‘Braća’ Bošnjaci i Palestinci u Sarajevu sa uređivanja događanja u glavnom gradu države i domaće i svjetske politike otpočeli sa javnim prozivkama : na meti MC Potočari i njihovo vodstvo, Emir Suljagić aktivirao ‘zamrznuti’ instagram i obznanio svoj ‘interes’

** Ona Biblijska po Mateju i Jevanđelju, ono Isusovo ‘ko nije sa mnom je protiv mene ako ne okupljaju se sa mnom skatera..’, odavno je ušlo u upotrebu prilagođeno potrebi : ko nije sa mnom taj je moj neprijatelj. Frazu koriste najčešće političari i vlast, pa iako je ‘kršćanska’, evo je i u interepretaciji udruge ‘Palestinska zajednica’ skupa sa ‘braćom’ Bošnjacima. Koji od 07.10. ove godine bukvalno uređuju i bh ulice i bh politiku, sa pretenzijom da mijenjaju i svjetske procese.

Sa protesta i performansa, prelazi se na javne prozivke, svako onaj ko nije podržao Palestinu, žrtve i genocid a osudio Izrael, Ameriku, Zapad i sav kršćanski svijet, taj je ‘naš neprijatelj’. I ima da pati, ima da ga prozivamo, izlažemo stubu srama, prijetnjama i psovkama ..

** I bi prozivka, i nastavlja se, evo na redu su i prozvani oni, isti po Jevanđelju kao i ovi što prozivaju, prozvano je vodstvo MC Potočari i bošnjački političari uz Potočare, ista ekipa iz Srebrenice koja godinama, po istom receptu ‘kažnjava’ sve one koji se sa njima ne slažu ili ih ne podržavaju. Na odstrelu ‘braće’ su direktor groblja u Potočarima Emir Suljagić, ‘majka nad majkama’ Munira Subašić predsjednica udruženja ‘majke enklave Srebernic i Žepa’, Ćamil Duraković podpredsjednik Republike Srpske i Hamdija Fejzić predsjednik Odbora za obilježavanje genocida u Srebrenici i zamjenik načelnika Srebrenice.

Složna braća iz Sarajeva su, prepričano, optužili braću u Potočarima da šute o zločinima u Palestini jer su ‘kupljeni’, jer je ‘izostala podrška od braće u Srebrenici…’ i to sa mjesta odakle su je najviše očekivali. Pitajući se ‘da li je uticaj povezanosti MC Potočari sa Svjetskim jevrejskim kongresom toliko jak da Srebreničani zatvore oči nad slikama koje iz Palestine gledamo svaki dan?”.

** Na prvi mah ima logike, iz grada u kojem je počinjen genocid dolazi samo tišina i muk, međutim ima logike i zašto, iako je ovakva prozivka kao što smo već rekli samo novo dodavanje benzina na bošnjačke rastrgane vatre i njene pogubljenosti. Posebno i tim prije jer dolazi od udruženja koje po BiH pravi dar-mar ovih dana i vodi glavnu riječ u državi. Suljagić je, nakon toliko šutnje po medijima reagovao u svom stilu, pogodila ga istina. I ‘zaginuo’ je od istog mača ‘kojeg laća’ godinama.

Opet prepričano, replicirajući braći antisemitizam poručio im je da ‘vode vlast iz sjenke’, da ako žele konkurišu za mjesto direktora u MC Potočari jer mu mandat ističe aprila iduće godine, da će prozvani dok je u Memorijalnom centru Srebrenica ‘našu politiku voditi mi i niko drugi, vođeni našim vrijednostima i interesima’, tražeći da ga poštede ‘četničkih uvreda’, uz kratku a jasnu poruku : ‘između Hamasa i četnika nema razlike’.

Ne zna se kad će a hoće sigurno, Ćamil će se javiti među prvima jer to smo mi, ‘odgovoriti i ostali (‘majka nad majkama’ Munira će otvorit usta samo ako joj se kaže ilia ko kao i Emir ‘nađe interes’), ali se zna da je sa bratskih bh medija poslije ovoga već krenula masa botova i strelaca ‘patriota’ u pljuvačinu i prijetnje i uvrede.

No, isto tako se zna da je i prije 07. oktobra i početka pakla u Gazi i Palestini, Emir Suljagić već jednom ‘bio među Bošnjacima’, a to je bilo 10. jula ove godine pred komemoraciju žrtava. Tada je, iako, kako je sam naglasio ne predstavlja ni vlast ni državu, uputio javno izvinjenje Židovima iz Svjetskog Jevrejskog Kongresa koji su prisustvovali Potočarima i panel diskusijama o genocidu i međureligijskoj suradnji za ubistva i progone Jevreja u BiH u II Svjetskom ratu.

