kako se parama i vlašću ‘utvrđuje vjerski identitet’ SDPa : konstruktivan i vrlo srdačan susret Ef. Kavazovića i ‘raskerečenog’ Nermina Nikšića

* Danas je Reis Kavazović u dvorima na Kovačima primio u posjetu premijera FBiH Nermina Nikšića i ministra za raseljena lica i izbjeglice Nerina Dizdara. ‘Pala’ je slatka kafa, sličica i pomirljive a značajne rečenice obišle su medije.

Rijaset je javio kako je sastanak bio ‘srdačan i konstruktivan, sa akcentom na projekte u povratničkim sredinama i u podršci iseljeništvu’, predsjednik sa odgodnim mandatom u SDP partiji i novopečeni premijer FBiH Nikšić je bio malo dirljiviji i konkretniji.

‘Cijenimo povjerenje Reisa u rad vlade i naše napore da pomognemo u izgradnji vjerske infrastrukture, jer su vjerski identiteti neodvojivi dio našeg bosanskohercegovačog nasljeđa’. Da su u pitanju neke druge delegacije i ‘primanje’, vijest bi bila svakodnevna, budući da ‘bošnjački Ajatolah’ hodža Kavazović svaki dan nekoga ‘prima’, tako rade nacionalni vjerski lideri političari, od načelnika do stranih ambasadora, međutim kad se ‘sastanu’ ova dvojica i u ovakvim okolnostima, onda to poprima druge dimenzije.

* Podsjećamo, pred prošlogodišnje oktobarske demokratski pokradene izbore a posebno poslije izbora, varnice između Reisa i koalicije ‘trojke’ su frcale na sve strane. Reis koji je u vlasti sa mafijaškom koalicijom SDA/DF ahbaba je teško podnio poraz, nova vlast mu je spočitavala ono čega je i sam Reis bi svjestan : podržavao je vlast dinastije Izetbegovića, pozivalo se da se glasa ‘za one koji vole domovinu i koji su u džamiji u saffovima’ jer je u vlasti diretno i aktivno učestvovao. Putovala su i pisma Dine Konakovića predsjednika NiPa a sadašnjeg ministar vanjskih poslova BiH Reisu, pisao mu je i Nikšić, čak više na tv ‘Face’ sadašnji premijer je optužio Reisa da mu je ‘odbio šerijatski vjenčati kćerku’ a ‘Bakirovu je vjenčao nelegalno’, da bi nakon toga hodža zavrnuo tabak 5.11.2022. pa izgrdio Nikšića podugačkim opisom njegovih grijehova.

Nazvao ga je ‘zlim i podlim čovjekom’ za kojeg je ‘mislio da je pametan’, pa negirao sve u vezi vjenčanja Nerminove kćerke. Naglasivši da njegova kćerka ‘nije napustila BiH zbog tog vjenčanja’ već zbog ‘nerada Nikšića i njegove vlade‘, negirao je tvrdnje Nikšića da ‘dijeli vjernike’, čak ga je optužio i za ‘nerede i demonstracije po Sarajevu..’

* Šta se desilo da poslije tako teških riječi dođe do ovako ‘srdačnog’ susreta‘, kao onomad kad su se na Bajramskoj baklavi ‘Kod Kibeta’ izmirili (privremeno) Fahro Radončić i Bakir Izetbegović? Ništa ‘hadžifejzovićevski’ šokantno i ‘ekskluzivno’, dva jarana su uz kafu za hastal zasjeli – natjerala ih vlast i lova. Polizali obojica ono što su posrali. Jer, ‘nije musliman ko(se) ne povrati’.

