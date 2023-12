Poznati bh Sandžaklija Selmo Cikotić ‘sexi ministar sigurnosti’, muževni ministar odbrane, profesor, savjetnik Bakira Izetbegovića, pisac knjga o Aliji, ratni profiter i pomalo zločinac, nekadašnja nada Amerike – osuđen pred Sudom BiH na 3 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja

U hrpi naturalizovanih Alijinih i SDA Sandžaklija u BiH bez kojih bi Sarajevo država BiH načisto propali a koji su zbog bolesne ljubavi i patriotizma (koji je veći od svakog rođenog Bosanc) u vrhu države i vlasti, našao se i sexi hodža (kao profesor učetvuje u putujućim predavanjima za dobru lovu po džematima i medžlisima) i ministar (kao ministar sigurnosti proslavio se izjavom o sexi migrantima) Selmo Cikotić. Sakupljač funkcija i nekadašnji miljenik čak i Amerike nakon dugogodišnjih opstrukcija i odugovlačenja osuđen je za zloupotrebu položaja i funkcije na 3 godine zatvora. Kao ministar odbrane potpisao je nekoliko anexa-dodataka glavnom ugovoru sa privatnom firmom ‘Scout’ iz Hrvatske o prodaji ‘viška neupotrebljivog naoružanja’, kojim anexima je umjesto neupotrebljivog potpisom obećao i obezbjedio ispravno i skupo naoružanje i sredstva i uvećavao iznose na ugovoru, čime je ‘oštetio državu BiH’ koju toliko voli za 9,7 miliona KMa.

Na Sudu se branio time da nije mogao znati šta potpisuje, prvo je išao sa onim ‘politička optužnica’ i ‘političko suđenje’, po čemu je Sud morao osuditi i goniti njegovu sekretaricu. Nešto slično kao Fadil Novalić u ‘aferi respiratori’. Neki likuju, Selmini ahbabi imaju uvijek ‘keca u rukavu’, ono famozno ‘niko nije kriv dok se pravosnažno ne dokaže’, i zaista presuda nije konačna i pravosnažna i ne treba je komentarisati, još se ništa ne zna. Međutim, mora se, BH pravosuđe ‘jest krHko’, vidjeli smo do sada neograničen broj puta.

Nije Selmi pomoglo za sada ni to što je kao koautor izbacio i knjigu o Aliji (nešto već viđeno, kao Alija mudrac), međutim poanta je u kazni i pratećim ‘mjerama’ uz kaznu.

Obzirom na obilježje bića krivičnog djela i težinu zloupotrebe posebno po državu (podsjećamo, tragom njegovih potpisa je uveliko otpočelo izuzimanje oružja i oruđa po bh kasarnam) te obzirom na štetu koja je nastupila njegovim patriotskim potpisima, kazna se doima seksipilnom kao što je i sam Selmo. Mada nije za odbaciti ipak je mala i blaga, međutim, Selmo nije bilo ko. Ima on ‘ratnih zasluga’ oko Bugojna za koje neki, kao ustaše i Hrvati načelno – kažu ratno zločinstvo, drugi u FBiH to nazivaju ‘herojstvom’, tako da su preovladale ‘olakotne’ umjesto ‘otegotnih okolnosti’. Još ako se po žalbi to malo umanji ili ako ga Sud sasvim oslobodi ili se uhvati uslovne kazne ili one do godinu dana koja se može platiti a što je moguće jer žalbeni Sud ima sva prava i koristi ih debelo u ovakvim slučajevima kad su optuženi ‘kapitalci’, tek onda će mo vidjeti moć i snagu sexi osmjeha sexi ministra.

I prije toga, ponešto se u ovoj sudskoj odluci već sada nazire.

Naime, osim što je kazna premala za ovakvu vrstu krivičnih djela, Sud nije odlučio o nastaloj šteti prema državi, osim što je štetu izračunao. Nije Selmo niti iko obavezan da tu štetu državi nadoknadi. A što se inače dosuđuje ili se bar jadna država uputi da to pravo ostvari u parnici. Dakle, jeste sexi Selmo zijanio jer ‘nije gledao šta potpisuje’ i ‘vjerovao je sekretarici’ ali neće vraćati lovu, nema originalne uplatnice iz hrvatske firme na njegovo ime, nema dokaza. Pare su ionako državne, ničije, naše, zato

Koliko je, dakle, i da li je ‘čopnuo’ od te svote, nije niti će ikada biti utvrđeno, jer nema takve budale da bi dala priznanicu za lopovluk, no pouzdano se zna da se u ‘demokratskim’ zemljama kakvom mi našu Zemlju ocjenjujemo, svaka usluga i jaranstvo plaća. Ugovor meni, procenat tebi. Ili nekom ko će dati tebi.

Ipak, Selmo kao i svaki ‘patriota’ Sandžaklija u BiH i kao ‘onaj koji je branio državu pa još ako je ranjavan’ (tako Bakir Izetbegović opravdava SDA korupciju) ne mora da brine, ima ‘nafake’. Ima katedru, radi kao ‘profesor’ (njegovo ime se veže i uz aferu Denisa Prcića i ‘Američkog Koledža u BiH’ gdje je Selmo i predavao i ‘dekanirao’ i gdje je Bakirov ‘Osmica’ Mehmedagić ‘izučio’ treću po redu falsifikovanu diplomu), piše knjige o ‘vođi’ Aliji a daje i ‘kurseve islama’, što također džemat i Islamska Zajednica dobro plaćaju. Krv nije voda.

photo : jedan od plakata predavača o kursu islama Selme Cikotića, oktobar 2023, arhiv