‘Prije osamdeset godina jedan dio mojih sunarodnika stavio se u službu njemačke nacističke ideologije i naudio vama, vašem narodu, vašim očevima i majkama, djedovima i bakama. Ja vam se zbog toga izvinjavam i nadam se da ćete u vašim srcima naći mjesta za oprost’ – kazao je tada Suljagić u stilu Willy Brandt-a bez ovlaštenja i mandata, a što je naljutilo nasljednike ‘handžar’ ubica i fašista u Sarajevu i okolici. Podpredsjednik Svjetskog Jevrejskog Kongresa Menachem Z. Rosensaft je bio iznenađen ali zadovoljan ovim izvinjenjem koje je trebalo doći prije Emira od zvaničnih vlasti ali to se nije, niti će se, zbog razumljivih razloga’ još zadugo ili nikada dogoditi.

** Ako je neko pomislio da je Suljagić ovo izvinjenje dao iskreno i iz moralnih razloga, u krivu je. Sada kad su ga napala braća za prešućivanje masakra u Palestini i osude Izraela, sam je to priznao. Njegov potez je bio iznuđen ‘interesom i politikom’, što je i uzrok njegovoj šutnji u vezi događanaj u Palestini ovih dana i mjeseci. Međutim, isto tako osim landaranja po internetu nije bilo žešćih reakcija ni od glavnih rukovodilaca svih bošnjačkih zbivanja, iz Rijaseta niti iz centrale SDA bratije nisu se oglašavali. I kod njih je preovladao ‘interes i politika’ i obzirom na broj bijelih ahmedija u ‘Handžar’ diviziji, ocijenjeno je da je najbolje sve prepustiti zaboravu.

Svjetski Jevrejski Kongres je Suljagiću tada svojim prisustvom i uticajem u Svijetu dao ogromnu važnost i autentičnost njegovoj promociji genocida u Srebrenici te ‘približavanje holokaustu’, bilo kakvo oglašavanje danas bi sve to moglo urušiti. Osim toga, nakon 11. jula i vlada Britanije i Amerike su dale dodatna sredstva u njegovim megalomanskim projektima pa bi, da je reagovao, sam sebi skočio u usta i izazvao finansijske poteškoće, Palestini ne bi ni pomogao ni odmogao, kao što joj neće pomoći ni larmanjem i performansama po BiH ni Palestinsko Udruženje sa Bošnjacima, sve će se na kraju svesti nažalost na ‘patetično’ vjersko dobro naplaćeno ludilo.

** Suljagić je ‘politiku interesa’ vidio i s početka ove godine kada je naglo prestao silovati i terorisati Zapad, Evropu i posebno Visokog bh predstavnika, a to je radio mjesecima skupa sa ‘bratom’ Reufom Bajrovićem džihad bojovnikom iz opskurnog ‘udruženja’ kakvo je i ovo Palestinsko. Čim mu je Christian Schidt ‘nametnuo’ 6 miliona KMa namijenjenih za komemoracije i sahrane u Potočarima, Emir je ‘ugasio’ instagram i o ‘Švabi’ napisao samo par riječi. Kao o ‘dobrom političaru’ zaključivši da ‘nije njegovo da se bavi politikom’. Na isti način je postupio i kad mu je 10.000 KMa donacija poslao ‘ratni zločinac’ Fikret Abdić, ‘politka interesa’ mu je začepila usta.

Palestinsko udruženje direktno pogađa u srž kada govori o uzrocima šutnje iz Potočara, ali to je jednostavno Emir, bivši političar koji je skontao kako raditi a da te ne pitaju u šta trošiš pare. Sa Jevrejskim Kongresom skupa za istim stolom imao je i više od toga. Međutim, isto tako i Emir je u pravu kad prigovara da se udruženje bavi političarenjem, koje će, i već jeste, BiH dovesti u nezgodam i štetan položaj. Sasvim je ‘baška’ to što Palestinci Sarajeva ne razumiju da nije isto krečati i mahati zastavama po Sarajevu i Zenici kao u Srebrenici.

Na kraju svoje poruke Suljagić je ipak ostao u jednom politički dosljedan. Uporedivši Hamas sa četnicima jednim metkom je pogodio dva cilja. Naizgled promijenio se, u suštini – ostao isti.

photo : Potočari 10. juli 2023, predavanje podpredsjednika Svjetskog Jevrejskog Kongresa, arhiv