Nije tako davno bilo, opet podsjećamo, 05.03. 2023. godine Reis je pripremio specijalnu ‘deklaraciju o Srebrenici‘, dokument kojim su se lideri stranaka potpisnika obavezali da će za Srebrenicu osigurati određena i velika sredstva ‘iz budžeta na svim nivoima’, ali je tada Nikšić odbio potpisati takav dokument. Potpisali su ga SDA, SBB i NiP, Nermin je odbio staviti potpis obrazlažući to činjenicom da je dokument sačinjen ‘da se zamažu oči ljudima i da ih se prevari’, zatim zbog toga što je SDP ‘multietnička stranka i da bi potpisivanje takvog sporazuma to bio pucanj u Bosnu u Sarajevu koji će zemlju dokrajčiti jer se potpisuje jednostran politički sporazum’ sa vjerskom zajednicom, ‘čime bi se takvim pucnjem ubila svaka šansa za multietničku BiH i SDP’.

Dakle, najjednostavnije, halal i zagrljaji su iznuđeni ali pokazuju iza fasade prava lica. ‘Izdajnika’ Nermina i vlastoljupca Reisa. Reis, koj je naučio da ima državu pod sobom, pare, vlast i moć, konačno je ovim priznao da mora preboliti Bakira i SDA, makar privremeno, Nikšić – da usljed brutalne i bjesomučne kampanje i otpora gubitnika u vlasti te srozanog ugleda SDP firme koju još predstavlja, treba poljubiti ruke Reisa, ako računa na fotelje i vlast u budućnosti. Tako i samo zato su se sastali ova dvojica munafika (licemjerne osobe, nevjernici) i javno pokazali koliko drže do obraza i riječi. Obećana je lova, suradnja i pali su halali, da ne kažem oprosti. Što se tiče Nermina Nikšića i njegove ‘borbe za multietničku Bosnu’ i istu takvu stranku, on je davno pokazao šta je i sam, šta je SDP i njegovo poimanje države. Ne samo u njemu, u skoro čitavoj SDP bratiji odavno stanuju i čuče sakriveni Reisovi Bošnjaci. Ikebane tipa Mijatovića, Stojanovića ili dr. Stevanovića treba ostaviti u vazni prošlosti. Sve su to pod okriljem bitke za zajedništvo i multietničku državu borci za lovu i fotelje a Nikšiću providan pokrivač za njegov ‘vjerski identitet’. Slični ovima su odnjegovani i u Alijinoj bašči i u kancelarijama SDA, pa kao i svako cvijeće nakon upotrebe odbačeni u smeće.

* Nije stoga nikakvo čudo što su Denis Bećirović, Čengić, Zukan ili vesela i bezobrazna načelnica Benjamina Karić Nikšićevi uzorci SDA zelene multietničnosti. Iako je neke kao Bećirovića ili Čengića javno kritikovao, to je čista maska i kako on reče onomad Reisu ‘mazanje očiju narodu’.

Isto tako nije ni slučajno u ovakvoj raboti ‘nasljednika partizana’ vaskrsnuo Zlatko Lagumdžija, niti je posebno slučajno ‘nogiran’ Bogić Bogićević. Uostalom, Nikšić je odavno pokazao da njegove ‘fatihe’ partizanima imaju istu snagu i cilj kao i Bakirove dove na Vracama. I nisu od jučer. Čim je sa Muderrisom Nezimom Halilovićem ratnim neoptuženim i nepresuđenim zločincem i džihad ratnikom iz 7. Muslimanske te botom Bakira Izetbegovića i Reisom dogovarao šerijatsko vjenčanje svoje kćerke, popišaj se odmah na njegovo poimanje građanske Bosne i na njegovu odbranu SDP principa i ‘vjerskog nasljeđa’.

Zlatko Lagumdžija je bar vješto svoja osjećanja znao sakriti, Nikšić ni to nije od njega naučio.

Jednom sam već napisao, ponoviću. Neka svako upražnjava vjeru, neka to ne krije ispod državnih i nacionalnih skuta. Nikšić je u politici dokazao da nijje u stanju ni da prdne a da se ne čuje da tukne, od SDP stranke ljevice napravio je zelenu desnicu, i ako je Lagumdžija bio ‘grobar demokratije’ kao što je rekao Nijaz Duraković (a jeste), Nikšić će svakako ostati upisan kao nepismeni hodža koji joj je odklanjao dženazu.

