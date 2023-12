Nije novost niti iznenađenje da bošnjački članovi bh Predsjedništva gdje razumljivo već dugo pripada i ‘gazija’ Željko Komšić skoro svakodnevno obilaze Alijino turbe na Kovačima ili druga ratna spomen-obilježja i hareme džamija gdje se dovi ili šuti u stavu mirno u povodu državnih familijarnih praznika, veće iznenađenje i bh bruka su što nam je većina državnih spomenika i grobova boraca ArBiH u haremima džamija, šta će oni tamo?

Tako je bilo uz 31. godišnjicu pogibije komandanta ‘1. slavne viteške brigade ArBiH’ Envera Šehovića danas 5. decembra ove godine, tamo je ‘gazija’ Željko i ‘zlatni ljiljan’ skoro svake godine. I ne samo tu, džamija u BiH ima na svakom ćošku a toliko i harema, Islamska Zajednica je planski sahranjivala borce i šehide uglavnom uz džamiju ili u haremima te postavljala spomen obilježja žrtvama genocida ili o važnim datumima države, upravo da bi mogli ovakve vijesti čitati i pratiti ove događaje. Naravno, time je ‘građanski’ i multietnički karakter ArBiH u kojoj su sve brigade bile ‘slavne’, ‘viteške’ i naravno pobjedničke ‘jer nigdje ArBiH nije imala poraza’ i države – samo zabetoniran. Čišćenje ArBiH od nemuslimanskog komandnog kadra i vojnika je provedeno odranije aktima i naredbama Alije Izetbegovića. Kao što znamo čak ni među ‘deset najboljih sinova BiH i šehida’, koji su dali živote ‘za državu’ nema nijednog Srbina ili Hrvata.

A Željko Komšić, ha, odavno ga znamo i odavno je ‘pročitan’. Ova poznata bošnjačka multietnička ikebana je uvijek uz ahmedije i uz SDA, šta bi drugo. I nije mu prvi put da zaviri u harem džamije ili na Kovače gdje ga viđamo skoro na svakom familijarnom susretu Izetbegovića a u ime ‘držane delegacije’. Ne propušta ni jedan iftar u haremima također, voli ‘druženja’ a ‘druženja’ njega traže dokazujući svima kako smo ‘zajednički i multietnički’. Čim je Željko tu.

Pravo pitanje i prava bruka su odkud i kako da su nam skoro sva spomen-obilježja i grobovi ‘boraca’ (i to onih koje odabere Islamska Zajednica BiH i SDA vlastela) upravo uz džamiju ili u tim njenim haremima?

Kada bi BiH bila imalo ‘građanska’ ili malo više multietnička ili evropska, ma kad bi imalo bila država generalno, sva ta obilježja bi trebalo premjestiti na zvanična državna mjesta gdje bi se državnički moglo na njih podsjetiti. Od Alijinog turbeta do grobova heroja ArBiH. Ovako, nema od toga ništa.

Reisu milo a vlasti drago. Svima dokaz više da je država islamska. Jer, čim je borac ArBiH sahranjen u haremu džamije onda je veća vjerovatnoća da je poginuo na ‘Allahovom putu’ za vjeru i islam nego za državu?

Da je drugačije, podsjećali bi se na takve uz državne a ne vjerske počasti na državnički način i na mjestu gdje se sahranjuju borci za državu.

Iz harema Željko Komšić koji na ‘ratnim zaslugama’ i sa glasovima Bošnjaka već decenijama uživa i zabavlja i domaću i strane vlasti, šalje nam se i jasna poruka. On je ‘legitimni predstavnik Hrvata’. Nego!?

photo ilustracija : Željko Komšić bošnjački član bh Predsjdništva ‘iz reda Hrvata’, arhiv