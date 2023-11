Denis Zvizdić kao i svako bh piskaralo od vlastele u BiH brani Bogića Bogićevića od Milorada Dodika i zadivljuje kao i uvijek svojom ‘moralnošću’ : da, Dodik je zaista nacionalističko povampireno ludilo ali je zato Denis ‘bošnjački Pejgamber’ koji je u perfidnoj smicalici skupa sa jaranima ‘trojke’ pomeo Bogićevića i ustoličio sramotu Sarajeva Benjaminu Karić, osramotio ga više nego Dodik

Dojučerašnji brat blizanac, jaran sa Kabe i kućni ljubimac Bakira Izetbegovića i najmračniji prebjeg iz SDA mafije u optimističku mafiju – NiP Dine Konakovića oglasio se na twitt Milorada Dodika koji je i sam, kao i Zvizdić, u besposličarenju i dobro plaćenoj zajebanciji po internetu, oklevetao i izvrijeđao Bogića Bogićevića i akademika Pejanovića. Obojicu je nazvao ‘izdajnicima’ i ‘nikakvim Srbima’, koje su ‘muslimani potrošili odavno’. (Tu precizno navodi da Bogićević nie naučio lekciju u izboru načelnika Sarajeva). Pa se Zvizdić ‘profa’ sa enormnim bogatstvom familije u Sarajevu i sa nezajažljivm željom za uhljebarstvom na državnoj sisi ‘našao’ da ‘odgovori’ i da čak, ‘brani’ i Bogićevića i Pejanovića.

Tako ovaj patetični i ljigavi lik navodi a mediji odmah prenose, šta bi drugo radili, kako su ‘naši poštovani i cijenjeni sugrađani’ sa ovim počašćeni. Jer, da ‘čim Dodik nekoga vrijeđa to automatski znači da je riječ o osobi ili osobama koje imaju državotvornu svijest ntegritet i dostojanstvo’…

Dodik je bez premca srpski nacionalista i opasni tumač države i politike, međutim sa druge strane Gatački metuzalem bh politike Zvizdić je najmanje pozvan da brani i Bogićevića i Pejanovića, posebno ovog prvog. I, kad bi mogao odšutati bio bi malo pametniji i politički očuvaniji. Ovako, uvrijedio je Bogićevića više od Dodika i kod Bogićevića i njegove sramote zabilježio još jedan autogol. Naime, u poznatoj smicalici ‘genetski predodređenih Bošnjaka’, u farsi ‘trojke’ u vlasti gdje značajno mjesto zauzima ovaj SDA fićfirić Zvizdić, u izboru načelnika Sarajeva osramotio je Bogićevića skupa sa ahbabima u tolikoj mjeri da bi, da je imalo moralan, još imao crvene obraze.

Podsjećamo, u proljeće 2021. godine, tako su kulturno i javno prepredeno zbrisali Bogića Bogićevića sa mjesta gradonačelnika glavnog bh Grada i umjesto njega ustoličili sramotnu i nacionalizmom ispranu ‘doktoricu prava’ Benjaminu Karić da bi im pozavidjeli i najbolji majstori laži, licemjerja i bezobrazluka. U toj farsi su jednako učestvovali i SDP i NiP i Naša Stranka, kola su se slomila na minornom poslaniku Mirsada Hadžikadića i njegovih ‘nur iskri’, da je sa njihovim ‘genetski predodređenim’ namještaljkama direktora AIDa Keme Ademovića i Zvizdićevih jarana Bogićeviću ostalo jedino da ‘plaču’ i tuguju za njim i da ga još uvijek brane. Ali ne od Dodika, tu je ovaj lisac odlično prepoznao bošnjačku ikebana zamku za dobre i državotvrne Srbe kakav je bio i ostao Bogićević, već od svoje bruke. ‘Hvali more drž se raja i svog kraja’. Tako je još za života Alije odfikaren general Šiber, poslije je nestalo i ‘gospodina’ Stjepana Kljujića, pa dr. Ive Komšića, tako se kao za Bogićevićem ‘plakalo’ i još plače i za generalom Jovom Divjakom.

Dakle, Bogićević jeste pravi Bosanac i u odnosu na Dodika prava ljudina i gromada, ali nije zaslužio da nad njim plaču gnjide tipa Zvizdića ili bilo ko iz ranga ‘trojke’ ili da ga takvi brane. Toliko su ga voljeli i oplakali da je za njega stvarno najbolje da je što dalje od njhovih očiju i njihovih slanih suza, ima Benjka načelnica infulencerica koja baklavama i šetnjom po Baščaršiji opominje i zadužuje.

Ili, što bi ono rekao ‘profa’ Zvizdić : čim neko brani Srbina od Dodika, to automatski ­znači da je ta osoba u očima Bošnjaka odabrana za odstrel, samo se čeka pogodni trenutak da mu se odklanja dženaza i da se plače nad njim.

Akademik Pejanović još nije stigao na red, Bogićević je bio opasniji.

photo : bh političko čudo SDA mafije u krilu NiP bratije, Denis Zvizdić, arhiv