Piljarska politika ‘trojke’ i njenih saveznika i borbena gotovost međunožja ministra Zukan Heleza : ako ima uspavanih ćelija radikalnih muslimana u FBiH onda postoje i ruski kampovi u Republici Srpskoj, ako oni nama istjeraju iz vlasti Heleza, mi će mo njima Košarca

* Vlast u BiH je puna, prepuna osuđenih ili pod istragom tipova, ministara i predsjednika ali kad je u pitanju postizborna utrka za fotelje i prestiž, koalicioni partneri zažmure, zaškilji i međunarodna zajednica. Tako dobijemo ono što smo tražili i zaslužili, tako je bilo u vrijeme korupcionaške kriminogene hobotnice SDA/DF koalicije, nastavilo se i poslije prošlogodišnjih oktobarskih pokradenih izbora sa ‘novom’ vlašću ‘trojke’ i njenih partnera u vlasti. Sistem šibicarenja, trgovanja, javnog bezobrazluka u komunikacijama i podmetanja klipova je dobilo svoj kontinuitet, sve su prilike da je BiH dobila presvučenu i umivenu SDA/DF mantru : ako je ‘za državu’ a što znači za nas jer mi smo država, sve je dozvoljeno i legalno.

* U moru optuženih ili sudski dokazanih kriminalaca koji su listom postali vlast ili onih pod istragama ili krivičnim prijavama teško je izdvojiti nekog posebno, no jedan od njih se sam istaknuo, ministar oružanih snaga BiH Zukan Helez. Kako je ovaj mutni SDP lik poznat po svom kabadahijskom i uličarskom ponašanju usljed čega je dva puta i sudski presuđen dospio u stolicu ministra tako važnog resora, već smo rekli : što deblji sudski ili tužilački dosije, to bolja pozicija na rang listi u sklepanju vlasti. Uz ono već pozato i zajednički podijeljeno već tri decenije : ‘vi ne dirajte naše a mi nećemo vaše’, izglasalo se. I još se pohvalilo uspješnošću.

Helez je, što bi se njegovim nemuštim riječnikom startao tipično kafanski ‘na prvu’. Oštro, medijski ciljano jer zna šta bh raja očekuje i voli, postao je ubrzo medijska zvijezda kao i ‘sestra’ Benjamina Karić, puna ‘važnih i ekskluzvnih’ informacija, posebno kod Senada Hadžifejzovića na tv ‘Face’. Kada je u Konjicu juna ove godine opsovao Miloradu Dodiku mater i nasrnuo na njega kao u birtiji, jer je ovaj navodno opsovao genocid što ‘patriota’ i ‘domoljub’ Zukan nije mogao prešutati, Helez se vinuo u svijet interneta.

* Bh raja voli mlatiti mudima i pokazivati silu i mišiće, sa Srbima posebno jer to je državna agenda, kasnije i prema Hrvatima istom jačinom, pa je Heleza ‘krenulo’. Putuje, lobira, spašava državu, evo ga u NATO kancelarijama, u Americi, stiže svuda, popravlja stanje Armije, postaje prepoznatljiv sa svojom ‘neupitnom hrabrošću’, svaki dan je, čim nije na službenom putu – u ‘službenom’ razgovoru na televiziji. Raja ga slavi, ej, niko prije njega nije Dodiku pokazao onu našu muškost. Pa se Helez osilio i zanio, rasipa podatke. O sili i moći ‘oružanih snaga BiH’, prijeti svim i svačim, tenkovima, haubicama, sve naše i naše proizvodnje, opremom, čak i (kao Bakir Izetbegović nekada) dronovima. Ima ‘obavještajne podatke’ ne samo o ovim domaćim ‘neprijateljima države’ koje prati već i one u Regionu. Zna kad će Dodik pobjeći u Rusiju, šta misli Aleksandar Vučić, Helez naprosto briljira, izrazito naglašava svoj uspjeh kod ‘stranaca’. Oni ‘sve znaju’ oni odobravaju borbenost i energiju ministra Heleza.

U tom moru škakljivih i tajnih informacija Helez se snalazi čisto onako naški. Kad ga priupitaš za konkrentije dokaze navoda, reći će skrušeno i državnički ‘to ti ne mogu reći’ ali ‘imam dokaze’. Ili, ‘stoposto tačno ali ne pitaj, ne mogu dalje otkrivati”. Zna sve ali ne zna da li bh namjenska industrija izvozi oružje u Izrael, zna da imamo vojne dronove koje su osmislili Bošnjaci u Americi ‘ali ne pitaj za detalje’. Riječju, ne bojimo se Dodika, nikoga. ‘Spavajte mirno’ – reći će tako bez da trepne kopirajući Aliju Izetbegovića u suton bh rata.

