Mustafa Ružnić premijer vlade US Kantona kao nekada premijer FBiH Mustafa Mujezinović vjeruju u ‘džine’ i ‘šejtane’ (vragove) : rekonstrukcijom se predviđaju dodatna dva ministarstva, dobivamo ‘ministarstvo vjere’

Dijaspora BiH jedna je od najvećih u Svijetu je ujedno i jedna od najglupljih. Decenijama vlasti BiH bukvalno iskorištavaju i pelješe svoje iseljenike poslane ratom vani, lažnim patriotizmom, lovom i glasanjem na izborima, dok silne milijarde koje dijaspora svake godine ubrizgava u budžet države (preko tri milijarde KMa, što je približno 10% od budžeta) lagodno koristi gaseći socijalne buntove troškareći za sebe pare namijenjene za socijalu i sirotinju.

I uporno, iako već tri decenije dijaspora traži da vlast oformi ministarstvo za dijasporu preko kojeg bi se prava dijaspore čula i uvažavala više, ignoriše takve inicijative i zahtjeve, dijaspori jedino otvore busije i šaltere opština vikendom da povade potrebena lična dokumenta. I organizuju silne teferiče i veselice.

Ali zato, kad je u pitanju vjera, vlast ne štedi ni vjerske ideje ni njihove zahtjeve. Daje se šakom i kapom i vjera u BiH postaje temelj naše ‘građanske države’, involvirana je u sve pore društva i države. Kako su Krajišnici prema mitovima ‘posebni’ u svemu, od ‘nenadjebive odbrane države’ do vlade US Kantona koja od rata pa do sada uvijek ‘radi’ u tehničkom mandatu, skrpljena z brda i z dola od hrpe šibicara desetina stranaka, i u ovoj oblasti su ‘pioniri’. Premijer vlade US Kantona Mustafa Ružnić (nacionalistička vehabijska izvorna Alijina stranke aSDA, sada ‘Narodni Evropski Savez NES, predsjednik Nermin Ogrešević) najavljuje ‘rekonstrukciju’ vlade i predlaže osnivanje dodatna dva ministarstva. Od postojećeg Ministarstva nauke, kulture i sporta, pravi dva, od čega bi jedno trebalo biti ‘Ministarstvo mladih, sporta i vjere’. Takav prijedog ide na Skupštinu na usvajanje.

Pojednostavljeno, jednim metkom dva zeca : povećava se broj uhljeba i državnih parazita i ujedno se vjera stapa sa mladima i sportom. Umalo i sa kulturom, i baš onako kako je to zacrtala Islamska Zajednica BiH.

Dakle, šipak dijaspori, vjera je važnija u ‘građanskoj’ i ‘evropskoj’ državi.

Nije isključeno da ovakve briljantne ideje Ružnića prihvate i drugi Kantoni u FBiH čime će se reći i tvrditi kako ‘misle na dijasporu’. Dijaspora BiH je inače odavno zapravo samo reprezent Islamske Zajenice BiH i sve aktivnosti se svode na ‘djelovanja’ džemata, islamskih centara i mejtefa uvezanih sa bh ambasadama i sa predstavništvima Islamske Zajednice BiH u Washington DCu i u Bruxellesu (kao što znamo Reis je jedini vjerski poglavar na Balkanu čija firma ima kao država svoja zvanična predstavništva), i neće joj ni biti mrska ova deja Ružnića, dijaspora bolje ni ne zaslužuje. Što se tiče islama u BiH i ove ideje iz Bihaća, ni tu nema iznenađenja. Podsjećamo, 2010. je tadašnji premijer i imenjak Mustafa Mujezinović u svom kabinetu plaketom nagradio prevaranta i nedriljekara iz Maroka Mekki Torabi-a, o čemu smo pisali, čime je zaslužio čak i ime mosta na Miljacki. Što znači da ‘građanska država’ provodi svoje vjerske ciljeve i ‘šejtani’ i ‘džini’ postaju dio platforme vlasti.

Naime, kao onda Mujezinović, nedavno je i Ružnić premijer US Kantona pokazao ‘svoj vjerski identitet’ ko mjerilo uspješnosti bošnjačkog političara. Prisustvovao je predavanju i platio gostovanje sličnog ‘našeg’ Torabi-a u Cazinu Edina Tulu.

Ovaj ‘iscjelitelj’ Tule, ‘psiholog’ i vehabija kakav je i sam Ružnić ili njegov šef Ogrešević je, iako se od njega ‘ogradila’ Islamska Zajednica održao predavanje na temu ‘umjetna inteligencija protiv natprirodne inteligencije’ uz ogromnu posjećenost i to dobro naplatio. Prije nekoliko dana smo vidjeli na njegovom tik- tok uratku kako mlati rođenu ženu i kako se sa pištoljem na Kur’anu vjenčava sa ženom od ‘kolege’. Bh organi gonjenja su navodno tragom tog videa pokušale da ga uhapse ali je ‘zgladio’ za Švicarsku i odatle se zajebava. Tvrdi da je to ‘samo bio ekspermiment’. Sa takvim tipom se druži i na njegovo predavanje dolazi Mustafa Ružnić.

Tule je, onda, pravi kandidat za Ružnićevo ‘ministarstvo vjere’ i bitka protiv ‘džina’ i ‘šejtena’ tek počinje.

Što opet znači dalje, da premijer ima šanse za popravak svoje ‘natprirodne ninteligencije’.

Dok se za US Kanton otvaraju sva vrata ka Evropi i prema dijaspori.

photo : premiejer US Kantona Mustafa Ružnić (u sredini) i samoproglašeni ‘psiholog’ vehabija i ‘iscjelitelj’ Edin Tule (sasvim desno na slici), arhiv