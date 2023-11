Bošnjačke vlasti i mediji priželjkuju svoju državicu i prizivaju Gazu u Bosni – histerija u vezi Palestine i tragedije ‘braće u vjeri’ nema veze sa pameću i ovo bez ikakvih rezultata kurčenje (osim na sopstvenu štetu) prelazi u nacionalnoludilo, država više nema ni prijatelja ni partnera i sa svima je posvađana, bošnjačka vlast totalno uronila u primitivnu i mahalsku vjersku politiku i državu ostavila na vjetrometini ….

** Formalno, BiH kad slušaš ili čitaš svakodnevne izjave, želi na Zapad, u EU i NATO’, hoće suverenu, zajedničku i građansku državu. U stvarnosti, sve vodi ka razbijanju države, blokadi vlasti i konačnom zaokruživanju ratnih ciljeva. Da svako vlada u svom toru i u svojoj prćiji. Srbi, zna se, hoće Daytonsku Autonomiju kakvu im je potpisao Alija, ako ne ide hoće secesiju, Hrvati bi da ostanu u BiH ali sa zaokruženom i državnički potvrđenom ‘Herceg-Bosnom’ koja faktički tako i egzistira od rata do sada, Bošnjaci sanjaju drevni san mudraca Alije Izetbegovića i svoju islamsku državicu. Od Daytonskog Sporazuma kada je država skrpljena ‘z brda i z dola’ svi se u vlasti tako i ponašaju.

No, kada dođu određene, kako to analitičari vole reći geopolitičke promjene uz aranžman moćnih i velikih sila, skrivene slatke želje malih i potpuno beskorisnih štakora-političara u vlasti isplivavaju na površinu. Sa tim i ‘želje naroda’. Mediji odrađuju za njih i stvaraju sliku u javnosti upravo onakvu kakvu želi narod i vlast koja samo osluškuje ulice, džemate i ‘nevladine udruge’, usljed čega vodstvo države u takvim situacijama postane smiješno i tragično ali ‘u narodu’ popularno pa ih baš briga za državu.

** Ipak, ono što najviše iritira a to radi namjerno bošnjačka komponenta u vlasti koja je pod debelim uticajem i kandžama islama i Islamske Zajednice BiH, to je da bošnjački predstavnici više brinu i troše energiju na događanja vani nego kod kuće. Slično, iako neće priznati, kao što Srbi podhranjuju ‘srpski svet’, Bošnjaci grade svoj i toliko su revnosni i drčni da bi čovjek pomislio kako su nenadjebivi i moćni da mogu parirati svjetskim silama i moćima i permanentno se kurče kao da to nekoga u Svijetu zanima, svojim nasilnim viđenjima i prijetnjama, i to samo na dešavanja van države, u državi niti čine niti išta mogu uraditi. Ako su izbori u Crnoj Gori, Bošnjaci bi da se ‘pitaju’ i miješaju se, u Srbiji svakako, Sandžak im je dio sna o ‘bošnjačkom svijetu’, na Kosovu su uz Albance zato jer to boli Srbe, u Hrvatskoj Zagrebačka džamija se vazda istura i šalje informacije koje u BiH prihvataju zdravo za gotovo, Sjeverna Makedonija im je također u fokusu samo radi bošnjačkih udruženja i Bošnjaka. Vazda se kao Bošnjaci pitaju, protestuju, lome po novinama, crtaju mete na čelo svakom ko nije ‘na fonu’. Po uputama Reisata o ‘budnosti’, analizira se svako slovo svakog evropskog diplomate, srpskog ili hrvatskog člana bh vlasti, premijera stranih država, ministara. I odmah se ‘reaguje’, pljucka, prijeti izgonom, zabranom djelovanja, svašta se tu dodaje. Ako se bira komandant KFORa ili vođa NATOa za Evropu, javljaju se ‘majka Munira’, Reuf Bajrović i IZ BiH, eto ti i ulickanog vehabije Aličkovića, botova DF/SDA mafije i eto pražnjenja po medijima i poslaničkim klupama. Ne valja im nijedan strani ambasador u BiH, ne mogu smisliti visokog predstavnika… Vlast Bošnjaka budno prati svoje navijače i glasače, kao u vrijeme strahovlade SDA, tako i u vrijeme ovih ‘oslobođenih’ novih, od svega osim vjerskog i nacionalnog ponosa.

** Kad je počela agresija Rusije na Ukrajinu, čitava ullema i bošnjačka bh država je skočila i ‘stala’ uz Ukrajinu’ a osudila Rusiju. Bez ikakve potrebe država BiH je upala u procjep, iako ako će mo baš realno, to nama nije nikako trebalo. Međutim, kada politiku vodi Reis, Munira, SDA i njeni preporođeni sateliti u drugim strankama, onda mi tu ‘nađemo sebe’. Nađemo Srebrenicu i zajašemo žrtve bh rata i genocid i neznamo stati. ‘Mi najbolje razumijemo Ukrajinu’, ‘mi smo slijedeći, eto Rusa’, ‘ u Ukarjini je genocid a mi to najbolje znamo’, ‘Sarajevo najbolje osjeća trgediju Ukrajine’, ‘mi pobijedili sami i gologuzi Zapad nas ostavio’ …

Uz zastave Ukrajine, Benjaminu i njenu Vijećnicu talasalo se od februara 2022. godine, Volodimir Zelenskiy je bio ‘primjer’ kako se ratuje. Isti Alija, sam protiv svih, a ni blizu toga. U FBiH se nije pozdravljalo ‘selamom’, pozdravljali smo se na čisto bošnjački način i nacistički : ‘slava Ukrajini’.

