.

Tako su odaslane i čestitke za ovo malo Jevreja u Sarajevu i generalno u čitavoj BiH uz ovaj Židovski praznik ali obzirom kako su sročene i od koga su, te u koje vrijeme dolaze, bilo bi bolje da su prešućene, ali ne možemo mi bez toga niti ‘to’ može bez nas.

* Među prvima su čestitari Željko Komšić, Denis Bećirović i poznata SDA baklava-načelnica Sarajeva Benjamina Karić, baš kao da ih je sam Bog sastavio i odabrao za ove čestitke.

Bećirović koji je za razliku od Benjamine doktorirao na temu ‘Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za vrijeme avnojevske Jugoslavije (1945-1953)” i koji u mislima i na djelu baštini stavove Reisa i SDA mafije u vezi sukoba i rata u Palestini, lakše bi sročio čestitku za Bajram ili ‘borcima za slobodu’ iz redova Hamasa, ali šta ćeš kad se ‘tako radi’, progovorio je u čestitki čak ‘Jevrejski’. Da pokaže kolika je njegova ljubav prema Židovima. Međutim, nije morao, zna se, napisao je da čestitka ide ‘Jakobu Finciju’ i Židovima Sarajeva, dakle ličnija ne može biti, čime je javno ukazao na ono što nije napisao: vi svi ostali jebite se, eto toliko od mene. Slično je čestitao i Komšić uz želje za ljubav, razumijevanje, blagodet u krugu porodice i čestitka je kao i Bećirovićeva lična i adresirana na Fincija, kao da nigdje ne postiji više nijedan Židov čiji praznik je tu. Prije ovog praznika, podsjećamo, Komšić je Izraelskiu ambasadoricu nazvao ‘budalom’, dopisujući se sa njom, a malo prije te dopisivačine, pohvalio je Hamasove gardiste u Palestini, što je naljutilo ambasadoricu te je reagovala.

* Ni Benjamina Karić nije bila daleko, tu je uz Fincija i njegovu firmu i foklorno društvo, njima je čestitala Hanuku, uz čestitku je kao i njeni prethodnici ubacila Sarajevo, bratsku ljubav i prijateljske odnose sa Jevrejskom Zajednicom u Sarajevu, ljubav prema svima i multietnički zanos na svoj način.

‘Neka nam Hanuka, praznik slobode i svjetlosti, osnaži nadu i vjeru te nas podstakne na snažnije međusobno razumijevanje i solidarnost.

Hag Hanukkah Sameah!’

Benjkino čestitarenje već znamo, osim Bajrama, Ramazana i ostalih praznika iz riznice njenog ‘brata’ Reisa Kavazovića, sve druge ova bolesno nasmijana načelnica iz redova SDPa načisto zaboravlja, što oduševljava raju ‘multietničkog’ mahalskog glavnog bh grada koji je to postao zahvaljujući upravo njoj.

Kad su u pitanju praznici Židova, Benjka je tu najciničnija. Hajde što je katolički Božić naziva ‘kalendarom’ to smo na jedvite jade prožvakali ali nismo zaboravili, ali poslati čestitku Jevrejima u gradu gdje stoluješ nakon što prema njima ne pokažeš nikakve empatije, čak ni zbog toga što si (kako si i sama izjavila) pomalo i Jevrejka, to može uraditi samo debelokožac i licemjer, dakle politički lažov sa ‘dna kace’.

Podsjećamo, uz praznik Jevreja 75. godišnjicu od osnivanja države Izrael juna ove godine, Benjka je odbila dati dozvolu osvijetljavanja Vijećnice bojama izraelske zastave (kao što je prije toga što odbila i LGBT zajednicu sa istim zahtjevom), pravdajući se nevješto kako su iz ambasade tražili ‘odslikavanje Vijećnice pjesmama i prizorima te nezvaničnom njihovom himnom ‘Jerusalem of Gold’ u kojoj pjesnmi se govori o brdu Hrama kojeg su Jevreji osvojili od Muslimana, pa bi to povrijedilo muslimanske osjećaje u Palestini’. Nije dozvolila ni vatromet ‘iz higijenskih i zdravstvenih razloga’, a svi znamo kako i koliko grmi uz Bajram pa svi zdravi i veseli posebno Benjamina.

Kada su počeli sukobi u Palestini napadom terorističkih postrojbi Hamasa i nakon toga kad je uslijedila brutalna odmazda koja i danas traje, Benjamina je bila na čelu prosvjeda u Sarajevu, plakala i jecala, bilo je i onoga Komšićevog da ‘Hamas treba posmatrati u kontinutetu’, što znači da je Hamas postupio najnormalnije. Prije nekoliko vremena je podnijela i zvaničnu prijavu MUPu jer ju je ‘uznemiravao’ kontroverzni biznismen iz Izraela Amir Gross Kabiri većinski vlasnik firme ‘Aluminij’ u Mostaru šaljući joj slike mrtve izraelske djece, zastavu i šal Izraela.

Eto, bh načelnica porijeklom Židovka, boji se čak i izraelskog šala i zastave, kako se onda dosjetila Hanukah praznika?

Pa rekli smo kako i zašto se u bh čestita. Mogli su čestitari komotno isprintati nekih 800 čestitki i obratiti se svim Jevrejima u BiH pojedinačno a ne samo Finciju. Finci je uz još par sličnih, kao recimo Komšićev Sven Alkalaj poznata ‘multietnička’ sarajevska bošnjačka ikebana u vlasti i državi. Jer, nema ih možda ni toliko u BiH, ali ono što ih ima, uglavnom su u Sarajevu i o njima brine Benjka, trebaju joj za ‘Evropski Jeruzalem’.

Na kraju čestitke Benjka je bez stida progovorila malo i ‘svojim’ jezikom, sefardskim ili ‘ladino’ narječjem, koji je u Sarajevu poznat i kao ‘đido’ jezik i dugo bio čak i jedan od zvaničnih jezika. Budući da je u BiH poslije II Svjetskog rata bilo preko 14.000 Sefarda Jevreja.

Zašto bez stida, pitaće te se?

Pa zbog onog Benjkinog ‘katedrale, džamije sinagoge’, a tu joj pred nosom samo jedna sinagoga koju poslije 07. oktobra mora čuvati policija od tolike ljubavi. Od onih kao Benjka i njenih kolega koji su napuckali raju na Židove, cioniste i teoriste. Dok su uokolo ulice ‘onih drugih’ iz II Svjetskog rata koji su ‘Sefarde’ klali i ubijali ponosno na pločama i nazivima ulica i škola, čiji broj raste srazmjerno smanjenju broja Sefarda. A Benjka ‘se pravi’ da ih nema, i kao da ne zna da je na stotine stanova tih ‘njenih Sefarda’ oteto i zauzeto u zadnjem bh ratu od strane ratnih profitera i gazija čija imena Benjka izgovara sa suzama i sa sjetom u duši.

Za njeno poimanje ‘multietničnosti, ljubavi i zajedništva’ sa Jevrejima dovoljan joj je Jakob Finci i čestitka ‘preko one stvari’.

Koja ima isto značenje kao kad Dodik čestita Bajram Reisu ili kad Reis odašilje čestitke u povodu pravoslavnih i kršćanskih praznika ‘braći’ preko Drine ili ‘onima’ na Zapadu.

*** ‘Đido Mova’ (dođi ovamo), humorni lik – privatni istražitelj u seriji Lud, Zbunjen, Normalan

photo : Benjamina Karić-Longrc načelnica Sarajeva, arhiv