U susret 25. Novembru Danu državnosti BiH : Sarajevo će poznatom ‘figa’ isključivom i licemjernom ujdurmom kao lisica ispred kokošinjca deklaratorno naricati o ZAVNOBIHu i larmati o ‘nastavku državnosti’ dok će se zastave vijoriti po ulicama fašističkih izdajnika i naci–sluga begova, hodža i hadžija, Sarajevo je iz sjećanja izbrisalo čak i prvog predsjednika ZAVNOBiH-a Vojislava Kecmonovića Đede

Samo naivne i bezobrazne budale može začuditi naslov u fašizoidnom bošnjačko-turskom glasilu SDA bulumente čiji screen donosimo uz ovaj tekst. Po kojem su ‘Bošnjaci u II Svjetskom ratu dali doprinos antifašističkoj borbi’.

No, naslov, tekst pogotovu nisu slučajni, bošnjačko prekrajanje istorije države BiH i rehabilitacija fašista se nastavlja. Po onoj ‘hoće nam se, može nam se’, nema stajanja. To je nastavak ratne i poratne bošnjačke politike izjednačavanja NDH zločinaca i suradnika fašizma u II Svjetskom ratu, nešto slično po uzoru na Srbe, gdje je miksanje kostiju četnika i partizana doživjelo svoju kulminaciju, ili ugledajući se na Hrvate po kojima su ustaše kao i četnici, antifašistički borci za slobodu.

Sarajevo je, da se zna, poslije bh rata promijenilo 420 naziva imena ulica i u tim izmjenama mjesta je bilo samo za najpoznatije ‘antifašiste’, mladomuslimane, fašiste, hodže i begove, uklonili su čak i ime prvog predsjednika predsjednika ZAVNOBiH-a Vojislava Kecmonovića Đede i učesnika ZAVNOBIHa Filipa Kljajića, a kako se približava 25. novembar puna su usta svakom i Mrkonjić Grada i ZAVNOBIHa. Do čega se drži kao do lanjskog snijega. Naravno, kako to sa državnim praznicima nije uređeno zakonom, svako onaj ko ne bude slavio 25. novembar, ‘dan nastavka državnosti jedine nam i suverene drave BiH’, neprijatelj je države i slijedi medijska paljba i ciljanje, nove-stare svađe kao uz svaki 25. novembar. Međutim, ovakvo larmanje o nastavku države i državnosti čista su istorijska opasna zajebancija, Bošnjaci nisu spremni čak ni ime mjesta održavanja ZAVNOBIHa izgovoriti na pravi način, u njihovom rukopisu to je Varcar-Vakuf, kakvo ‘četničko ime Mrkonjić’, ne dolazi u obzir.

Zna se, od bh istorije svako uzima ono što mu zatreba, tako i Bošnjaci i svaki poziv na Mrkonjić Grad i 1943. godinu je kao likovanje lisice ispred kokošinjca, ništa drugo.

Koliko drže do istorije i 25. novembra Bošnjaci su revnosno pokazali davno uklanjanjem imena sa naziva ulice predsjednika ZAVNOBIHa Vojislava Kesmanovića Đede, tu su postavili ime Nusreta Šišića Dede, ‘stručnjaka za ratne granate’. A onda je retuš istorije krenuo. Ulice i poštovanje su dobili hodže, begovi i suradnici fašista i face sa NDH divizije postera, taman toliko i u takvoj mjeri da je s pravom a ne ‘gafom’ optuženi načelnik i ambasador SDA Abdulah Skaka partizane nazivao ‘fašistima’ a pridodavao i kriminalac Fadil Novalić.

Mogu Bošnjaci tarlahati ‘antifašizmom’ koliko hoće, može ‘doktorica’ za baklave Benjamina Karić paliti vatru na Vracama koliko god hoće, dokazi po Sarajevu jasno definišu bošnjačku politiku vlast prema bh državnosti i antifašizmu. Glavni bh grad je nažalost odavno doživio fašizaciju i svaka vlast, bila ‘stara’ ili ‘nova’ održava je, Sarajevo je pretvoreno u neprepoznatljivu jednonacionalnu kasabu. Zbog čega i ‘Stav’ može pisati o ‘antifašizmu Bošnjaka’. I veličati naciste.

No, nije samo ovaj uljez u medijima učesnik u ovom ispiranju istorije i ljudskog mozga. Iako imena ulica sa fašističkim tipovima po Sarajevu svjedoče drugačije, vlast odrađuje svoje zamisli a raja podržava.

Mogu Bošnjaci i 9.Maj ‘Evropski dan borbe protiv fašizma’ slaviti kao dan ‘šehida’, nekakvih poginulih boraca ‘na Allahovom putu’ (a što i čine, zato su i odabrali takav datum da izjednače ‘gazije’ mudžahedine i borce antifašiste partizane), mogu i uz svaki 25. novembar dvolično i radi fola trabunjati o ZAVNOBIHu i rođendanu države, jasno je kao dan zašto to rade i sa kojim ciljem. Da sakriju bruku i sramotu i da ‘ispadnu’ fini antifašisti. Međutim, sve dok nam se sa pločica naziva ulica smješkaju Mustafa Busuladžić, Asaf Serdarević, Husein ef. Đozo, Enver Čolaković, Alija Nametak, Asaf Serdarević, Muhamed ef. Pandža, sandžački Pačariz i ostali slični ‘antifašisti’, sve dotle će pozivanje na Mrkonjć Grad i ZAVNOBIH biti čista talašika i politička perverzija. U kojoj će sami uživati.

Uz naslov muslimanske ublehe ‘Stav’ koju oneređuje ‘Bošnjak iz Zagreba’ sa dva imena (Mursel i Filip Begović), umjesto slike hodže, komotno su trebali staviti sliku vođa zloglasne NHD koljačke divizije, čisto da sranje po istoriji bude potpuno. Ili sliku izraelskog muftije, isti bi efekat bio.

photo : sarajevski tursko-bošnjački magazin ‘Stav’, screen, naslovnica, arhiv