Od oktobra ove godine kada je teroristički Hamas napao Izrael i pobio preko 1,400 civila i zarobio na stotine, te kada je Izrael krenuo u osvetnički napad i rat u kojem je poginulo preko 10.000 civila od čega najviše žena i djece, zaboravili smo ‘slava Ukrajini’. Ni ‘habera ni glasa’. ‘Mi smo Gaza’, ‘mi najbolje znamo ..’, ‘mi preživili genocid..’ Kad je počelo prebrojavanje ‘ko je za a ko protiv’ i kada je Zelensky podržao Izrael, otpočet je lov na njega i mržnja po medijima. Zaboravili žrtve Ukrajine i Avdu Avdića koji je tamo bio u sutonu rata. Očekujući kao i ‘Sandžo’ Hadžifejzović da kod nas počne. Jebe mu mater ko stige i ne stigne, nakon njegove izjave kako ima informaije da bi ‘Balkan mogao biti slijedeća meta Rusije’, stižu mu packe kako se ‘miješa’ u stanje naše države. I tražimo da ‘nas ostavi na miru’. Mi koji se u sve i u svakog amiješamo?

Iskreno, demonstracije, zastave i šetnje za Ukrajinu su bile opasno bez veze. Nikakvih dodirnih tačaka sa BiH i Ukrajine nije bilo ili ne bar u mjeri da se toliko raspamećujemo sa Ukrajinom iz dva razloga. Niti možem pomoći Ukrajincima niti su oni nama ikad pomagali. Čak više, učestvovali su sa Srbima u bh ratu protiv Bošnjaka. Ali, samo zato što je Dodik podržao Rusiju, Bošnjaci su našli alibi za ljubav prema Ukrajini.

** Zbog zaista brutalnog rata kojeg vodi Izrael protiv Hamasa (regularno vodstvo Palestine i Mohammad Abass se niti čuje niti vidi) u kojem najviše stradaju djeca i ostali civili, ima razloga za empatije, žal i za proteste protiv takvog rata, i ima razloga za glas u zaštitu nevinih žrtava. Ali, Bošnjaci ne znaju stati jer se vode opet istom mahalskom politikom i vjerskom dogmom, pa prelaze u krajnost. Ko je uz Izrael taj je bh neprijatelj. Pa udri i ‘ožeži’, crtaj mete na čelo, rastjeruj koncerte, traži neprijatelje.

Nema više Ukrajine, sada se zastave Palestine vješaju svuda, čak i na dječje torbe (uz sliku džamije, da se lakše prepoznamo’) ali ima mjesta za ‘otkrivanje’ neprijatelja. I za ratne islamske pozdrave ‘tekbire’ sa kojima ‘strašimo’ Zapad i naprđujemo se, koji odjekuju po Sarajevu i širom BiH, uz palestinske zastave i ratne ljiljan uniforme. Ustajemo protiv svih. Protiv ‘cionista’, Zapada, Njemačka je din-dušmanin, Mađarska ohoho, Francuska također ‘jer ne voli muslimane’, Amerika je uz Izrael i počinila je i još čini genocid, napada se premijer Canade u sopstvenoj državi, Palestinske organizacije po Sarajevu skupa sa Bošnjacima tekbiraju glavnim bh gradom, izvode se performanse, prijeti američkom predsjedniku da Bošnjaci neće za njega glasati, političari pozdravljaju i hvale Hamas, neki se čak stavljaju na raspolaganje, neka samo Hamas zove, hvali se Iran, naš ahbab, tek da čuje Amerika. Ambasadoricu Izraela Komšić naziva budalom, prije toga je otkačio ruskog ministra vanjskih poslova, šuruje se sa Iranom koji u svojoj zemlji ubija one koje ne nose ‘maHramu’, a ono što je najvažnije pljuje se po Americi, Zapadu i Evropi. Stare postavke SDA i Reisa su aktualne više nego ikad, i uporedo sa tim hoće se i traži se i rata i belaja.

** Sa nezabilježenom i neviđenom agendom ‘ko jebe EU i Ameriku’, treba ukinuti Republiku Srpsku a ako i dođe ‘do sporadičnih incidenata’ – tražimo da nas ista ta Amerika i NATO zaštite.

Samoubilačka i naprosto blesava mantra bošnjačke vlasti, koja sve ovo toleriše što znači i priznaje, će ‘akoBOgda’ (i već jeste) državu ostaviti na ledini.