* Činjenica da je prije nekoliko mjeseci na tv ‘Face’ ‘šokantno’ i ‘ekskluzivno’ izbacio kako ima posebnu svoju vojnu obavještajnu službu iako po bh propisima takva ne postoji, nije nikog alarmirala da bi možda Helez znao i slagati u svrhu raspaljivanja ionako raspamećenog naroda i u ‘interesu države’, jednostavno to nam godi, kao što nam godi da smo vojno toliko spremni da nam zavide čaki Amerikanci koji će nam dati 80 miliona dolara za helikotere (ništa od toga, naravno) ili kad onako pijanski protrsi kroz zube Dodiku da ‘se ne igra sa njegovom silom i armijom’ jer će biti svašta, ili kad se sa ministrom sigurnosti Nešićem kafanski razigrava po medijima optužujući ga da šmrče bijelo.

No, prije nekoliko dana kad je na gostovanju u emisiji ‘Pressing’ izvalio kako ima dokaze, slike i informacije da na teritoriju Republike Srpske postoje ruski vojni kampovi za obuku u sklopu MUPa ovog entiteta, da ih ‘prati’ i da lako može da ih ‘eliminiše’, da su čak i blizu Sarajeva, ima slike i sve drugo, digla se prašina u ‘zajedničkoj’ vlasti ‘trojke’ i hajka na najveća muda Bošnjaka. Od onog njegovog ‘nemojte to tražiti ne mogu otkriti’, došlo se do zvaničih podataka OSAe i FUPa : takvih kampova nema. Također, pripadnici KFORa na koje se pozivao Helez ‘da znaju’ dobacili su hladan tuš izjavom kako nemaju saznanja ni dokaza za takve tvrdnje ministra. Epilog : Helez je, najblaže rečeno lagao i obmanjivao javnost stvarajući konfuziju i strah u narodu, već je dao izjavu za Tužioca koji o tome ‘otvara istragu’, za sada u svojstvu svjedoka.

I šta ćemo sad, pitate li se? Ja se pitam i znam odgovor.

Ništa. Poslije Heleza doći će drugi ili treći, a tema za ‘zajedničku vlast’ ne fali. Helez je samo uzorak naše vlasti i državne politike koju je ‘trojka’ prepisala od dobrih đaka. Biće, ako su Srbi i Dodik poslali pisma na sve strane Svijeta uključujući i američku administraciju tvrdnjom da u BiH ‘postoje uspavane radikalne ćelije islamista’ (a jesu), zašto onda ne bi po istoj matrici postojali i ruski vojni trenažni kampovi u Republici Srpskoj. To uvije pali. Oni nama ovo, mi njima ono. Iz redova ‘trojke’ koja više vjeruje pijanom Helezu (Konakovi i Nikšić su tako već izjavili) nego OSAi ili strancima, imaju i šibicarski odgovor na zvanične zahtjeve da se Helez smijeni. ‘Ako hoće Heleza, ostaće bez Košarca’.

Kao što svi znamo Staša Košarac je izabran iako se znalo da postoji sudska dluka o maltretiranju i tuči sopstvene žene, ali sada se poteže taj adut. Kad zatreba. To je ta jednostavna formula koja funkcionište i pitanje je kako će se ‘slučaj Helez’ razriješiti. I kako će uopšte sklepana državna vlast funkcionisati. Ako bude po onoj SDA formuli ‘sve dok se ne dokaže pravosnažnom odlukom’ nema odgovornosti a dokazati se neće, Helez opstaje.

Međutim, Helez je sa ovim kampovima Rusa prešao sve moguće linije i u svoju priču uvukao međunarodnu zajednicu. Nije baš za šegu ili kafansko olajavanje u vezi nepostojećh kampova kad zbog Ukrajine i Rusije tama geopolitiki promjena na Balkanu visi u zraku, uvlačiti u bh priču Evropu i NATO, sa tim se nije baš uputno ni zdravo igrati.

A Helez se zaigrao. Jer mu se može i jer hoće.

To što je ugrozio svojim ponašanjem i državu i koaliciju a što će uzrokovati daljnje blokade, najmanje je važno. BiH je odavno takva, samo se ‘helezi’ mijenjaju i smjenjuju. Dok se ratni pokliči sve više čuju, bh raja je željna rata to se očigledno vidi. Tužilaštva ionako u ovakvim situacijam a i njima sličnima ne idu dalje od ‘oformljenja predmeta’. Što znači ne idu nikud i nigdje.

Za to vrijeme iznad ‘našeg neba kojeg kontrolišemo’ zuje ‘naši dronovi’ i budno prate šta Helez zbori i šta još ima reći.

photo : ministar oružanih bh snaga Zukan Helez, arhiv