Njegov ‘pucanj u multietnčku Bosnu i partiju’ sa kojim je strašio građane marta ove godine, opalio je tek sada, samo što on to zaslijepljen niti je čuo niti vidio.

ANTRFILE

Do sada je u medijima Nikšić redovno opisivan kao ‘izdajnik’ koji je skupa sa Fortom i Konakovićem ‘svu državu predao u ruke Dodika i Čovića’, javno ga je prozivao u svojim dovama i pismima ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa, ‘akademik’ iz Novog Pazara, bivši Reis, i vječiti političar koji sada u penziji uz dobru platu savjetuje hodžu Kavazovića. I on je ‘pisao’ Nikšiću onda kad je ovaj odnio potpisati ‘deklaraciju’ o lovi za Srebrenicu koju je izbalansirao neimar Emir Suljagić skupa s Bakirom i Reisom. Iz tog dopisivanja smo saznali da je Nikšić i prije marta ove godine davao lovu (ne svoju, državnu, dok je bio prije premijer, tako svi daju i bez deklaracije) Reisu, kao npr. 300.000 za obnovu Ferhadije džamije, posprdno dobacujući ‘šta, hoćeš li da se zbog toga džamija zove ‘Nerminija‘, te dodajući da zbog toga ‘nema pravo da blati našeg Reisa’.

Sada, poslije ovog muslimanskog munafičkog pomirenja i dogovora oko ‘povratničke infrastrukture’, biće zanimljivo da li će se ‘Hižaslav’ oglasiti. Ali ne o sadržaju sastanka i srdačnosti već o načinu na koji je kod ‘Ajatolaha’ sjedio premijer Nikšić.

O, da, ‘Hižaslav’ i ‘osviješteni Bošnjaci’ prate sve, budno i pedantno, posebno kako se sjedi kod ‘vođe’. Tako je Reisa odmah nakon LGBT plus parade u Sarajevu juna 2022. godine posjetio tadašnji premijer Kantona Sarajevo Edin Forto da malo smiri strasti i nacionalističke uvrede moralnih policajaca i čuvara bošnjačke čistoće glavnog grada, znajući odakle ‘vjetar puše’, odmah se oglasio ‘Hižaslav’ da potpraši ‘premijera pedera’ (u ‘Našoj Stranci’ su sve sami pederi i četnici) koji podržava takav ‘nemoral i nečistoću’. Pa mu između ostalog ‘nabio na nos’ da ispred Reisa sjedi sa ‘raskrečenim nogama’, što je znak ‘nepoštivanja’ poglavara Bošnjaka. Umjesto da ih drži da prostite u ‘stavu sastavljeno’.

Iako su, kao što smo rekli kod Reisa svaki dan gosti i iako većina sjedi i raširenih i skupljenih nogu, ‘Hižaslav’ je Forti ovo plaho zamjerio. Računajući da će u buduće svi gosti sjesti skrušenih i zapetljanih nogu i tako odati počast Vrhovniku.

Sudeći po ovoj zvaničnoj slici uz ovaj prilog sa susreta Nikšića i Reisa na Kovačima ‘Hižaslav’ će se javiti. Jer, toliko je noge premijer ‘raskerečio’ da to nije normalno.

Valjda neće stara budala reagovati? Kad se zna da se poklonu ne viri u noge. I kad i sam Reis drži da izvinete noge na sti način. Znam, što je dozvoljenu Reisu nije volu’, ali ipak …

Zna se, dokazano je da je Nikšić ‘bez obraza’, ali sa ovakvim obećanim poklonima da se i ‘naguzio’, trebalo bi to odšutati.

photo : Nermin Nikšić premijer FBiH u gostima kod Reisa ef. Kavazovića, 1.12.23, arhiv