Mediji u priželjkivanju rata jer su ‘Bošnjaci zaustavljeni pred Banja Lukom’ pa bi da to nadoknade sve sa pozivom na povratnike koje je bh vlast doselila u FBiH ili propustila u dijasporu, ili pokrivajući se Srebrenicom koju je Alija dao Republici Srpskoj, naprđuju se svakodnevno našom snagom, patriotizmom i brbenom moći, naprosto dođe insanu žao što se čeka više sa tim ratom. Ako i dođe do bilo kakvog ‘sporadičnog incidenta’ kako Bakir Izetebegović zamišlja otpočinjanje sukoba, to će prerasti u rat, zato je ranije sve pripremljeno a ‘nova vlast’ nastavila. Ono sa dronovima i robotima te sa punim safovima, nova vlast sa ‘crvemom linijom’, Komšićem, Ramom Isakom i sa par novih policijskih vozila.

Da paradoks bude veći, natociljana raja i džematlije najavljuju bojkot ‘cionističkih proizvoda’, počeli su sa ‘coca-colom’ a gdje će stati ne znaju ni sami, dok istovremeno neće da vide da BH izvozi Izraelu naše novo oružje i granate sa kojm se ubijaju djeca u Gazi i Palestini. Za kojima plaču kod kuće. Naravno, zato jer je ‘naša namjenska industrija’ u ‘u interesu države’. Nema većeg licemjerja od toga ali se ne popušta.

** U tom licemejju valja naglasiti i ovo. Nema nikakve ili su tek blage i izrečene onako, kritike na račun bogatih Arapa i ‘Arapskg svijeta’ ili osvrta na poteze ‘švercera sa Bospora’ Erdogana, koji može i sa Rusima i sa Izraelom, bratu je sve dozvoljeno. Ovi moćni Arapi, posebno Čuvari Kralja Harema (Saudi Arabia) gdje idemo na hadž, nisu niti hoće mrdnuti onom stvari da pomognu Palestini. Da hoće i da žele, mogu zaustaviti rat u svakom minutu prije Amerike, ali oni imaju svoje ‘ciljeve’. I ‘naša su braća’ pa se ostavljaju po strani. Oni neće čak ni izbjeglice iz Palestine, samo ih poneke države prihvataju u transportu, dok su sve izbjeglice i emigranti sa Bliskog Istoka i iz Azije i Afrike a ‘naša braća’, našli utočište u ‘kršćanskom Zapadu’ protiv kojeg vodimo izgubljene bitke. I sad, našli se Bošnjaci da su spremni iči čak i u redove Hamasa, da dovedu u red ‘svjetski poredak’. I da udarimo po džihadu za ‘braću’ a protiv ‘krsta’. Plus, još licemjerno tarlahaju kako ovakav odnos nema ništa sa vjerom. Jok, ima sa mojim ćaćom.

** Da ima imalo pameti ne bi ovako spletkarili i brljavili sa svojom nacijom i državom i sa prijateljima u Svijetu i u susjedstvu, postupili bi drugačije. Pristojna i demokratska osuda rata i ubijanja je svakako u redu ali ovo terorisanje svakog na Kugli Zemaljskoj ko ne raširi palestinsku zastavu ili ne izrekne osudu, prelazi u vjersku euforiju i samo će donijeti belaja. Kako kod kuće tako i posebno vani. Pa nama su nacijo preči Ujguri (samo zato jer su muslimani) u Kini od komšija ili ‘povratnika’ u Republici Srpskoj. I Kinu su Bošnjaci stavili na svoj ‘spisak’, teško joj se. Ovakav sljepački sentiment još nije zabilježen i pogodiće i dijasporu koja je kao i sa svakim virusom u BiH (djelovanjem džemata) zaražena i sa ‘virusom Palestine na bošnjački način’. Iako se zna, ponoviću opet, niko osim ciljano poslanih studenata islamskih nauka nije u arapskim državama, sva BiH dijaspora od koje živi pola i više Bosne nam je na Zapadu, ili u Americi ili Canadi i Australiji, u Evropi koju psujemo i uzduž i poprijeko nas je najviše. Šta će sa takvima biti ako Zapad ‘okrene ćurak’ naopako? Pa, prepusti baš BiH onima koji joj žele zlo, i Dodiku čak?

Da se ne zavaravamo, BiH nema više prijatelja ni u Regionu ni u svijetu. Otala je još Amerika koju pljuju na ‘pasja zvona’, koja dakako ima drugačiji stav i pristup prema ratu u Izraelu i Palestini ali koja također još uvijek pomaže i drži BiH ‘sastavljenu’ i u jednom komadu. Koliko će ostati pri tome, pitanje je veliko i nije do nje, već do Bošnjaka. Koji ovako razjedinjeni, kokuzni ali kurčeviti nedaju ni njoj pardona i stavljaju ju je na stub srama kojeg su sami smislili, računajući licemjerno da će ona ako dođe ‘stani-pani’ opet čuvati njihove guzice. Kakva teška zabluda.

